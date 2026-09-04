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"Точка соприкосновения" не переводится на украинский дословно: как сказать правильно

Дарья Пшеничник
4 сентября 2026, 21:51
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Выбор между согласием и конфликтом заложен уже в самом слове, поэтому калька с русского языка в половине случаев передает противоположное значение.
Как сказать "точка соприкосновения" на украинском / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Вы узнаете:

  • Как сказать "точка соприкосновения" на украинском
  • Чем "дотик" отличается от "столкновения"
  • Какие шесть вариантов предлагают языковеды

Русское выражение "точка соприкосновения" не имеет в украинском языке одного дословного соответствия: в зависимости от контекста его передают как минимум шестью различными конструкциями, а механическая калька в некоторых случаях изменяет смысл сказанного на противоположный, пишет 24 Канал.

Ключевое расхождение - между значением физического контакта и значением общих интересов. В переносном смысле русская фраза описывает общие взгляды, убеждения или то, что помогает людям найти общий язык, и именно здесь буквальный перевод чаще всего и подводит.

Лингвисты предлагают несколько равноценных вариантов. Когда речь идет об общем интересе, взгляде или позиции, уместна "точка дотику; если нужно подчеркнуть саму общность - "спільна точка"; об интересе говорят как о "спільний інтерес".

Для основы, на которой строится взаимопонимание, подходит "спільне підґрунтя", в более широком смысле - "те, що об'єднує", а для одинакового видения определенного вопроса - "спільна позиція".

На практике одну и ту же мысль можно сформулировать как минимум тремя способами: "Нам потрібно знайти точки дотику", "Нам потрібно знайти те, що нас об'єднує" або "Нам потрібно визначити, у чому ми маємо спільні погляди".

"Дотик" означает согласие, "зіткнення" - противостояние

В прямом смысле "точка дотику" - это место, где одна поверхность соприкасается с другой. Именно отсюда и развилось переносное значение: то, в чём сходятся взгляды, интересы или позиции людей.

Поэтому конструкция "знайти точки дотику" вполне естественна для украинского языка: в предложении "Сторони намагаються знайти точки дотику" она означает поиск того, в чём возможно согласие.

Вариант "точка зіткнення" также существует, но его семантика иная - она подразумевает удар, противостояние или конфликт. Во фразах точка зіткнення двох автомобілів" или "ці питання стали точкою зіткнення протилежних поглядів" речь идет именно о противоречии, а не о взаимопонимании.

Правило для повседневного использования

Разграничение сводится к простой формуле: "точка дотику" - то, что объединяет, "точка зіткнення" - то, где возникает противостояние. То есть если в предложении речь идет об общности, подходит первый вариант, если о конфликте - второй.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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