Салат станет настоящей находкой для тех, кто любит вкусные и быстрые блюда. На приготовление уйдет всего 5 минут, а минимум ингредиентов приятно удивит результатом.
Главред узнал, что особую пикантность салату придают копченый сыр "косичка" и морковь по-корейски. В сочетании с яйцами и кукурузой они создают нежный и в то же время насыщенный вкус.
Рецептом поделилась фудблогерша _lilya.m.a_ в Instagram. Она уверяет, что после первой попытки этот рецепт останется в кулинарной копилке навсегда.
"Нежный, пикантный и очень аппетитный", - описывает салат автор.
Главное преимущество блюда - минимум продуктов, большинство из которых можно купить уже в готовом виде. Сыр придаёт копчёную нотку, а морковь - остроту.
Какие ингредиенты нужны для салата с копченым сыром "косичка"
Для быстрого салата понадобятся только копченый сыр "косичка", вареные яйца, морковь по-корейски и консервированная кукуруза. Все нарезают, смешивают и заправляют майонезом - на приготовление блюда уходит около 5 минут, если яйца сварены заранее.
- копченый сыр "Косичка" - 150 г;
- яйца - 4 шт.;
- морковь по-корейски - 200 г;
- кукуруза - 1 банка;
- майонез - по вкусу.
Видео с рецептом салата можно посмотреть по ссылке.
Как приготовить салат с морковью по-корейски
- Сварите яйца, остудите, очистите и нарежьте.
- Сыр "Косичка" нарежьте небольшими кусочками.
- Добавьте к сыру и яйцам морковь по-корейски и кукурузу.
- Заправьте майонезом и перемешайте - салат готов.
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