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Украина ударила по кораблям из Ирана: в Defense Express раскрыли подробности атаки

Юрий Берендий
25 июля 2026, 18:43обновлено 25 июля, 19:48
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Аналитики Defense Express объяснили, почему удары по судам в Каспийском море стали логическим продолжением давления Сил обороны на военную логистику РФ.
Украина ударила по кораблям из Ирана: в Defense Express раскрыли подробности атаки
Атака СБУ на Каспии - поражены три судна и платформа РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем пишет Defense Express:

  • СБУ поразила три судна и платформу на Каспии
  • Иранское оружие для РФ попало под удар дронов

Служба безопасности Украины в ночь на 25 июня нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых непосредственно связаны с поставками оружия из Ирана, а также нефтедобывающей платформы месторождения "Филановского" в акватории Каспийского моря. Об этом сообщили аналитики издания Defense Express.

Одним из пораженных стало универсальное сухогрузное судно Port Olya 2, принадлежащее подсанкционной российской компании ООО "МГ-Флот". По данным портала ГУР МОУ "War. Sanctions", это судно использовалось для перевозки военных грузов из Ирана в Россию.

видео дня

Еще одной целью стало судно Begey, ходящее под российским флагом. По информации украинской разведки, оно также участвовало в транспортировке военных грузов, среди которых патроны, артиллерийские боеприпасы, бронежилеты и шлемы. Кроме того, во время отдельных рейсов экипаж отключал автоматическую систему идентификации AIS, чтобы скрыть маршрут судна.

Отдельно под удар украинских дронов попал ракетный катер проекта 12418 "Молния", входящий в состав российского флота.

В Defense Express обращают внимание, что такие удары уже не являются беспрецедентными. Украинские силы ранее уже демонстрировали способность поражать цели в Каспийском море, расположенном примерно в тысяче километров от потенциальных районов запуска украинских дальнобойных беспилотников и крылатых ракет.

Аналитики напоминают, что еще в начале мая Силы обороны поразили в Каспийском море малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" - носитель крылатых ракет "Калибр", которые Россия неоднократно применяла для ударов по территории Украины именно из акватории Каспийского моря.

"В то же время удары по грузовым судам, перевозящим оружие из Ирана в РФ, можно назвать вполне ожидаемыми - ведь ещё несколько месяцев назад, в апреле, РФ и Иран, пользуясь перемирием с США, спешно активизировали трафик через Каспийское море. И сухогрузы, задействованные для этого, являются законными и достаточно хорошими целями для СОУ", - говорится в материале.

Как Украина и Россия загоняют США в тупик - комментарий эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду объяснил, почему удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сейчас не вызывают негативной реакции со стороны Вашингтона, как это было при предыдущей американской администрации.

По его мнению, интересы Украины и США в этом вопросе совпадают, ведь обе стороны заинтересованы в вытеснении российской нефти с мирового рынка. Эксперт отметил, что для американских нефтедобывающих компаний комфортной является цена на нефть марки Brent на уровне около 85 долларов за баррель. Если же стоимость снижается до 70–73 долларов, рентабельность добычи падает, а для ее сохранения необходимо увеличивать объемы продаж, что предполагает сокращение присутствия других поставщиков. По мнению Загороднего, таким конкурентом является именно Россия.

Эксперт также считает, что именно этим объясняется положительное отношение Дональда Трампа к ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые он назвал эскалацией ради мира. По словам Загороднего, Соединённые Штаты не заинтересованы ни в российской нефти, ни в российских нефтепродуктах.

"Мы уже топим российские танкеры - и тишина. Вспомните, как Байден устраивал истерику по поводу Украины, рассказывая нам, что НПЗ - это гражданская инфраструктура. Сейчас уже разбомбили что угодно, но американцы нам не говорят ни слова против", - отмечает эксперт.

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Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Московской области после ночных атак беспилотников была зафиксирована серия мощных взрывов и пожаров. Дроны поразили логистические объекты и нефтебазу, вызвав масштабные возгорания. По данным СМИ, на объекте компании "Мостранснефть" находилось 24 резервуара общим объемом около 11,5 тысяч кубометров топлива.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о последствиях ночной атаки на нефтебазу и введении режима чрезвычайной ситуации местного уровня. Представители региональных властей сообщили об объявлении чрезвычайной ситуации в промышленной зоне из-за пожаров, возникших после ударов беспилотников. По предварительным данным, этот объект подвергся атаке уже в третий раз за несколько недель.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) констатировали растущее давление на российскую систему ПВО в связи с ударами по тыловой инфраструктуре. Эксперты отмечали, что РФ в срочном порядке усиливает развертывание позиций ЗРК "Панцирь-С1", пытаясь защитить критически важные объекты. По оценкам аналитиков, за прошедшую неделю Украина нанесла удары как минимум по 10 складам Wildberries, что создало дополнительную нагрузку на ПВО РФ.

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Об источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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