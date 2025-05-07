В Еврокомиссии хотят ускорить процесс вступления Украины в ЕС - детали

У Евросоюза есть три приоритетных направления работы в контексте Украины.

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Ускорение вступления Украины в ЕС является стремлением не только Киева / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Процесс присоединения Украины к ЕС должен быть ускорен

В ЕК хотят открыть все переговорные кластеры в 2025 году

Среди приоритетов ЕС является поддержка обороны Украины

В Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году. Об этом во время выступления в Европарламенте заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз продолжает активную работу с Украиной и сейчас есть три приоритетных направления. Среди них - поддержка обороны Украины за счет применения "стратегии дикобраза".

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ЕС уже предоставил Украине военную помощь на 50 миллиардов евро, но планирует в дальнейшем перейти "от логики помощи к логике интеграции наших оборонных отраслей".

Мы поощряем наши государства-члены размещать заказы непосредственно в оборонной промышленности Украины. Потому что это самый эффективный и экономически выгодный способ поддержки военных усилий Украины. Мы сосредотачиваемся, в частности, на оборонных технологиях и инновациях. Наша цель вместе с Украиной - сделать ее настолько сильной, чтобы она была неперевариваемой для потенциальных захватчиков", - пояснила она.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Еще одним приоритетом ЕС является завершение постепенного отказа от российского ископаемого топлива, доходы от которого остаются главным источником финансирования военной машины страны-агрессора России.

"Наш главный интерес безопасности - прекратить финансирование военного сундука Путина. А для этого мы должны прекратить тратить миллиарды на импорт российских энергоносителей. Я знаю, что в Европейском парламенте есть явное большинство за это. В ноябре прошлого года вы проголосовали за запрет любого импорта российского ископаемого топлива", - напомнила фон дер Ляйен.

Президент ЕК отметила, что в ЕС "некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран российского газа и нефти", но большинство членов таки убеждены, что это станет ошибкой исторического масштаба, ведь РФ не является надежным поставщиком и может ухудшить не только безопасность, но и экономическое положение европейских государств.

"Ускорение пути вступления Украины в Евросоюз - это не только стремление Украины. Это может быть сильнейшей гарантией безопасности. Мы упорно работаем с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о вступлении и открыть все кластеры в 2025 году. Присоединение Украины к нашему Союзу является самой большой гарантией справедливого и длительного мира", - рассказала чиновница о третьем приоритете ЕС.

Вступление Украины в Европейский Союз - последние новости

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии - страны, которая входит в ЕС, заявил, что вступление Украины в Европейский Союз якобы "не является хорошей сделкой".

Накануне также президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведенного в Венгрии голосования по поддержке вступления Украины в Евросоюз заявил, что Виктор Орбан пытается втянуть Украину в выборы в своей стране и блокирует ее в ЕС.

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Кто такая Урсула фон дер Ляйен? Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

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