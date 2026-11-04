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Блекаут может сыграть против армии РФ: Братчук рассказал о ситуации в Крыму

Мария Николишин
4 ноября 2026, 18:03
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Перебои с электроснабжением затрудняют работу оккупационной армии, а Силы обороны продолжают наносить удары по военным объектам РФ.
Блекаут может сыграть против армии РФ: Братчук рассказал о ситуации в Крыму
Крым накрыли перебои со светом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, deepstatemap

Главное из заявления Братчука:

  • В Крыму фиксируются отключения электроэнергии, часть населенных пунктов осталась без света
  • Оккупационные власти не могут ввести графики отключений
  • Силы обороны продолжают наносить удары по ПВО россиян на полуострове

Во временно оккупированном Крыму начались масштабные перебои с электроснабжением, которые могут сказаться на работе российской военной инфраструктуры. Параллельно оккупанты пытаются уберечь от ударов ключевые объекты, в частности Крымский мост. Об этом заявил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

По его данным, внимание россиян не ограничивается лишь незаконно построенным мостом. Крым по-прежнему выполняет роль логистического узла для армии РФ: там размещены военные объекты и ремонтные базы, обслуживающие оккупационные войска.

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Он добавил, что нынешние проблемы с энергетикой могут затруднить функционирование этой инфраструктуры. Отдельные районы уже испытывают последствия сбоев, и оккупационная администрация пока не располагает инструментами, чтобы взять ситуацию под контроль.

"Одним словом можно охарактеризовать то, что наблюдается на сегодняшний день, - блэкаут. Сейчас в Крыму в некоторых местах возникают проблемы со светом, в частности, возникают трудности с работой электротранспорта. Установить так называемые стабилизационные графики местные власти не могут", - подчеркнул Братчук.

Продолжаются ли удары по объектам РФ в Крыму

Силы обороны продолжают наносить удары по российским военным объектам на полуострове, в частности по системам противовоздушной обороны. Впрочем, официальных отчетов о таких операциях в последнее время стало меньше.

Пресс-секретарь УДА убежден, что это не свидетельствует о снижении активности украинских военных: результаты атак сознательно не разглашаются, чтобы не давать противнику подсказок.

"Мы пока не можем сказать, что там на 100% уничтожена система противовоздушной обороны. Но на сегодняшний день мы знаем, что Силы обороны реже сообщают о поражении тех или иных объектов. Это связано с безопасностью и необходимостью минимизировать утечку информации для российских оккупантов. Такие поражения имеют место", - подытожил он.

Может ли Украина нанести удар по Крымскому мосту

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассматривает Крымский мост как цель, имеющую для России большое значение, но несущую меньшие риски эскалации по сравнению с ударами по объектам в Москве или Петербурге.

По его мнению, для существенного повреждения переправы потребовалась бы масштабная операция.

"И чтобы существенно повредить Крымский мост, нужно провести мощную операцию - наносить по нему удары с воздуха, суши и с воды. И это вполне возможно. Думаю, это станет достойным ответом и будет иметь значительные последствия в этой войне. Такой вариант рассматривался ранее и рассматривается сейчас", - подчеркнул он.

Блекаут может сыграть против армии РФ: Братчук рассказал о ситуации в Крыму
Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крым - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что полноценное возвращение страны к мирной и нормальной жизни невозможно без восстановления контроля над Крымом.

5 сентября во временно оккупированном Крыму после атаки ВСУ скончался исполнительный директор российского фонда "Народный фронт" Анатолий Чернышов. Он получил минно-взрывные травмы и был доставлен в больницу, однако медики не смогли его спасти.

31 августа на военном аэродроме в оккупированном Джанкое вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил несколько важных объектов. Пожар мог охватить автопарк, склад горюче-смазочных материалов и расположенную рядом электроподстанцию.

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О персоне: Сергей Братчук

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

В настоящее время - пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг".

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