В Крыму ликвидировали главу "движения Путина" и "спонсора" армии РФ Чернышова

Во временно оккупированном Крыму после атаки ВСУ скончался руководитель российского фонда "Народный фронт" Анатолий Чернышов.

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Анатолий Чернышов / Коллаж: Главред, фото: t.me/onf_front

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В Крыму после атаки ВСУ умер Анатолий Чернышов

Он получил минно-взрывные травмы и скончался в больнице

Фонд поставлял российской армии дроны, транспорт и снаряжение

Во временно оккупированном Крыму после атаки ВСУ скончался исполнительный директор российского фонда "Народный фронт" Анатолий Чернышов. О его смерти сообщил сам фонд, который называет себя "движением президента России Владимира Путина".

По версии фонда, 58-летний Чернышов попал под авиаудары вблизи села Скворцово Симферопольского района. Он получил минно-взрывные ранения и был доставлен в больницу, однако медики не смогли его спасти.

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В "Народном фронте" заявили, что Чернышов обеспечил российскую армию помощью на сумму более 10,5 млрд рублей. Фонд поставлял оккупантам дроны, транспорт, средства радиоэлектронной борьбы, бронежилеты и другое снаряжение.

Что известно об Анатолии Чернышове

Организация также утверждает, что Чернышов провёл около полутора лет на войне против Украины, а с августа 2024 года по март 2025-го участвовал в боевых действиях в Курской области. Российский диктатор Владимир Путин, по данным фонда, посмертно наградил его орденом "Мужества".

Как пишет "Крымский ветер", Чернышов возглавил организацию в качестве исполнительного директора 13 октября 2025 года. "Народный фронт" называет себя "движением президента России" Владимира Путина. Организация была создана в 2022 году учрежденным Путиным "Общероссийским народным фронтом".

Ликвидация российских военных - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что во временно оккупированном Севастополе взорвали бывшего украинского офицера Роберта Шагеева. После оккупации Крыма в 2014 году он перешёл на службу во ВМФ РФ.

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Об источнике: "Крымский ветер" "Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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