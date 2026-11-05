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Тест на IQ: нужно найти волшебную палочку среди конфет за 30 секунд

Руслана Заклинская
5 ноября 2026, 21:32
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На первый взгляд задача кажется простой, но найти правильный ответ удаётся далеко не всем.
Тест на IQ: нужно найти волшебную палочку среди конфет за 30 секунд
Нужно найти волшебную палочку среди конфет / Фото: Dudolf

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и умение замечать скрытые детали. На картинке нужно найти волшебную палочку среди множества разноцветных конфет за 30 секунд.

Как пишет The Sun, необычную головоломку создал художник Гергей Дудаш, известный своими иллюстрациями со спрятанными предметами. Он опубликовал задание в своём блоге, предложив читателям найти волшебную палочку.

На изображении нарисован мишка, окруженный огромным количеством сладостей. Среди конфет спрятана волшебная палочка со звездой на конце. Из-за большого количества деталей её непросто заметить с первого взгляда.

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Тест на IQ: нужно найти волшебную палочку среди конфет за 30 секунд
Нужно найти волшебную палочку среди конфет за 30 секунд / Фото: Dudolf

Чтобы справиться с заданием, внимательно осмотрите все участки рисунка. Не сосредотачивайтесь только на центре: спрятанный предмет может находиться среди других сладостей.

Если вам не удалось найти палочку за отведенное время, не спешите сдаваться. Такие задания развивают концентрацию, тренируют наблюдательность и помогают переключить внимание.

Правильный ответ находится в верхнем правом углу изображения. Именно там среди конфет спрятана волшебная палочка со звездой.

Тест на IQ: нужно найти волшебную палочку среди конфет за 30 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Dudolf

Оптические иллюзии интересны тем, что заставляют внимательнее присматриваться к привычным предметам и искать детали, которые легко пропустить. Такие головоломки могут стать развлечением для всей семьи.

Ранее Главред публиковал и другие головоломки, которые помогут проверить внимательность. Попробуйте найти белку в парке всего за 8 секунд.

Еще одно испытание - головоломка, в которой нужно найти собаку среди полотенец за 7 секунд.

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Об источнике: The Sun

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