Кто заплатит за войну в Украине в 2027 году: Евросоюз ищет €70 млрд

Без помощи в финансировании Украины остановятся выплаты военным.

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€70 млрд для Украины: где ЕС будет искать деньги и что мешает их выделить / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, president.gov.ua,

Читайте в материале:

Украине на 2027 год не хватает около 70 млрд евро

Еврокомиссия ищет новые источники финансирования для Киева

Бельгия по-прежнему блокирует использование активов РФ

Решение лидеры ЕС обсудят на саммите 26–27 ноября

Украине на 2027 год не хватает около 70 млрд евро, и Евросоюз пока не знает, где взять эти средства. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить варианты - от нового совместного кредита до использования замороженных российских активов. При этом Бельгия снова выступает против этой идеи, а часть стран-партнеров не выполнила прежних финансовых обещаний.

Главред выяснил, где ЕС будет искать 70 млрд евро для Украины на 2027 год.

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Сколько денег Зеленский попросил у ЕС на 2027 год

Главным сигналом для европейских столиц стало выступление Владимира Зеленского на саммите Европейского совета в Брюсселе 16 октября. Президент Украины прибыл туда, когда Киев и крупные города ежедневно атаковали сотни российских дронов и ракет. Он назвал коллегам конкретную цифру, хотя ЕС уже зарезервировал для Киева 45 млрд евро на следующий год.

"Война обойдется в 155 млрд евро в следующем году. И нам нужно как минимум еще 70 млрд евро от вас - на оборону, на оружие и на нашу устойчивость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас найти эту поддержку. Она поможет нам сдержать Россию", - обратился Зеленский к лидерам ЕС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, чья страна является крупнейшим финансовым донором Киева, после заседания призвал партнеров сделать все возможное для Украины. Его поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, связавший эскалацию со стороны Москвы с ее неудачами на фронте, передает Le Monde.

"Мы все очень обеспокоены ситуацией в Украине", - признал Мерц, добавив, что Европа должна "помочь Украине пережить зиму, а также помочь в следующем году".

Фридрих Мерц / Фото: УНИАН

Разговор в Брюсселе проходил на фоне резкого обострения отношений Киева с Вашингтоном. 9 октября президент США Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о закупке нескольких сотен тысяч тонн дизельного топлива, сняв американские санкции с российского нефтегазового сектора. Зеленский назвал это "предательством". Детальнее читайте в материале: Дизельная сделка Трампа: Конгресс готовит запрет, нефть дорожает, Будапешт ждет льгот.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и глава правительства Дании Метте Фредериксен также признали, что без американского участия Киеву будет крайне сложно. Фредериксен при этом избегала прямой критики Вашингтона, несмотря на холодные отношения между странами.

"Украинцы не могут и дальше воевать в одиночку, им нужны Европа и американцы", - отметил Йеттен.

Какое поручение Европейский совет дал Еврокомиссии по дефициту бюджета Украины

Эмоциональные заявления лидеров завершились формальным решением. По итогам заседания 16 октября президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что 27 государств определили следующий шаг для Брюсселя. Подробностей о планах на следующий год он не раскрыл, передает Украинская правда.

"Мы договорились, что необходимо решить вопрос дополнительных потребностей в финансировании Украины на 2027 год. И мы попросили Европейскую комиссию представить конкретное предложение для обсуждения и утверждения", - заявил Кошта.

Высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с ходом разговора лидеров, рассказал "Европейской правде", что документ находится на начальной стадии. По его словам, конкретных сроков пока нет, и план не обязательно утвердят до конца года.

"Еще не время говорить о каких-то датах и таймлайнах. Сейчас нашим коллегам в Еврокомиссии нужно проснуться, узнать новости и осознать, что им делать дальше", - пояснил собеседник издания.

