Не только проявление нежности: что на самом деле хочет собака, когда лижет руку

Вы узнаете:
- Что на самом деле означает, когда собака лижет вашу руку
- Как отличить проявление любви от признаков тревоги
- Что делать, если питомец лижет руки слишком часто
Облизывание рук, которое большинство владельцев воспринимает как "поцелуй", не всегда свидетельствует о любви собаки. Этот жест может быть просьбой о внимании, проявлением любопытства или сигналом стресса.
Главред узнал, что для собак облизывание является сложной формой коммуникации, а не просто выражением нежности. Чтобы понять, что именно пытается передать питомец, стоит обратить внимание на его позу и обстоятельства, в которых он это делает. Об этом сообщили эксперты haziallat.hu.
Почему собаки облизывают руки хозяев
Это поведение заложено с раннего возраста. Мать-собака вылизывает щенков, ухаживая за ними и очищая их, а впоследствии малыши с помощью того же жеста налаживают контакт между собой и со взрослыми животными.
Подобная модель существует и у волков. Волчата облизывают область вокруг пасти взрослых, сначала выпрашивая еду. Позже это движение становится частью мирного подхода к сородичам и социальных связей в стае.
Домашние собаки переносят такое поведение на людей и таким образом устанавливают связь, демонстрируют дружеские намерения или ищут близости с хозяином.
Многие собаки действительно выражают теплые чувства облизыванием. Если животное подходит расслабленно, виляет хвостом и несколько раз нежно лижет руку, скорее всего, это приятное социальное взаимодействие.
Причина бывает и более прозаичной: собака просто хочет, чтобы на неё обратили внимание. Если хозяин каждый раз в ответ гладит её, разговаривает с ней или смеётся, животное быстро усваивает эту связь. Со временем она будет лизать руку, когда хочет поиграть, скучает или ждет заботы.
Когда облизывание также может свидетельствовать о напряжении
Некоторые собаки прибегают к облизыванию в ситуациях, которые для них некомфортны или непонятны. Так они демонстрируют мирные намерения или пытаются справиться со стрессом.
На тревогу указывают сопутствующие сигналы: прижатые уши, скованная осанка, отвернутая голова. Специалисты подчеркивают, что облизывание нельзя толковать в отрыве от общего языка тела собаки и конкретной ситуации.
Когда стоит обратиться к ветеринару
Иногда за этим жестом не стоит никаких эмоций. Собаки исследуют мир с помощью обоняния и вкуса, поэтому пот, соль, остатки еды или запахи на коже человека могут быть для них особенно привлекательными.
"Именно поэтому они охотно облизывают руки после приготовления еды или долгой прогулки. В то же время следует следить, чтобы животное не слизывало косметику, лечебные кремы или другие вещества, вредные для его здоровья", - предупредили специалисты.
Периодическое облизывание является естественным поведением. Насторожить должно другое: резкое учащение этого жеста или почти навязчивое облизывание рук хозяина. Среди возможных причин такого поведения называют скуку или недостаток стимуляции, тревогу, укоренившуюся привычку привлекать внимание, а также физический дискомфорт.
Если облизывание становится постоянным, его трудно остановить или появляются другие необычные симптомы, животное рекомендуется показать ветеринарам.
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