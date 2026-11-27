Пикантная морковь по-корейски, яйца и сладкая кукуруза придают блюду сочный и яркий вкус.

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Салат с копченым сыром / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео instagram.com/_lilya.m.a_

Салат станет настоящей находкой для тех, кто любит вкусные и быстрые блюда. На приготовление уйдет всего 5 минут, а минимум ингредиентов приятно удивит результатом.

Главред узнал, что особую пикантность салату придают копченый сыр "косичка" и морковь по-корейски. В сочетании с яйцами и кукурузой они создают нежный и в то же время насыщенный вкус.

Рецептом поделилась фудблогерша _lilya.m.a_ в Instagram. Она уверяет, что после первой попытки этот рецепт останется в кулинарной копилке навсегда.

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"Нежный, пикантный и очень аппетитный", - описывает салат автор.

Главное преимущество блюда - минимум продуктов, большинство из которых можно купить уже в готовом виде. Сыр придаёт копчёную нотку, а морковь - остроту.

Какие ингредиенты нужны для салата с копченым сыром "косичка"

Для быстрого салата понадобятся только копченый сыр "косичка", вареные яйца, морковь по-корейски и консервированная кукуруза. Все нарезают, смешивают и заправляют майонезом - на приготовление блюда уходит около 5 минут, если яйца сварены заранее.

копченый сыр "Косичка" - 150 г;

яйца - 4 шт.;

морковь по-корейски - 200 г;

кукуруза - 1 банка;

майонез - по вкусу.

Видео с приготовлением салата / Фото: скриншот

Видео с рецептом салата можно посмотреть по ссылке.

Как приготовить салат с морковью по-корейски

Сварите яйца, остудите, очистите и нарежьте. Сыр "Косичка" нарежьте небольшими кусочками. Добавьте к сыру и яйцам морковь по-корейски и кукурузу. Заправьте майонезом и перемешайте - салат готов.

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