Логика Брюсселя в том, что поиск дополнительных средств может продолжаться, пока не будет исчерпан транш в 45 млрд евро из кредита на 90 млрд, предназначенный на 2027 год. На вопрос, может ли Еврокомиссия предложить использовать замороженные активы России, чиновник ответил, что ответа пока нет.

Когда лидеры ЕС примут решение о финансировании Украины на 2027 год

Неопределенность со сроками частично развеялась уже через несколько дней. Как пишет Reuters со ссылкой на чиновника ЕС, участвующего в подготовке, лидеры попытаются договориться о покрытии 70 млрд евро на специальном саммите 26–27 ноября. Там же обсудят долгосрочный бюджет союза на 2028–2034 годы.

Брюссель спешит, поскольку бюджет нужно согласовать еще в этом году. В следующем году выборы пройдут во Франции, Италии, Польше, Греции, Эстонии, Финляндии и Словакии, и кампании могут политизировать тему.

Потребности на 2026 год уже закрыты. Из 45 млрд евро, выделенных ЕС Украине на этот год, перечислено 14 млрд, а еще около 31 млрд ждут, пока Верховная Рада примет согласованные реформы.

На 2027 год в ЕС предусмотрено еще 45 млрд евро. Однако союз рассчитывал, что Норвегия, Швейцария, Канада, Япония и Британия вместе добавят еще 45 млрд на 2026–2027 годы, а по данным чиновников ЕС, эти деньги поступили не полностью. Поэтому странам блока придется согласовать новую форму финансирования, вероятно, еще один кредит.

Где ЕС может найти 70 млрд евро для Украины

Вариантов для такой суммы немного, и у каждого есть политическая цена. По данным Euronews, Киев несколько недель предупреждал, что в следующем году ему понадобится 32,6 млрд долларов для бюджета и 45 млрд долларов для армии. Вместе это около 78 млрд долларов, или примерно 70 млрд евро. Брюссель сначала воздерживался от комментариев, но после технических консультаций согласился с оценкой.

Ключевая проблема в том, что кредит на 90 млрд евро рассчитывали при условии завершения войны в 2026 году. Вместо этого Москва усилила наступление, включая дневные атаки на экономику. Поэтому Еврокомиссия настаивает, что новую сумму нужно делить с Британией, Норвегией, Канадой и Японией.

"Мы всегда говорили, что не можем пройти этот путь в одиночку. Поэтому наши партнеры в целом должны активизироваться. Они должны объявить обязательства и выполнить их. Это очень важно", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Наиболее вероятным инструментом дипломаты называют новое совместное заимствование ЕС на рынках, например увеличение действующей кредитной линии. Союз с рейтингом AAA стал востребованным эмитентом, а бывший глава ЕЦБ Марио Драги призывает к масштабным займам. Однако стоимость долга резко выросла. Бельгия занимает под ставки, близкие к греческим, Франция платит больше Италии, а доходность 10-летних облигаций ЕС выросла с 2,8% в январе до 3,44% в сентябре.

"Эта динамика касается всех эмитентов в мире, и наша относительная позиция, что важно, не ухудшилась. Мы остаемся чрезвычайно конкурентоспособным эмитентом", - заверили в Еврокомиссии.

Часть стран, скорее всего, снова останется в стороне. Венгрия, Словакия и Чехия уже освобождены от участия в кредите на 90 млрд. Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что договорился с венгерским коллегой Петером Мадьяром сохранить эту позицию. Вероятно, не присоединится и Болгария, новый премьер которой Румен Радев неоднократно критиковал военную помощь Киеву.

"Если другие страны хотят предоставить кредит Украине, они могут это сделать, но как минимум два государства сейчас указывают, что мы не будем участвовать в этом финансовом механизме. Мы проявляем солидарность иными способами", - сказал Фицо.

Альтернативой остаются обездвиженные активы Центробанка РФ на 210 млрд евро. В августе дискуссию возобновили Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, затем их поддержали Северные страны, Балтия, Германия и Ирландия. Но Бельгия, где в депозитарии Euroclear хранится 185 млрд евро, в прошлом году заблокировала похожий план. Премьер Барт Де Вевер тогда требовал полного распределения рисков и неограниченных гарантий.

Зеленский убежден, что бездействие Европы сыграет на руку Кремлю. По данным Euronews, США якобы предлагали частично разморозить активы как стимул для Москвы к переговорам, но европейцы эту идею отвергли.

"Главный приоритет в том, чтобы у России не было возможности впоследствии влиять на дискуссию об этих активах, потому что мы четко знаем, что они хотят их вернуть. Это одна из целей России", - заявил президент Украины.

Де Вевер на саммите по собственной инициативе взял слово, чтобы сообщить, что его возражения не изменились. Бельгия считает, что средства должны оставаться заблокированными до конца войны, и выступает даже против их переноса из Euroclear в структуру ЕС. Франция и Италия, чья поддержка критически важна, также до сих пор колеблются.

"Этот вопрос будет подниматься снова и снова. В конце концов он может найти решение. Не думаю, что в ближайшее время, в этом или следующем месяце, он будет на повестке дня", - оценила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Переговоры осложняются еще и президентской гонкой во Франции, где фаворит Марин Ле Пен пообещала прекратить любую помощь Украине.

Новый кредит ЕС для Украины может самым вероятным решением

В пользу новых займов высказываются и в Балтии. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Reuters перед вторым днем саммита 16 октября заявил, что Евросоюзу, вероятно, придется предоставить Киеву еще один кредит. Таллин рассматривает поддержку Украины как ключевое условие удержания фронта.

"Европейская финансовая помощь должна быть. В войне на истощение финансовая помощь - это альфа и омега. Ее нужно поддерживать... И она должна поступать от Европейского союза", - сказал Михал.

Эстонский глава правительства напомнил, что идею с российскими активами блокирует Бельгия вместе с несколькими другими государствами. Поэтому заем, по его мнению, станет самым понятным вариантом, а решение желательно принять до конца года, прежде чем во многих странах ЕС начнутся избирательные кампании.

"Это механизм, который Европа использовала много раз, так что для нее он вполне понятен", - пояснил Михал.

Кредит на 90 млрд евро ЕС финансирует заимствованиями под гарантии общего бюджета. На вопрос, как обеспечить новый заем, эстонский премьер ответил оптимистично.

"Мы найдем способ, потому что Европа обычно его находит. Ты доходишь до самого темного часа, а потом находишь выход", - отметил он.

Каких партнеров ЕС попросит увеличить помощь Украине

Пока в Брюсселе ищут собственные источники, дипломаты готовятся давить на союзников за пределами блока. Как выяснило Politico, ЕС планирует убедить Канаду и Британию увеличить вклад, используя саммиты ЕС–Канада 29–30 октября в Монреале и ЕС–Британия 20 ноября. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что на ЕС и его членов приходится 80% внешней помощи Киеву.

"Нам крайне необходимо, чтобы другие партнеры подключились активнее", - заявила фон дер Ляйен.

Брюссель рассчитывал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия обеспечат еще 45 млрд евро, однако эти средства поступают медленно. Счет на 2027 год вырос из-за усиления российских атак, удорожания на фоне американо-израильской войны с Ираном и смещения позиции Вашингтона в пользу Москвы. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис поднимал тему на встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

"Во время моих встреч в Бангкоке необходимость обеспечить финансовую поддержку Украины в 2027 году была одной из главных тем", - рассказал Домбровскис, добавив, что призвал к "широкому распределению бремени".

По данным сторон, Британия выделила Украине в общей сложности 25 млрд фунтов, Канада пообещала 5,4 млрд евро военной помощи и 8,2 млрд евро прямой финансовой поддержки. ЕС и его члены с начала полномасштабного вторжения предоставили более 231 млрд евро. Собеседники издания подчеркивают, что речь идет не о критике Лондона или Оттавы, а о росте потребностей Киева. Выборы в Европе и непредсказуемость США заставляют смотреть шире.

