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Капуста для голубцов будет мягкой и податливой: как за 5 минут подготовить листья

Руслана Заклинская
5 ноября 2026, 16:44
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Приготовление голубцов можно значительно упростить, если знать один кулинарный секрет.
Капуста для голубцов будет мягкой и податливой: как за 5 минут подготовить листья
Как подготовить капусту для голубцов за считанные минуты / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как быстро подготовить капусту для голубцов в скороварке
  • Сколько минут нужно, чтобы листья стали мягкими
  • Как приготовить отдельные капустные листья на пару

Приготовление голубцов может занимать немало времени, особенно когда нужно подготовить капусту. Твёрдые листья трудно отделить от кочана, а во время варки они нередко рвутся. Однако есть простой способ сделать их мягкими и податливыми всего за несколько минут.

Главред выяснил, как быстро подготовить капусту для голубцов с помощью скороварки.

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Как быстро приготовить капусту для голубцов

Вместо того чтобы варить целый кочан в большой кастрюле с водой, можно воспользоваться скороваркой, пишет Kuchnia Mojegotowanie.pl. Благодаря высокому давлению и горячему пару капустные листья быстрее размягчаются. При этом не нужно постоянно переворачивать кочан и вынимать его из кипятка.

Для приготовления понадобится небольшой кочан белокочанной капусты, вода и специальная вставка для варки на пару или решетка для скороварки. Такой способ помогает сохранить листья целыми и сделать их удобными для заворачивания начинки.

Как приготовить целую капусту в скороварке

Сначала снимите с кочана поврежденные наружные листья, промойте его и острым ножом вырежьте твердую сердцевину. Это облегчит дальнейшее отделение листьев.

Затем налейте в скороварку воду в количестве, рекомендованном производителем. Для многих электрических моделей достаточно примерно 250 мл. Установите решетку для приготовления на пару и положите сверху капусту. Важно, чтобы кочан не мешал закрыть крышку.

Закройте скороварку и установите высокое давление. Для небольшого кочана капусты начните с 3–5 минут приготовления. По окончании программы дождитесь полного спуска давления и только тогда открывайте крышку.

Осторожно достаньте кочан, немного остудите и попробуйте отделить листья. Если внутренние слои остались твёрдыми, верните капусту в скороварку и продолжите приготовление.

Важно учитывать, что 3–5 минут - это время приготовления под давлением. Нагрев устройства и сброс давления требуют дополнительного времени. Также не стоит передерживать капусту, ведь листья должны быть мягкими, но не настолько разваренными, чтобы рваться при формировании голубцов.

Как приготовить отдельные листья капусты на пару

Если для приготовления требуется лишь небольшое количество голубцов, необязательно готовить весь кочан. Можно отделить необходимое количество листьев и приготовить их отдельно.

Для этого неплотно разложите листья в корзине или специальной вставке для приготовления на пару. Не прижимайте их, чтобы не повредить нежную структуру. Установите высокое давление и начните с 2 минут приготовления.

По завершении программы сбросьте давление в соответствии с инструкцией производителя и проверьте готовность листьев. Они должны легко сгибаться и не трескаться при заворачивании начинки.

Такой способ поможет быстрее подготовить капусту для голубцов и не тратить время на длительное варку целого кочана. Главное - следить, чтобы листья не стали слишком мягкими и сохранили форму.

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Об источнике: kuchnia.mojegotowanie.pl

kuchnia.mojegotowanie.pl - это польский кулинарный сайт. На нём можно найти: рецепты различных блюд, домашнюю и праздничную кухню, советы по приготовлению пищи. Название переводится примерно как "Кухня моего приготовления".

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