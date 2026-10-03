Украине лгут, страну не примут в ЕС по обычной процедуре – премьер Албании

Главное из заявлений Рамы:
- По обычному регламенту Украину не примут в ЕС
- То, что Украине обещают в Брюсселе – это ложь
Обещания Европейского Союза относительно вступления Украины по стандартной процедуре не соответствуют действительности, заявил премьер-министр Албании Эди Рама.
"То, что ей (Украине) обещают, – это ложь", – подчеркнул Рама в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
Он добавил, что по обычному регламенту расширения с соблюдением всех существующих критериев страну точно не примут в блок, и "об этом знают все".
В то же время албанский премьер предостерег Брюссель от уступок в процедуре исключительно из геополитических соображений. Вместо этого он предложил предоставлять полноправное членство только по результатам выполнения конкретных задач и достижений (процесс, ориентированный на результаты).
Параллельно глава правительства Албании призвал ускорить евроинтеграцию своей страны. Албания подала заявку на членство в ЕС еще в 2009 году и имеет статус страны-кандидата с 2014 года.
Вступление Украины в ЕС может принести пользу соседям
Присоединение Украины к Европейскому союзу способно повлиять не только на ее собственную экономику, но и создать дополнительные возможности для государств-соседей. Такое мнение высказал эксперт Центра международных исследований при ОНУ имени И. И. Мечникова Денис Кузьмин.
По его словам, несмотря на критическую позицию Будапешта в отношении евроинтеграции Украины, Венгрия также может получить экономические преимущества от ее вступления в ЕС.
Эксперт отмечает, что расширение общего европейского рынка и усиление связей между странами могут способствовать росту торговли, развитию приграничного сотрудничества и появлению новых экономических возможностей.
Кузьмин считает, что дальнейшая интеграция Украины, включая потенциальное присоединение к Шенгенской зоне и еврозоне, в долгосрочной перспективе может оказаться для Венгрии более выгодной, чем сохранение Украины вне европейского объединения.
"Вступление Украины в ЕС станет для Венгрии исключительно положительным фактором", - подчеркнул эксперт
Как сообщалось ранее, Польша не поддерживает идею быстрого вступления Украины в ЕС. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, Киев должен пройти полный путь евроинтеграции без каких-либо исключений, выполнив все условия.
Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.
Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры.
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Вступление Украины в Европейский Союз
Отношения Украина-ЕС-это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия.
ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками Конфедерации, в которое входят 27 европейских государств.
24 февраля 2022 началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.
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