"Нам нужно мыслить шире и масштабнее", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

При этом Брюссель не собирается "поступать как Трамп" и напрямую увязывать торговые преференции с вкладом в оборону Украины. Однако на фоне идеи сделать Канаду первым "ассоциированным членом" ЕС и участия Оттавы в оборонной программе SAFE эта тема неизбежно будет влиять на атмосферу переговоров. В Канаде напомнили, что уже выделили почти 26 млрд канадских долларов на военную, финансовую и гуманитарную помощь.

"Канада и впредь поддерживает Украину и продолжает взаимодействие с международными партнерами по потребностям Украины", - заявила пресс-секретарь Тайного совета Канады Кэтрин Серье.

Британия под руководством премьера Энди Бернема стремится к сближению с ЕС. Лондон добивается, чтобы ее компании считались европейскими в рамках Акта о промышленном ускорении. Япония, которая, по данным источника, уже предоставила Киеву около 20 млрд долларов, тоже следит за правилами "Сделано в Европе". Австралия же сообщила, что запроса о дополнительном финансировании на 2027 год пока не получала.

Могут ли замороженные российские активы закрыть дефицит бюджета Украины

Вопрос российских активов подробно разбирали еще в конце сентября. На дискуссии Европейского политического центра (EPC) 28 сентября министр финансов Сергей Марченко сообщил о непокрытом бюджетном разрыве в 32,6 млрд долларов на 2027 год. Кроме того, есть еще около 45 млрд долларов дополнительных военных потребностей. Он пояснил, что из-за непрерывных обстрелов гражданской инфраструктуры налоговые и таможенные поступления уже не дотягивают до ожиданий.

"Война дольше, война тяжелее", - констатировал Марченко, призвав партнеров к "смелым шагам".

Сергей Марченко / Фото: УНИАН

Финансовый журналист Хьюго Диксон представил концепцию "российского трансфера". Она предполагает перенос счетов РФ вместе с активами и обязательствами из национальных депозитариев в механизм на уровне ЕС. Сам трансфер не направляет деньги Украине, а лишь снижает риски Бельгии. Второй элемент, так называемая "трансферная защита", предусматривает компенсацию от ЕС учреждениям вроде Euroclear в случае финансовых потерь.

Евродепутат Натали Луазо поддержала движение в этом направлении, но призвала серьезно воспринимать опасения Бельгии. Она указала, что поддержка идеи растет в разных политических группах Европарламента, и напомнила о письме, подписанном 122 депутатами.

Более скептически настроен эксперт по финансовому инжинирингу KU Leuven Вим Схаутенс. Он предупредил, что глобальные инвесторы могут воспринять трансфер как экономическую конфискацию независимо от юридической позиции ЕС. По его оценке, это будет постепенно подрывать доверие к евро и европейской финансовой инфраструктуре.

Исполнительный директор EPC Фабиан Цулег назвал активы полезным, но временным решением даже в случае полной мобилизации. По его мнению, Европе в итоге понадобится постоянный механизм поддержки Украины, в том числе, возможно, совместные европейские заимствования.

Почему в ЕС сомневаются в размере дефицита бюджета Украины

Помимо поиска денег, Брюссель до сих пор не может точно определить, сколько их нужно. Как пишет издание Rapporteur, примерно через месяц после того, как Украина объявила о разрыве в 27 млрд долларов, ЕС не приблизился ни к способу его закрыть, ни к точной сумме. Ситуацию усугубляют удары РФ по критической инфраструктуре и морская блокада Черного моря, лишающая Киев экспортных доходов.

Зеленский объяснял, что средства нужны прежде всего на оборону, в том числе на оружие и денежное довольствие военных. Он также отмечал, что разрыв возник из-за решения профинансировать больше расходов в первом полугодии. Такие объяснения вместе с обвинениями в коррупции со стороны недавно уволенного министра обороны усилили недоверие в некоторых столицах.

