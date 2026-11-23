Главное из заявлений Зеленского:
- Операция Украины вполне легитимнуа - против кораблей врага
- Украинские морские операции будут продолжаться
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за чрезвычайно сложную операцию по поражению российских кораблей у берегов Ливии. Он заявил, что украинские морские операции будут продолжаться.
"Благодарим наших воинов, которые провели чрезвычайно сложную операцию у берегов Ливии", - сказал глава государства в видеообращении.
Он отметил, что проведенная операция вполне легитимнуа - против кораблей врага.
"Россия использовала два судна для войны: корвет, один из самых новых в российском флоте, и грузовой корабль, который перевозил оружие. Больше не перевозит, а корвет – на дне. Результат исключительно нашего украинского оружия – наших морских дронов. Заслуга – Службы безопасности Украины и подразделений Сил обороны, которые помогали", – сказал президент.
Он добавил, что Украина "отвечает России на ее удары так, как это должно быть, так, как это эффективно".
"Важно также, что без этих кораблей в той акватории России будет сложнее способствовать конфликтам и нестабильности еще и в том регионе. Украинские морские операции будут продолжаться", - заявил Зеленский.
Истерическая реакция Ливии
МИД правительства национального единства Ливии выразило протест в связи с украинскими военными операциями против российских судов, проходившими в районе Бенгази.
"Министерство категорически осуждает проведение любых иностранных военных операций на территории или в территориальных водах Ливии", – говорится в официальном заявлении ведомства.
Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский сообщил о потоплении контейнеровоза Yanina в Черном море. По его словам, контейнеровоз Yanina, находящийся под санкциями, был потоплен в акватории Черного моря.
Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение четырех кораблей РФ в ходе операции в тылу противника. Речь идет о фрегатах проекта 11356, малом ракетном корабле проекта 21631 и сторожевом корабле проекта 22160.
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об ударах по портовой инфраструктуре и кораблям в регионе Каспия и Черного моря. В Новороссийске поражен фрегат "Адмирал Эссен".
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