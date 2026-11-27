Кратко:
- Два конвоя РФ не дошли доберегов Ливии
- Один из них сопровождал фрегат "Адмирал Головко"
- Вторая флотилия остановилась у побережья Алжира
Два конвоя страны-агрессора РФ в Средиземном море, сопровождавшие военные корабли, развернулись и не выполнили своих задач после того, как украинские морские дроны потопили корвет "Меркурий" в ливийском порту Бенгази 22 ноября. Об этом со ссылкой на трех представителей военных и служб безопасности сообщило агентство Reuters.
По данным издания, конвой российских кораблей, перевозивший военную технику в Ливию, изменил курс и повернул назад. Таким образом Россия пытается уберечь свои военно-морские активы после удара, уничтожившего её корабль примерно в 2000 км от линии фронта.
Другой конвой, сопровождавший фрегат ВМФ РФ "Адмирал Головко", развернулся у Сицилийского пролива в тот же день, когда произошло нападение в Бенгази. Об этом агентству рассказал европейский военный чиновник, отслеживавший движение кораблей.
Пролив является ключевым пунктом у побережья Северной Африки. Сотрудник украинской военной разведки и отдельный представитель службы безопасности на Ближнем Востоке, знакомый с конвоем, подтвердили, что вторая флотилия свернула с курса на Ливию и теперь находится у побережья Алжира.
Почему Россия боится за свои корабли в Средиземном море
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду рассказывал, как удары по российской логистике меняют ситуацию вокруг Крыма.
"С военной точки зрения Крым оказался в оперативном окружении", - подчеркнул специалист.
Говоря о роли беспилотников, Жданов подчеркнул, что их давление на вражескую инфраструктуру не прекратится.
"Наши „добрые дроны" будут сопровождать процесс своим присутствием, даже если налеты будут лишь периодическими, а это означает, что восстановление моста станет бесконечной работой", - пояснил эксперт.
Капитан 1-го ранга в отставке, эксперт Центра оборонных стратегий Степан Якимяк в комментарии "Эспресо" обратил внимание, что после удара в Бенгази Москва начала опасаться за свои другие суда.
"Российская Федерация боится за свои другие суда, которые не уничтожены и не потоплены", - отметил он.
Отдельно эксперт подчеркнул, что законной целью является и фрегат, сопровождающий российские суда.
"Такой фрегат также является законной целью. А суда, которые он сопровождает, - это суда Российской Федерации", - сказал Якимяк.
Удар по корвету "Меркурий" - новости по теме
Как сообщал Главред, 22 ноября СМИ стало известно об атаке на российский корвет в Ливии. Корвет проекта 20380 стоял в порту Бенгази. По данным Naval News, корабль мог получить критические повреждения в результате взрыва.
Впоследствии подробности удара раскрыли в ВМС ВСУ. Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что вероятность возвращения "Меркурия" к выполнению задач крайне мала. По его словам, потеря корабля заставит Россию пересмотреть логистику и сопровождение морских перевозок.
В Кремле отреагировали на удары по своим судам у берегов Ливии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после атак Украины обратился к странам Балтии.
Читайте также:
- Удар по корвету РФ - в МИД Украины объяснили Ливии позицию Киева
- "Объявление войны" - в Ливии в панике из-за ударов Украины по кораблям РФ
- "Корвет РФ - на дне" - Зеленский анонсировал новые морские операции Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред