На Украину "налетает" пылевая буря: какие области окажутся в зоне риска

Местные власти советуют людям быть осторожными и без крайней необходимости не выходить из своих домов.

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Пылевая буря / фото: Википедия

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В Одесской и Николаевской областях надвигается пылевая буря

Жителям двух областей советуют не выходить на улицу

Жителей Одесской и Николаевской областей предупреждают о приближении пылевой бури, которая может повлиять на дорожную ситуацию и качество воздуха. По прогнозам синоптиков, до конца дня порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

"В ближайшее время с удержанием до конца суток 29 марта в южных, большинстве центральных и западных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях пылевая буря (І уровень опасности, желтый)", - отмечают синоптики. видео дня

​ Чем опасна пылевая буря / Инфографика: Главред

Сильный ветер и поднятая в воздух пыль могут создать проблемы для транспорта и инфраструктуры южных регионов.

В связи с этим местные власти призывают граждан соблюдать меры безопасности и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Погода в Украине - что известно

В Украине, как сообщал Главред, ожидается значительное изменение погодных условий - прогнозируется резкое похолодание. Согласно сообщениям синоптиков, температура воздуха начнет стремительно снижаться, и в некоторых регионах опустится до минимальных показателей.

В свою очередь синоптик Наталья Птуха отмечает, что начало апреля будет характеризоваться чрезвычайно контрастной погодой.

По прогнозам, температура воздуха в некоторых областях может упасть до 0 градусов. Особенно ощутимым похолодание будет в Чернигове, где ожидается снижение температуры до +2 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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