Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

Вы узнаете:
- Какой будет погода в четверг, 8 мая
- Где может выпасть мокрый снег
Погода в Украине в четверг, 8 мая, порадует временным прекращением дождей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 8 мая в большинстве областей будет кратковременное прекращение осадков и даже солнечно.
"Однако в Карпатах ожидается дождь, местами даже с мокрым снегом. Также ближайшей ночью еще дождик пройдет в восточных областях. Однако все же значительная часть Украины будет принадлежать сухой погоде", - написала она.
Синоптик также добавила, что температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов, на юге и востоке +9...+14 градусов.
В течение дня четверга предполагается +12...+17 градусов, на юге +15...+20 градусов, в западных областях +9...+13 градусов.
"Внимательно! Ночью на севере, западе, в Черкасской, Полтавской областях местами заморозки на почве", - подчеркнула Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 8 мая осадки маловероятны. Ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14 градусов.
Синоптик отметила, что в дальнейшем в Украине будет преобладать влажная, с периодическими дождями, погода.
"Несколько потеплеет, однако на летнюю жару не стоит рассчитывать - ожидается комфортная температура воздуха", - подытожила она.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 7 мая будет штормовой. В западных и северных областях ожидаются заморозки до -3 градусов. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
В то же время известно, что погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.
Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине летом 2025 года имеет все шансы стать аномально теплой - средняя температура ожидается на 1-1,5 °C выше климатической нормы. Наибольшая жара вероятна в июле.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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