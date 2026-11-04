Блекаут может сыграть против армии РФ: Братчук рассказал о ситуации в Крыму

Перебои с электроснабжением затрудняют работу оккупационной армии, а Силы обороны продолжают наносить удары по военным объектам РФ.

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Крым накрыли перебои со светом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, deepstatemap

Главное из заявления Братчука:

В Крыму фиксируются отключения электроэнергии, часть населенных пунктов осталась без света

Оккупационные власти не могут ввести графики отключений

Силы обороны продолжают наносить удары по ПВО россиян на полуострове

Во временно оккупированном Крыму начались масштабные перебои с электроснабжением, которые могут сказаться на работе российской военной инфраструктуры. Параллельно оккупанты пытаются уберечь от ударов ключевые объекты, в частности Крымский мост. Об этом заявил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

По его данным, внимание россиян не ограничивается лишь незаконно построенным мостом. Крым по-прежнему выполняет роль логистического узла для армии РФ: там размещены военные объекты и ремонтные базы, обслуживающие оккупационные войска.

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Он добавил, что нынешние проблемы с энергетикой могут затруднить функционирование этой инфраструктуры. Отдельные районы уже испытывают последствия сбоев, и оккупационная администрация пока не располагает инструментами, чтобы взять ситуацию под контроль.

"Одним словом можно охарактеризовать то, что наблюдается на сегодняшний день, - блэкаут. Сейчас в Крыму в некоторых местах возникают проблемы со светом, в частности, возникают трудности с работой электротранспорта. Установить так называемые стабилизационные графики местные власти не могут", - подчеркнул Братчук.

Продолжаются ли удары по объектам РФ в Крыму

Силы обороны продолжают наносить удары по российским военным объектам на полуострове, в частности по системам противовоздушной обороны. Впрочем, официальных отчетов о таких операциях в последнее время стало меньше.

Пресс-секретарь УДА убежден, что это не свидетельствует о снижении активности украинских военных: результаты атак сознательно не разглашаются, чтобы не давать противнику подсказок.

"Мы пока не можем сказать, что там на 100% уничтожена система противовоздушной обороны. Но на сегодняшний день мы знаем, что Силы обороны реже сообщают о поражении тех или иных объектов. Это связано с безопасностью и необходимостью минимизировать утечку информации для российских оккупантов. Такие поражения имеют место", - подытожил он.

Может ли Украина нанести удар по Крымскому мосту

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассматривает Крымский мост как цель, имеющую для России большое значение, но несущую меньшие риски эскалации по сравнению с ударами по объектам в Москве или Петербурге.

По его мнению, для существенного повреждения переправы потребовалась бы масштабная операция.

"И чтобы существенно повредить Крымский мост, нужно провести мощную операцию - наносить по нему удары с воздуха, суши и с воды. И это вполне возможно. Думаю, это станет достойным ответом и будет иметь значительные последствия в этой войне. Такой вариант рассматривался ранее и рассматривается сейчас", - подчеркнул он.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крым - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что полноценное возвращение страны к мирной и нормальной жизни невозможно без восстановления контроля над Крымом.

5 сентября во временно оккупированном Крыму после атаки ВСУ скончался исполнительный директор российского фонда "Народный фронт" Анатолий Чернышов. Он получил минно-взрывные травмы и был доставлен в больницу, однако медики не смогли его спасти.

31 августа на военном аэродроме в оккупированном Джанкое вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил несколько важных объектов. Пожар мог охватить автопарк, склад горюче-смазочных материалов и расположенную рядом электроподстанцию.

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О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. В настоящее время - пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг".

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