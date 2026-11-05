Не только проявление нежности: что на самом деле хочет собака, когда лижет руку

Эксперты объяснили, что может скрываться за привычным облизыванием рук хозяина.

https://glavred.info/life/ne-tolko-proyavlenie-nezhnosti-chto-na-samom-dele-hochet-sobaka-kogda-lizhet-ruku-10809419.html Ссылка скопирована

Иногда то, что собака облизывает руки, может быть тревожным сигналом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Что на самом деле означает, когда собака лижет вашу руку

Как отличить проявление любви от признаков тревоги

Что делать, если питомец лижет руки слишком часто

Облизывание рук, которое большинство владельцев воспринимает как "поцелуй", не всегда свидетельствует о любви собаки. Этот жест может быть просьбой о внимании, проявлением любопытства или сигналом стресса.

Главред узнал, что для собак облизывание является сложной формой коммуникации, а не просто выражением нежности. Чтобы понять, что именно пытается передать питомец, стоит обратить внимание на его позу и обстоятельства, в которых он это делает. Об этом сообщили эксперты haziallat.hu.

видео дня

Почему собаки облизывают руки хозяев

Это поведение заложено с раннего возраста. Мать-собака вылизывает щенков, ухаживая за ними и очищая их, а впоследствии малыши с помощью того же жеста налаживают контакт между собой и со взрослыми животными.

Подобная модель существует и у волков. Волчата облизывают область вокруг пасти взрослых, сначала выпрашивая еду. Позже это движение становится частью мирного подхода к сородичам и социальных связей в стае.

Домашние собаки переносят такое поведение на людей и таким образом устанавливают связь, демонстрируют дружеские намерения или ищут близости с хозяином.

Многие собаки действительно выражают теплые чувства облизыванием. Если животное подходит расслабленно, виляет хвостом и несколько раз нежно лижет руку, скорее всего, это приятное социальное взаимодействие.

Причина бывает и более прозаичной: собака просто хочет, чтобы на неё обратили внимание. Если хозяин каждый раз в ответ гладит её, разговаривает с ней или смеётся, животное быстро усваивает эту связь. Со временем она будет лизать руку, когда хочет поиграть, скучает или ждет заботы.

Когда облизывание также может свидетельствовать о напряжении

Некоторые собаки прибегают к облизыванию в ситуациях, которые для них некомфортны или непонятны. Так они демонстрируют мирные намерения или пытаются справиться со стрессом.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика: Главред

На тревогу указывают сопутствующие сигналы: прижатые уши, скованная осанка, отвернутая голова. Специалисты подчеркивают, что облизывание нельзя толковать в отрыве от общего языка тела собаки и конкретной ситуации.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Иногда за этим жестом не стоит никаких эмоций. Собаки исследуют мир с помощью обоняния и вкуса, поэтому пот, соль, остатки еды или запахи на коже человека могут быть для них особенно привлекательными.

"Именно поэтому они охотно облизывают руки после приготовления еды или долгой прогулки. В то же время следует следить, чтобы животное не слизывало косметику, лечебные кремы или другие вещества, вредные для его здоровья", - предупредили специалисты.

Периодическое облизывание является естественным поведением. Насторожить должно другое: резкое учащение этого жеста или почти навязчивое облизывание рук хозяина. Среди возможных причин такого поведения называют скуку или недостаток стимуляции, тревогу, укоренившуюся привычку привлекать внимание, а также физический дискомфорт.

Если облизывание становится постоянным, его трудно остановить или появляются другие необычные симптомы, животное рекомендуется показать ветеринарам.

Больше новостей:

Об издании: Haziallat.hu Haziallat.hu - популярный венгерский интернет-журнал и специализированный портал о домашних животных. Само слово "háziállat" переводится с венгерского языка как "домашнее животное". Сайт представляет собой обширную энциклопедию и медиа-платформу для владельцев самых разных домашних питомцев. На сайте можно найти советы по уходу и содержанию: статьи от ветеринаров и зоопсихологов о собаках, кошках, мелких млекопитающих (грызунах), птицах, а также об аквариумистике и террариумах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред