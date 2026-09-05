Украинцев возмутило бесплатное школьное питание для детей: что произошло

Вы узнаете:
- Почему украинцев возмутило бесплатное питание для школьников в Черновцах
- Как кормят детей в школах других областей Украины
С 1 сентября 2026 года в Украине ввели массовое бесплатное горячее питание для всех учеников 1–11 классов в государственных школах. Но в первые же дни нового учебного года разразился скандал из-за еды для детей.
В Facebook Виталий Олейник опубликовал фото обеда для детей, обучающихся в старших классах одной из школ в Черновцах.
"В Черновцах сегодня было так - кусок хлеба, морковь, кусок запеканки и чай (еще была слива)", - написал он.
Украинцы начали активно комментировать это фото в соцсетях. Больше всего родителей школьников возмутила подача моркови. Повара школы просто очистили сырой овощ.
На инцидент отреагировал глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко. Он написал, что недопустимо пренебрегать качеством и безопасностью питания детей.
"Незамедлительно инициировал служебную проверку по конкретному инциденту и поручил начать внеплановые мониторинговые визиты в учебные заведения Буковины... Они будут продолжаться до тех пор, пока каждый на своем месте не осознает: время безответственности уже прошло. Будем проверять не только документы, но и то, что фактически получают дети. На выявленные нарушения последует мгновенная реакция Черновицкой ОГА и правоохранительных органов, а виновные будут нести ответственность перед законом", - говорится в сообщении главы ОГА.
Как кормят детей в других областях Украины
В Threads украинцы поделились фотографиями обедов своих детей в разных уголках страны. В большинстве школ детям подают сбалансированные бесплатные обеды с гарниром, мясом или рыбой, овощами, фруктами и напитками.
Пользователи отметили, что в проблемах с питанием могут быть виноваты именно представители администрации учебного заведения.
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О персоне: Руслан Осипенко
Руслан Осипенко - председатель Черновицкой областной государственной администрации (с 8 января 2026 года), пишет Википедия.
В 2022 году получил звание генерала полиции третьего ранга. 26 ноября 2021 года приказом главы Нацполиции Украины назначен начальником Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. В 2021 году исполнял обязанности начальника ГУНП в Херсонской области.
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