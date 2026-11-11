Расколются при первом морозе: какие вазоны нельзя оставлять на улице зимой

Садоводы советуют опорожнить пористые горшки и убрать их под крышу, а пластиковые и металлические можно оставить на улице до весны.

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Какие вазоны могут треснуть зимой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Какие вазоны нельзя оставлять на улице зимой

Что делать с однолетниками и многолетниками в горшках

Как утеплить вазоны на зиму и помыть их перед хранением

Глиняные, керамические, бетонные и терракотовые вазоны не стоит оставлять на улице на всю зиму. Пористый материал впитывает воду, а когда она замерзает, то расширяется. В результате горшок может треснуть. Емкости из морозостойкого пластика, стекловолокна, смолы, металла или дерева могут зимовать на улице.

Как пишет Southern Living, почва в горшке также расширяется и сжимается во время циклов замерзания и оттаивания. Это дополнительное давление может привести к появлению трещин или полному разрушению вазона.

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Поэтому хрупкие горшки рекомендуется опорожнить, вымыть, продезинфицировать и убрать в гараж, сарай или другое укрытие до весенней посадки. Морозостойкие вазоны можно не трогать, но если освободить их от почвы уже сейчас, весной работы будет меньше.

Подготовка цветов к зиме - что делать с растениями в вазонах

Однолетники погибают с первыми заморозками, поэтому их можно смело вынимать из горшков вместе с засохшими стеблями. Многолетники лишь выглядят мертвыми: в холода они переходят в состояние покоя и весной снова начнут расти.

Вынимать их из горшков не нужно, если растение выдерживает местный климат. При необходимости вазоны с многолетниками переносят в помещение, гараж или сарай, а если они остаются на улице - укрывают слоем мульчи.

Старую почву из горшков, где нет многолетников, лучше не использовать повторно. Если субстрат пережил несколько сезонов и несколько растений, он, скорее всего, потерял питательные вещества или забит корнями. Пустые горшки ещё и легче хранить: их можно ставить один в другой, чтобы они занимали меньше места.

Как утеплить вазоны на зиму, если они остаются на улице

Тяжелые емкости, которые невозможно занести внутрь, а также морозостойкие вазоны с растениями нуждаются в дополнительной защите. Она необходима, чтобы утеплить корни и уберечь сам горшок от давления замерзшей почвы.

сгруппируйте вазоны вместе или поставьте их у стены, подальше от ветра и холода;

обмотайте бока мешковиной или пузырчатой пленкой;

поставьте горшки над холодной мокрой землей - на кирпичи или доски.

Пустые горшки, которые приходится хранить на улице, моют и складывают вверх дном на кирпичи, перекладывая газетами. При необходимости их накрывают брезентом, чтобы сверху не скапливалась и не замерзала вода.

Как выглядит подготовка растений в горшках к зиме, показал украинский садовод - смотрите видео:

Как помыть горшки перед хранением на зиму

Если вы опустошили вазоны, их стоит сразу почистить, чтобы весной они были готовы к высадке. Порядок действий такой:

Высыпьте почву. Если растение болело грибковыми или бактериальными инфекциями, землю лучше выбросить, чтобы не заразить новые посадки. Здоровую почву можно засыпать в ямки на газоне, добавить в компост или рассыпать по клумбам. Вымойте горшок изнутри и снаружи тёплой мыльной водой. Остатки земли могут стать убежищем для вредителей и возбудителей болезней. Если в горшке росло поражённое вредителями или болезнью растение, обработайте его раствором отбеливателя с водой в пропорции 1 к 9. Промойте и хорошо просушите емкость, прежде чем убрать её на зиму.

Зоны морозостойкости растений / Инфографика: Главред

Где хранить терракотовые горшки зимой?

Эксперт по растениям компании Plant Addicts Джессика Мерсер в комментарии изданию Homes & Gardens советует перед хранением обязательно очистить терракотовые горшки от почвы и растений. После мытья их следует несколько дней сушить в теплом сухом месте.

Главное, по её словам, - чтобы пористая глина до весны не впитывала влагу и не подвергалась воздействию мороза.

"Храните горшки в сухом месте, где не бывает морозов", - подчеркнула Мерсер.

В то же время вице-президент по садоводству Пенсильванского садоводческого общества Эндрю Бантинг в том же материале обращает внимание на то, что не вся терракота одинаково боится холода.

"Итальянская терракота Impruneta - исключение", - отметил он.

Подготовка сада к зиме - новости

Как сообщал Главред, молодым яблоням и грушам зимой угрожают солнечные ожоги и морозные трещины коры. Садоводы советуют обмотать нижнюю часть ствола фольгой в первые два года после посадки. Весной такое покрытие обязательно снимают, а от грызунов оно не защищает.

Осенью не все опавшие листья стоит выносить из сада. Часть листьев может стать естественной мульчей для почвы, а остальные лучше измельчить для компоста. Листья, пораженные болезнями или вредителями, придется убрать с участка.

Не все хризантемы одинаково переносят холод. Некоторые сорта спокойно зимуют в саду, а отдельные хризантемы нужно выкапывать на зиму. Такие сорта требуют особого ухода в холодное время года.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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