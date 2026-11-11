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Нужно ли дарить подарок в ответ: как поступить, чтобы не опозориться

Анна Ярославская
11 ноября 2026, 04:33
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Хуже всего - извиняться и выглядеть растерянным. В то же время поможет небольшой запас подарков дома и благодарственная записка, написанная от руки.
Нужно ли дарить подарок в ответ: как поступить, чтобы не опозориться
Подарили подарок, а у вас ничего нет - что делать? / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Обязательно ли отвечать подарком на подарок
  • Как вести себя, если вас застали врасплох
  • Чем можно отблагодарить без подарка

Дарить подарок в ответ на неожиданный рождественский сюрприз не обязательно, но искренне поблагодарить необходимо. Главное - не показывать растерянности и не оправдываться, а позже либо вручить небольшой презент, либо написать благодарность от руки. Как и большинство правил этикета, этот вопрос решается проще, чем кажется. Об этом рассказала эксперт по этикету, основательница компании Recruitment Ready Лейтон Ньюберри в комментарии изданию Southern Living.

"Не обязательно отвечать подарком, когда вам дарят что-то на Рождество, но абсолютно необходимо ответить благодарностью и добротой", - подчеркнула она.

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По словам Ньюберри, в такой ситуации важны три вещи: правильная реакция в данный момент, запасной подарок или искренняя благодарность позже.

Как не выдать свою растерянность

Ньюберри советует прежде всего контролировать выражение лица и реакцию: человек, который преподнес подарок, не должен чувствовать себя неловко. По её словам, в этот момент стоит уделить дарителю всё своё внимание.

"Если подарок, которого вы не ожидали, застал вас врасплох, старайтесь не показывать удивления на лице. Сохраняйте спокойный и доброжелательный вид, поблагодарите человека и скажите, как много для вас значит его внимание", - советует эксперт.

Она не рекомендует спешно объяснять, что у вас нет подарка в ответ. Вместо неловких извинений лучше спокойно обдумать, чем отблагодарить позже, но не отвлекаться на эти мысли во время разговора.

Что подарить, если ничего не подготовили

Если вы и так планировали сделать человеку подарок или хотите отблагодарить за внимание, эксперт советует иметь дома небольшой запас универсальных подарков. Среди вариантов, которые она называет:

  • свечи в праздничной упаковке;
  • коробки сырных палочек или других лакомств;
  • небольшая разделочная доска в комплекте с бутылкой вина.

По словам Ньюберри, несколько таких подарков дома или в автомобиле помогут в неожиданных ситуациях во время предпраздничной суеты.

Когда достаточно записки с благодарностью

Если вы не планируете дарить ответный подарок, лучшая реакция - благодарность, доброта и быстрая рукописная записка с благодарностью. Эксперт напоминает, что человек, подаривший подарок, скорее всего, руководствовался теплыми чувствами, а не рассчитывал на что-то взамен.

"Рукописная записка часто значит гораздо больше, чем быстрое сообщение или голосовое сообщение. Вспомните старые добрые времена и возьмите ручку и бумагу, чтобы выразить свою благодарность", - отметила эксперт.

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Что можно подарить родителям на Новый год / Инфографика: Главред

Стоит ли извиняться, если нет подарка в ответ?

С ней соглашается эксперт по этикету, основательница The Protocol School of Texas Дайан Готтсман. В комментарии CNBC она предостерегла от выдуманных оправданий.

"Если вам подарили подарок, а у вас нет ничего в ответ, последнее, что стоит делать, - придумывать отмазку, которая звучит неискренне", - подчеркнула Готтсман.

Вместо этого она советует просто принять подарок, улыбнуться и поблагодарить человека за то, что он о вас подумал. Отблагодарить, по её словам, можно и позже.

"Вы можете отблагодарить подарком через день, через неделю или даже новогодним подарком", - пояснила эксперт.

Правила этикета - новости

Как сообщал Главред, некоторые подарки могут обидеть человека, несмотря на благие намерения. В частности, к подаркам, которые считаются дурным тоном, относятся вещи, купленные в последнюю минуту, и подарки для самосовершенствования. Вместо них лучше выбрать подарочную карту или добавить к подарку теплую записку.

Этикет касается и пунктуальности. Эксперт по этикету Алена Калиниченко объяснила, во сколько следует приходить на встречу. По её словам, значительное опоздание свидетельствует о неорганизованности человека или неуважении к собеседнику.

Отдельные правила касаются романтических встреч. Ранее мы рассказывали о правилах этикета на первом свидании, в частности о том, кто должен платить. От этого в значительной степени зависит первое впечатление о человеке.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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