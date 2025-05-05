Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Синоптики предупреждают, что лето-2025 в Украине будет аномально жарким.

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Украину ждет аномальная жара с температурой до +40°C / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

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Каким будет лето в этом году

Где и когда темпертатура подскочит выше +40 °C

Ожидаются ли летом сильные грозы

Погода в Украине летом 2025 года имеет все шансы стать аномально теплой - средняя температура ожидается на 1-1,5 °C выше климатической нормы. Наибольшая жара вероятна в июле. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии Телеграфу.

"Существует примерно 70-75% вероятности, что лето будет аномально теплым - температуры будут превышать средние многолетние показатели на 1-1,5 °C", - рассказал метеоролог.

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По его словам, это не означает, что каждый месяц будет одинаково жарким. Июнь ожидается более прохладным, а вот июль и август - будут очень теплыми.

"Волны жары, без сомнения, будут. Это будет связано с поступлением воздушных масс - прежде всего из северной Африки, Ближнего Востока и центральных районов Азии. Поэтому в отдельные дни температура воздуха, особенно в южных и восточных областях Украины, может превышать +40 °C", - отметил Кибальчич.

Также метеоролог отметил, что в последние годы сентябрь все чаще ведет себя как летний месяц, поскольку температура более +30°C в сентябре фиксируется регулярно по всей стране. Кибальчич подчеркнул, что фактически лето сдвигается ближе к осени.

"Что касается осадков - здесь все сложнее. В летний период большинство дождей - это именно конвективные осадки, которые связаны с грозами. А грозы имеют очень локальный характер: в одном районе города может выпасть месячная норма, а в соседнем - ни одной капли", - сказал он.

Соглашается с такими прогнозами и климатолог Вера Балабух. Она отмечает, что июль будет оставаться самым горячим месяцем лета.

Погода в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, вечером 3 мая Львовскую область накрыли мощные дожди, град и шквальный ветер. Тем временем Киев и несколько областей охватила пылевая буря с ветром до 20 м/с. Укргидрометцентр объявил I уровень опасности.

Также 5 мая в Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются дожди и грозы в западных, северных, Одесской и центральных областях. Температура снизится до 10-16°, только на юго-востоке - до +26°.

На этой неделе в Украине ожидается похолодание с дождями, местами - грозы и заморозки на почве. Прохладнее всего будет на западе и севере, теплее всего - на юго-востоке и в Крыму.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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