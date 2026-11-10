Налет исчезнет, а капли не будут оставлять следов: чем помыть душевую кабину

Средство размягчает грязь, удаляет разводы и придаёт стеклу лёгкий блеск.

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Как вернуть стеклу душевой кабины идеальную чистоту / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему ополаскиватель для посуды очищает стекло душевой кабины

Как приготовить раствор для мытья душа

На дверцах душевой кабины быстро образуется известковый налет из-за того, что на них постоянно попадает вода. Однако одно средство из кухни может помочь решить эту распространенную проблему.

Главред решил разобраться, как очистить душевую кабину от известкового налета.

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Чем можно удалить известковый налет

Обычный ополаскиватель для посудомоечной машины может заменить специальные средства от известкового налета в душевой кабине. Он размягчает грязь в углах и щелях, а также не дает воде оставлять на стекле пятна и полосы, пишет Deccoria.

Секрет заключается в составе средства. Поверхностно-активные вещества ослабляют поверхностное натяжение воды, поэтому она более равномерно растекается по стеклу или пластику. Благодаря лучшему смачиванию отложения отходят от поверхности значительно легче.

Отдельно стоит обратить внимание на защитные свойства ополаскивателя. Когда вода высыхает на стенках душа, растворенные в ней минералы образуют неприглядные следы, а средство не дает каплям задерживаться на поверхности.

Как приготовить раствор

Для мытья достаточно развести несколько капель ополаскивателя в тёплой воде. По желанию в смесь можно добавить немного кондиционера для белья, а для удобства - перелить её в бутылку с распылителем.

Раствор наносят на стенки кабины и протирают тряпкой или губкой. Жесткие щетки и острые предметы лучше не использовать, ведь они могут поцарапать стекло или пластик.

Еще одно преимущество этого метода заключается в отсутствии запаха и бережном отношении к материалам. Уплотнители кабины могут пострадать от более агрессивных средств, в частности лимонной кислоты, тогда как ополаскиватель не должен им навредить.

Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

Как не допустить появления нового налета

Чтобы результат сохранялся дольше, после каждого душа следует удалять лишнюю воду резиновым скребком. Альтернатива - вытирать стенки насухо, хотя это занимает больше времени.

Как отмыть стекло в душевой кабине – видео:

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