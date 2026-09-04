Правила пересечения границы ЕС станут более жесткими: что изменится с 6 сентября

Временные льготы, позволявшие пограничникам не сканировать отпечатки пальцев и лицо в случае перегрузки, утрачивают силу на всех пунктах пропуска.

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Правила въезда в ЕС ужесточаются с 6 сентября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Что меняется на границе ЕС с 6 сентября

Сколько теперь длится паспортный контроль

Какой запас времени рекомендуется предусматривать в аэропорту

С воскресенья, 6 сентября, пересечение внешней границы ЕС станет более строгим: временные льготы системы EES, которые позволяли пограничникам не собирать биометрические данные во время перегрузки, теряют силу. Новые условия действуют на всех наземных, морских и воздушных пунктах пропуска, а первой об угрозе транспортного коллапса заявила авиационная отрасль, сообщает Euronews.

Летом странам-членам разрешили приостанавливать сканирование отпечатков пальцев и лиц, чтобы разгрузить пограничные переходы в чрезвычайных ситуациях. Теперь это исключение отменяется.

В полном объеме EES заработала на границах стран-участниц 10 апреля 2026 года, а поэтапное внедрение началось еще в октябре 2025-го. Все эти месяцы пограничные службы имели своеобразную "страховку" - право упрощать процедуру, когда очереди становились слишком длинными.

Паспортный контроль удлинился в четыре раза

Более всего ужесточение правил ударит по пассажирам самолетов. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), стандартная проверка документа, которая ранее занимала 20–25 секунд, теперь длится около 90 секунд, из-за чего время ожидания в крупных хабах удвоилось.

Масштаб проблемы продемонстрировало исследование британской Financial Times и аналитической группы Qsensor. Во Франкфурте среднее время ожидания в июле достигло 120 минут - вдвое больше, чем годом ранее. В Мюнхене очереди выросли с 31 до 60 минут, а в Амстердаме максимальный показатель подскочил с 80 до 120 минут.

Соучредитель и генеральный директор Global Work & Travel Юрген Гиммельманн советует путешественникам существенно увеличить запас времени на поездки с пересечением границ ЕС. Раннее прибытие в аэропорт он называет разумным, но не панацеей: стойки регистрации багажа могут быть еще закрыты за четыре часа до вылета, а уже стоя в очереди на паспортный контроль, пройти мимо нее из-за объявленной посадки не удастся.

Отрасль просит отсрочку до конца зимы

Перевозчики и туроператоры настаивают на сохранении чрезвычайных исключений по крайней мере до окончания зимнего сезона. Туристическая индустрия Великобритании рассчитывает на компромисс с Брюсселем, поскольку техническая готовность всех государств-участников до сих пор вызывает сомнения.

"Мы продолжаем оказывать давление на Европейскую комиссию, чтобы она разрешила применение этих мер и после сентября, осознавая, что впереди ещё долгий путь до того, как EES начнёт полноценно и стабильно работать во всех странах-участницах", - отметил директор по связям с общественностью британской ассоциации турбизнеса ABTA Люк Петербридж.

Украинцы в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Европейский Союз продлит действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года, одновременно вводя ограничения для отдельной категории заявителей. Параллельно Польша с июля сокращает бесплатное проживание и усиливает контроль за трудоустройством украинцев, а Германия, напротив, упрощает процедуру признания водительских прав.

Кроме того, в Чехии состоялся пересмотр законодательства, касающегося украинских беженцев. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. В настоящее время официальные стороны анализируют первые результаты.

Напомним, что Ирландия объявила о продлении срока действия временных разрешений для граждан Украины. В ходе выступления было отмечено, что запланированные важные изменения для беженцев из Украины существенно изменят действующие правила и условия для всех сторон.

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