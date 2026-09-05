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В Крыму ликвидировали главу "движения Путина" и "спонсора" армии РФ Чернышова

Руслана Заклинская
5 сентября 2026, 19:43
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Во временно оккупированном Крыму после атаки ВСУ скончался руководитель российского фонда "Народный фронт" Анатолий Чернышов.
В Крыму ликвидировали главу
Анатолий Чернышов / Коллаж: Главред, фото: t.me/onf_front

Главное:

  • В Крыму после атаки ВСУ умер Анатолий Чернышов
  • Он получил минно-взрывные травмы и скончался в больнице
  • Фонд поставлял российской армии дроны, транспорт и снаряжение

Во временно оккупированном Крыму после атаки ВСУ скончался исполнительный директор российского фонда "Народный фронт" Анатолий Чернышов. О его смерти сообщил сам фонд, который называет себя "движением президента России Владимира Путина".

По версии фонда, 58-летний Чернышов попал под авиаудары вблизи села Скворцово Симферопольского района. Он получил минно-взрывные ранения и был доставлен в больницу, однако медики не смогли его спасти.

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В "Народном фронте" заявили, что Чернышов обеспечил российскую армию помощью на сумму более 10,5 млрд рублей. Фонд поставлял оккупантам дроны, транспорт, средства радиоэлектронной борьбы, бронежилеты и другое снаряжение.

Что известно об Анатолии Чернышове

Организация также утверждает, что Чернышов провёл около полутора лет на войне против Украины, а с августа 2024 года по март 2025-го участвовал в боевых действиях в Курской области. Российский диктатор Владимир Путин, по данным фонда, посмертно наградил его орденом "Мужества".

Как пишет "Крымский ветер", Чернышов возглавил организацию в качестве исполнительного директора 13 октября 2025 года. "Народный фронт" называет себя "движением президента России" Владимира Путина. Организация была создана в 2022 году учрежденным Путиным "Общероссийским народным фронтом".

Ликвидация российских военных - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что во временно оккупированном Севастополе взорвали бывшего украинского офицера Роберта Шагеева. После оккупации Крыма в 2014 году он перешёл на службу во ВМФ РФ.

Издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило о подрыве автомобиля первого заместителя начальника Оленевской колонии Дмитрия Неелова в Донецке. По предварительным данным, под автомобилем было заложено взрывное устройство, которое сработало ночью.

Российские Telegram-каналы сообщили о нападении на высокопоставленного военного в Саратовской области. Согласно сообщениям каналов, покушение на генерала Варпаховича произошло утром 3 сентября.

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Об источнике: "Крымский ветер"

"Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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