Украине лгут, страну не примут в ЕС по обычной процедуре – премьер Албании

По обычному регламенту расширения с соблюдением всех существующих критериев Украину точно не примут в ЕС, считает Эди Рама.

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Появился мрачный прогноз насчет вступления Украины в ЕС / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Рамы:

По обычному регламенту Украину не примут в ЕС

То, что Украине обещают в Брюсселе – это ложь

Обещания Европейского Союза относительно вступления Украины по стандартной процедуре не соответствуют действительности, заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

"То, что ей (Украине) обещают, – это ложь", – подчеркнул Рама в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

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Он добавил, что по обычному регламенту расширения с соблюдением всех существующих критериев страну точно не примут в блок, и "об этом знают все".

В то же время албанский премьер предостерег Брюссель от уступок в процедуре исключительно из геополитических соображений. Вместо этого он предложил предоставлять полноправное членство только по результатам выполнения конкретных задач и достижений (процесс, ориентированный на результаты).

Параллельно глава правительства Албании призвал ускорить евроинтеграцию своей страны. Албания подала заявку на членство в ЕС еще в 2009 году и имеет статус страны-кандидата с 2014 года.

Вступление Украины в ЕС может принести пользу соседям

Присоединение Украины к Европейскому союзу способно повлиять не только на ее собственную экономику, но и создать дополнительные возможности для государств-соседей. Такое мнение высказал эксперт Центра международных исследований при ОНУ имени И. И. Мечникова Денис Кузьмин.

По его словам, несмотря на критическую позицию Будапешта в отношении евроинтеграции Украины, Венгрия также может получить экономические преимущества от ее вступления в ЕС.

Эксперт отмечает, что расширение общего европейского рынка и усиление связей между странами могут способствовать росту торговли, развитию приграничного сотрудничества и появлению новых экономических возможностей.

Кузьмин считает, что дальнейшая интеграция Украины, включая потенциальное присоединение к Шенгенской зоне и еврозоне, в долгосрочной перспективе может оказаться для Венгрии более выгодной, чем сохранение Украины вне европейского объединения.

"Вступление Украины в ЕС станет для Венгрии исключительно положительным фактором", - подчеркнул эксперт

Как сообщалось ранее, Польша не поддерживает идею быстрого вступления Украины в ЕС. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, Киев должен пройти полный путь евроинтеграции без каких-либо исключений, выполнив все условия.

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры.

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Вступление Украины в Европейский Союз Отношения Украина-ЕС-это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия. ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками Конфедерации, в которое входят 27 европейских государств. 24 февраля 2022 началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

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