Украина под ударом непогоды - Львовщину засыпало градом, а Киев накрыла пылевая буря

Во многих областях Украины объявлен I уровень опасности.

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Львовщина страдает от ливня, Киевщина - от пыли / Фото: скриншот из видео, t.me/novyny_lvovu

Что известно:

Львов и область накрыл сильный ливень с градом

В результате непогоды в городе упали деревья, временно остановлено движение трамваев

В Киеве, Житомирской и Ровенской областях наблюдалась пылевая буря

Вечер 3 мая принес обильный дождь и град, который сопровождается мощными порывами ветра, на Львовщину. В то же время Киев и область охватила пылевая буря. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Синоптики Львовского регионального центра по гидрометеорологии предупредили, что до конца суток 3 мая во Львове и области ожидается сильный дождь, который продлится и 4 мая. В течение этих двух дней местами на Львовщине возможны грозы, а в отдельных районах - град. Ночью и днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

видео дня

Непогода во Львове начала набирать обороты с вечера 3 мая. Город буквально "заливает" водой, а сильные порывы ветра валят деревья. Одно из таких деревьев упало на линию электропередач на улице Снопковской, что повлекло перебои в электроснабжении. Коммунальщики работают на месте и ликвидируют последствия непогоды.

Из-за интенсивного ливня на Сыхове были временно остановлены трамваи в обоих направлениях. Кроме этого, в пригороде Львова и окрестных районах выпал сильный дождь с градом. Ледяные шарики размером с горошину образовали полусантиметровый слой на земле.

Видео демонстрируют масштаб ливня и разрушительную силу стихии на Львовщине:

Град на Львовщине / Фото: скриншот

Пылевая буря на Киевщине

В то же время вечером 3 мая Киев и несколько регионов Украины накрыла пылевая буря. Природное явление зафиксировали жители столицы, а также Киевской, Житомирской и Ровенской областей.

Пользователи соцсетей обнародовали кадры, на которых видно, как плотное пылевое облако стремительно надвигается на города и села. В Киеве и пригородах буря сопровождалась сильными порывами ветра, из-за чего в воздухе поднималось большое количество пыли.

Впоследствии Укргидрометцентр сообщил, что в Киевской области ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с, объявлен I уровень опасности. Ветер будет сопровождаться сильной грозой, которая продлится до конца суток 3 мая. Метеорологи предупредили, что неблагоприятные погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также ухудшить ситуацию на дорогах.

В Украине объявлен I уровень опасности, желтый / Фото: Укргидрометцентр

В связи с высокими порывами ветра специалисты советуют киевлянам и жителям области соблюдать ряд мер предосторожности. Рекомендуется плотно закрывать окна, убирать предметы с балконов и лоджий, которые могут выпадать на улицу, а также держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и больших деревьев. Кроме того, автомобилистам не стоит парковать свои транспортные средства возле таких опасных объектов.

Смотрите видео пылевой бури, которая накрыла Украину:

Пылевая буря в Украине / Фото: скриншот

Погода в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, 3 мая в Украине будет штормовая погода. Синоптики предупреждают о заморозках до -5°C, сильном ветре (15-20 м/с) и граде. Штормовое предупреждение объявлено для Левобережья, Крыма и западных областей.

Однако 4 мая погода в Украине будет теплой и ветреной. Температура днем будет достигать +20...+25 градусов, местами +25...+27 градусов. Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Дожди с грозами пройдут на западе, севере, Винницкой и Черкасской областях, на остальной территории без осадков.

Кроме этого, синоптики объявили штормовое предупреждение на 4 мая для западных, северных, Винницкой и Черкасской областей из-за сильных дождей с грозами и порывов ветра до 20 м/с. Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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