"Не хочу делать поспешных выводов, но повторяющиеся отставки и увольнения чиновников из-за коррупционных обвинений создают довольно неприглядную картину из Киева", - высказался высокопоставленный дипломат ЕС.

Тот же собеседник предупредил, что многие страны с ограниченными бюджетами будут сопротивляться, если Северные страны и Балтия продолжат настаивать на выделении средств без достаточных объяснений. Он обратил внимание и на внутренние споры самого блока.

"Мы даже не можем согласовать следующий долгосрочный бюджет [ЕС], но при этом говорим рядовому европейцу, что Украине понадобится больше денег", - добавил дипломат.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис после встречи министров финансов ЕС в Дублине, где присутствовал и Марченко, воздержался от конкретных оценок. Вместе с тем он признал, что из-за атак РФ, блокады и более скромных, чем ожидалось, взносов союзников разрыв почти наверняка больше прогнозов.

"Я бы не стал сейчас количественно оценивать разрыв в финансировании, но сказал бы, что в определенном смысле мы проясняем ситуацию", - пояснил Домбровскис журналистам.

Миссия МВФ, который предоставляет Украине собственный кредит на 8,1 млрд долларов, тоже не смогла существенно прояснить ситуацию. Старший экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк считает, что Киеву действительно нужно значительно больше средств, хотя общая сумма, вероятно, будет меньше 27 млрд долларов.

"Существует значительная дополнительная потребность, поскольку стоимость войны выросла сверх того, что закладывали при подготовке действующего бюджета", - отметил Самойлюк.

Аналитики Киевской школы экономики Дмитрий Андриенко и Виктория Климчук подчеркивают, что невыполнение реформ, связанных с программами ЕС и МВФ, блокирует в этом году до 29,5 млрд долларов помощи. Они также предупреждают, что ускоренная выплата кредита на 90 млрд может обострить ситуацию в 2027 году. Эту позицию разделяет Еврокомиссия, которая сопротивляется призывам Ирландии, Нидерландов и других стран ускорить транши.

"Задержки с реформами имеют прямую фискальную цену", - написали экономисты KSE.

Что будет с выплатами военным без международной помощи Украине

Последствия возможной нехватки средств украинские экономисты уже оценивают вполне конкретно. Премьер-министр Сергей Корецкий предупредил журналистов, что в этом году оборонный разрыв составляет 27 млрд долларов, из которых около 7 млрд Киев надеется покрыть собственными силами. Остальное правительство рассчитывает получить от партнеров, причем часть финансирования ЕС зависит от реформ.

Экономист Центра экономической стратегии Александра Мироненко в комментарии Politico признала, что внутренние ресурсы придется искать и через налоги. Она убеждена, что в военное время правительство не может обещать обществу безболезненных решений.

"Конечно, повышение налогов - никогда не идеальный вариант, но в военное время мы не можем позволить себе роскошь популизма или делать вид, что сможем ничего не просить у людей", - подчеркнула Мироненко.

Следующий год выглядит еще сложнее. Министр финансов Сергей Марченко сообщил донорам в Брюсселе, что в 2027 году Украине понадобится 52,6 млрд долларов помощи, из которых 32,6 млрд до сих пор не имеют источника покрытия.

"У Украины нет резервных фондов, чтобы покрыть все свои расходы. Если мы не получим внешнего финансирования, нас ждет жесткое сокращение всех неприоритетных трат - и оно может затронуть даже защищенные статьи", - предупредила экономист.

По ее словам, именно текущая ликвидность определяет, сможет ли государство выполнять базовые социальные и оборонные обязательства.

"Если на наших счетах не будет реальных денег, нам нечем будет платить зарплаты военным, пенсии и так далее. Так что если международной помощи не будет, все будет очень плохо", - добавила Мироненко.

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