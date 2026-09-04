На Одесчине сотрудник ТЦК наехал автомобилем на 2-летнего ребенка и сбежал

Кратко:
- Работник РТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика
- Водитель покинул место ДТП, ребенок оказался в больнице
- Полиция расследует инцидент
В Одесской области работник РТЦК и СП наехал автомобилем на мальчика двух с половиной лет, после чего покинул место происшествия. Инцидент произошел 3 сентября во время мобилизационных мероприятий в одном из сел Балтской общины. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
По предварительным данным, работник РТЦК и СП, проводивший мобилизационное оповещение, наехал на мальчика двух с половиной лет, когда тот отошел от отца, с которым стоял на дороге, и покинул место дорожно-транспортного происшествия.
Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими телесные повреждения) и ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Водителя задерживают в процессуальном порядке.
"Следствие продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении полиции.
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