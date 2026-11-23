Проведенная операция Украины вполне легитимнуа - против кораблей врага.

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Украина будет проводить новые операции против целей РФ / Коллаж: Главред, фото: ГУР, скриншот

Главное из заявлений Зеленского:

Операция Украины вполне легитимнуа - против кораблей врага

Украинские морские операции будут продолжаться

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за чрезвычайно сложную операцию по поражению российских кораблей у берегов Ливии. Он заявил, что украинские морские операции будут продолжаться.

"Благодарим наших воинов, которые провели чрезвычайно сложную операцию у берегов Ливии", - сказал глава государства в видеообращении.

видео дня

Он отметил, что проведенная операция вполне легитимнуа - против кораблей врага.

"Россия использовала два судна для войны: корвет, один из самых новых в российском флоте, и грузовой корабль, который перевозил оружие. Больше не перевозит, а корвет – на дне. Результат исключительно нашего украинского оружия – наших морских дронов. Заслуга – Службы безопасности Украины и подразделений Сил обороны, которые помогали", – сказал президент.

Он добавил, что Украина "отвечает России на ее удары так, как это должно быть, так, как это эффективно".

"Важно также, что без этих кораблей в той акватории России будет сложнее способствовать конфликтам и нестабильности еще и в том регионе. Украинские морские операции будут продолжаться", - заявил Зеленский.

Истерическая реакция Ливии

МИД правительства национального единства Ливии выразило протест в связи с украинскими военными операциями против российских судов, проходившими в районе Бенгази.

"Министерство категорически осуждает проведение любых иностранных военных операций на территории или в территориальных водах Ливии", – говорится в официальном заявлении ведомства.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский сообщил о потоплении контейнеровоза Yanina в Черном море. По его словам, контейнеровоз Yanina, находящийся под санкциями, был потоплен в акватории Черного моря.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение четырех кораблей РФ в ходе операции в тылу противника. Речь идет о фрегатах проекта 11356, малом ракетном корабле проекта 21631 и сторожевом корабле проекта 22160.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об ударах по портовой инфраструктуре и кораблям в регионе Каспия и Черного моря. В Новороссийске поражен фрегат "Адмирал Эссен".

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