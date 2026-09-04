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Перец начнёт краснеть на глазах: что нужно срочно сделать с кустами в сентябре

Юрий Берендий
4 сентября 2026, 19:40
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В сентябре перцу нужно помочь быстрее завершить созревание.
Перец начнёт краснеть на глазах: что нужно срочно сделать с кустами в сентябре
Перец в сентябре - какие побеги нужно удалить для созревания / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как ускорить созревание перца в сентябре
  • Как пасынковать перец осенью
  • Почему перец не краснеет на кусте

В сентябре сладкому перцу нужно помочь быстрее завершить созревание: с кустов следует удалить лишние побеги, пустые пасынки и цветущие верхушки. Такой уход открывает сформировавшиеся плоды солнечному свету и позволяет растению направить все питательные вещества исключительно на налив уже имеющегося урожая.

видео дня

В начале осени на кустах обычно остается немало зеленых плодов, которым нужно время, чтобы набрать массу и достичь биологической зрелости. Опытная огородница-блогер Надежда Подлесняк в видео на собственном YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" подчеркивает, что в конце сезона растение нельзя оставлять слишком загущенным.

"Чтобы плоды начали краснеть, им нужен прямой солнечный свет. Поэтому, если вот такая густая листва, то мы эти пасынки вот удаляем, видите, у которых нет ни завязей, ни цветков. Мы просто их удаляем и, конечно, прищипываем верхушку", - отметила Надежда Подлесняк.

Как правильно сформировать кусты перца в начале осени - выяснял Главред.

Какие именно побеги и листья нужно удалить с кустов перца

Обрезать нужно в первую очередь те части растения, которые уже не успеют дать полноценный урожай до наступления холодов. При этом все сформировавшиеся плоды оставляют на кусте, чтобы они успели налиться и приобрести красивый цвет.

"Оставляем буквально пару листочков и убираем верхушки. Нам нужно, чтобы эти перчики, которые здесь есть, уже налились и покраснели. Вот, видите, как мы освобождаем кустик", - подчеркивает огородница.

Особое внимание стоит обратить на пасынки, растущие внутри куста. Они сильно затеняют растение, а питательные вещества тратятся на зеленую массу вместо созревания плодов. Подлесник советует аккуратно срезать такие побеги, если на них нет сформировавшейся завязи.

"Питательные вещества, которые дает растение, идут не только на образование плодов. Они идут и на лишние пасынки, которые вот растут внутри куста. Поэтому мы их аккуратно удаляем", - объясняет эксперт.

Почему в сентябре нужно обязательно обрывать новые цветы

В начале осени перец часто продолжает активно цвести и формировать новые мелкие завязи. Однако такие завязи уже физически не успеют вырасти и созреть до наступления первых заморозков.

Поэтому огородница советует безжалостно удалять новые бутоны и прищипывать верхушки, чтобы растение не тратило ресурсы зря.

"Нужно также отрезать эту верхушку, удалить это новое цветение с данного куста. Поскольку вот эти цветы отнимают силу у куста. А времени уже нет, чтобы из него образовался перец, вырос вот такой большой и дал нам урожай", - предупреждает Надежда Подлесняк.

Смотрите видео об уходе за перцем в сентябре:

Как солнечный свет влияет на созревание и цвет перца

После удаления лишних побегов и листьев куст становится прозрачным и хорошо проветриваемым. Это позволяет осенним солнечным лучам беспрепятственно прогревать и освещать плоды.

Именно прямой доступ света и тепла огородница считает главным фактором для быстрого изменения цвета с технического зеленого на насыщенный красный, желтый или оранжевый.

"Такая обрезка кустиков позволит солнечным лучам попадать непосредственно на плоды. И они, конечно, быстрее созреют и покраснеют", - отмечает Надежда Подлесняк.

На её участке часть урожая уже собрана, однако на кустах остаётся много плодов с разными сроками созревания. Среди выращенных сортов огородница показала такие известные разновидности: "Слоновое ухо", "Лумина", "Альба", "Раин", "Ревия", "Петушок", "Калифорнийское чудо", "Мерседес", "Леся", "Пилот", "Голден Император" и "Геркулес".

Что делать с перцем, который не успевает покраснеть на кусте

Большинство крупных плодов в начале сентября находятся в стадии технической спелости. В такой ситуации стоит рассчитывать на тёплые сентябрьские дни, которые после прореживания кустов помогут перцу созреть прямо на ветках.

В частности, огородница обратила внимание на массивные плоды сорта "Голден Император", которым требуется ещё немного солнечного тепла.

"Им ещё нужно солнце, чтобы они дозрели", - отметила она.

В то же время специалистка предостерегает от другой крайности: после осенней обрезки на кусте обязательно следует оставить достаточное количество рабочей листвы для фотосинтеза. Главная цель - убрать только лишнее и открыть плоды солнцу.

Что означает каждый цвет болгарского перца, какой самый полезный
Что означает каждый цвет болгарского перца, какой самый полезный / Инфографика: Главред

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Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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