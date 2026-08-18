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Скандал в Одессе: ТЦК начал проверку из-за нападения военного на подростка

Алексей Тесля
18 августа 2026, 23:55
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Выясняются все обстоятельства происшествия, предпосылки конфликта, а также устанавливаются личности.
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В Одессе военный напал на подростка / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важное:

  • Назначена проверка после появления в соцсетях видео стычкивоенного с подростком
  • Выясняются все обстоятельства происшествия, предпосылки конфликта

Одесский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку после появления в соцсетях видео стычки мужчины в военной форме с подростком.

Об этом Одесский областной ТЦК и СП сообщил в Facebook. Отмечается, что после появления видео руководство назначило служебную проверку.

видео дня

"В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, предпосылки конфликта, а также устанавливаются личности, запечатленные на видео. Позиция руководства принципиальна: любые проявления насилия, превышение полномочий или ненадлежащее поведение в отношении граждан недопустимы. В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - заявили в Одесском ТЦК и СП.

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/ Скриншот

Что предшествовало

В соцсетях пишут, что юноша якобы бросал камни в микроавтобус военнослужащих ТЦК, после чего один из военных догнал несовершеннолетнего.

По другим данным, конфликт возник из-за сказанной парнем вслух реплики, которая возмутила военного.

Какие изменения ожидаются в системе мобилизации

В Украине планируется усилить контроль за воинским учётом и расширить инструменты проверки данных военнообязанных. Одним из основных направлений станет дальнейший переход к цифровому формату.

В частности, территориальные центры комплектования и социальной поддержки получат возможность использовать сведения налоговой службы для уточнения информации о гражданах, состоящих или подлежащих воинскому учёту.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников. Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.

Как сообщал Главред, в Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.

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Об источнике: ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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