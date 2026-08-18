Скандал в Одессе: ТЦК начал проверку из-за нападения военного на подростка

Важное:
- Назначена проверка после появления в соцсетях видео стычкивоенного с подростком
- Выясняются все обстоятельства происшествия, предпосылки конфликта
Одесский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку после появления в соцсетях видео стычки мужчины в военной форме с подростком.
Об этом Одесский областной ТЦК и СП сообщил в Facebook. Отмечается, что после появления видео руководство назначило служебную проверку.
"В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, предпосылки конфликта, а также устанавливаются личности, запечатленные на видео. Позиция руководства принципиальна: любые проявления насилия, превышение полномочий или ненадлежащее поведение в отношении граждан недопустимы. В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - заявили в Одесском ТЦК и СП.
Что предшествовало
В соцсетях пишут, что юноша якобы бросал камни в микроавтобус военнослужащих ТЦК, после чего один из военных догнал несовершеннолетнего.
По другим данным, конфликт возник из-за сказанной парнем вслух реплики, которая возмутила военного.
Какие изменения ожидаются в системе мобилизации
В Украине планируется усилить контроль за воинским учётом и расширить инструменты проверки данных военнообязанных. Одним из основных направлений станет дальнейший переход к цифровому формату.
В частности, территориальные центры комплектования и социальной поддержки получат возможность использовать сведения налоговой службы для уточнения информации о гражданах, состоящих или подлежащих воинскому учёту.
Ранее сообщалось о том, что в Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников. Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.
Как сообщал Главред, в Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.
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Об источнике: ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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