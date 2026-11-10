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"Я был шокирован": Фицо рассказал о частной беседе с премьером Украины

Руслана Заклинская
10 ноября 2026, 21:18
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Словацкий премьер также рассказал, что частная беседа с Сергеем Корецким о войне произвела на него большое впечатление, но подробностей не раскрыл.
Фицо отказался выделить Украине 70 млрд евро / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, t.me/Koretskyi_official

Главное из заявления:

  • Словакия не будет участвовать в предоставлении Украине кредита на 70 млрд
  • Фицо пригрозил наложить вето, если Мерц заблокирует бюджет ЕС
  • Разговор с Корецким о войне "шокировал" его

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не присоединится к новому кредиту Украине в размере 70 миллиардов, которого требует канцлер Германии Фридрих Мерц. Если Берлин будет блокировать бюджет ЕС до тех пор, пока все страны не согласуют финансирование Киева, Братислава наложит вето на такое решение. Об этом Фицо заявил на пресс-конференции в Братиславе.

Также словацкий премьер рассказал о частной беседе с премьер-министром Украины Сергеем Корецким во время недавних совместных консультаций правительств двух стран. Что именно поразило его в этой беседе, Фицо не уточнил, сославшись на конфиденциальность.

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"Я не имею права разглашать закулисные подробности и никогда этого не делаю, но у меня была частная беседа с премьер-министром Украины, и я был шокирован этой беседой. Буквально шокирован в том, что касается войны и дальнейшего развития событий в будущем. Больше ничего не скажу и не могу сказать, потому что должен это уважать", - заявил Фицо.

Что Фицо ответил Мерцу по поводу кредита Украине

Обращаясь непосредственно к немецкому канцлеру, Фицо заявил, что участие Словакии в новом финансировании Киева исключено.

"От имени правительства Словацкой Республики я сообщаю господину Мерцу отсюда, из Словакии: Словакия не будет участвовать в предоставлении очередного кредита в размере 70 миллиардов для Украины, точка. Мы закончили. А что будет дальше, я не знаю. Это полная чепуха, вся эта война - полная чепуха. Это убийство людей, которое кому-то выгодно. Ради денег, ради влияния. Я это отвергаю", - сказал Фицо.

В то же время премьер Словакии подчеркнул, что не будет мешать другим странам ЕС поддерживать Украину за счет собственных средств.

"Поэтому ещё раз публично заявляю отсюда: Словакия никогда не поддержит предоставление кредита Украине, то есть выделение ещё 70 миллиардов. Если кто-то другой хочет это сделать, пожалуйста. Я же не могу мешать Германии, если у нее много денег, Франции и другим странам предоставлять Украине средства - пусть предоставляют… Я надеюсь, что высказался однозначно и четко", - добавил он.

Ранее Фицо назвал шантажом информацию об угрозе Мерца заблокировать следующий семилетний бюджет ЕС, которую цитирует Reuters.

"Мы должны ответить на шантаж. У нас такое же право вето, как и у федерального канцлера Германии", - заявил словацкий премьер.

Роберт Фицо
Роберт Фицо / Инфографика: Главред

Кто ещё в ЕС выступил против идеи Мерца

Ультиматум Берлина критикуют и в других столицах. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в письме председателю Евросовета Антониу Кошти подчеркнул, что соглашение о финансировании Украины не может быть предварительным условием для принятия следующего многолетнего бюджета ЕС.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с Мерцем на пресс-конференции в Берлине также высказался против такого подхода.

"Позвольте мне дипломатично, вежливо, но в то же время решительно заявить, что я не считаю правильным подход, при котором бюджет Европы, который, в конечном счете, касается Европейского Союза, каким-либо образом увязывается с другим вопросом", - сказал Мадьяр, сообщает 24.hu.

Сам Мерц на той же пресс-конференции настаивал, что финансирование Украины - общая задача всего Евросоюза, а не дело отдельных государств. Он признал, что как минимум четыре страны ЕС видят эту проблему иначе. По оценкам, в 2027 году Украине не хватит около 70 млрд евро, а ЕС обещал покрыть примерно две трети этой суммы.

Потеряет ли Украина западную помощь из-за раскола в ЕС

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что позиции отдельных европейских правительств в отношении Украины различаются, однако имеют общую логику.

"В целом ситуация в разных странах складывается по-разному: в Польше одна, в Словакии и Венгрии - другая. Но определённая общая логика в этих заявлениях и реакциях присутствует", - подчеркнул специалист.

В то же время эксперт считает, что Украина вряд ли лишится всей западной помощи, ведь победа страны-агрессора РФ в этой войне отнюдь не соответствует интересам западных обществ и государств.

Финансирование Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Мерц в письме к Антониу Коште пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028–2034 годы. По данным FT, канцлер поставил поддержку семилетнего бюджета в зависимость от участия всех государств в финансировании Украины. Мерц также хочет, чтобы такие решения принимались квалифицированным большинством, а не единогласно.

Украине на 2027 год не хватает около 70 млрд евро внешнего финансирования. Еврокомиссия ищет варианты покрытия дефицита - от нового совместного кредита до использования замороженных активов. Использование российских активов до сих пор блокирует Бельгия.

Вопрос финансирования Украины на 2027 год вызывает споры в Евросоюзе уже не первый месяц. Le Monde писала, что новая заявка Киева на миллиарды евро вызвала разногласия в ЕС. По данным издания, 15 млрд евро уже выделенной помощи в настоящее время заморожены.

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О персоне: Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964 года, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. В четвертый раз занимает пост премьер-министра Словакии, является председателем левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах 2023 года - 22,95 % - и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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