Под Москвой – масштабный пожар: дроны разнесли нефтебазу и склады

После серии мощных взрывов в Московской области загорелись гигантские логистические склады и стратегическая нефтебаза.

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Пожары в Московской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

В Котовске Тамбовской области загорелись склады Wildberries

В Электростали после взрывов загорелся хаб Wildberries

В Ногинске, возможно, атаковали нефтебазу "Мострансснефть"

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали ряд регионов России. Под ударами оказались логистические объекты, нефтебаза и инфраструктура в нескольких городах. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

В городе Котовске Тамбовской области после атаки дронов возник масштабный пожар на складах логистического центра Wildberries. По предварительным данным, возгорание могли вызвать обломки российских средств противовоздушной обороны. Также сообщается о погибших и пострадавших.

видео дня

На кадрах, опубликованных местными жителями, виден масштабный пожар и густой столб дыма над городом.

Смотрите видео пожаров в Подмосковье:

Пожар в Московской области / Фото: скриншот

Еще один пожар вспыхнул в Электростали Московской области, примерно в 50 километрах от Москвы. После серии взрывов загорелась территория вблизи еще одного логистического хаба компании Wildberries.

Кроме того, в Ногинске Подмосковья дроны атаковали нефтебазу. По предварительной информации, под удар попал объект компании "Мострансснефть". Речь идет об объекте класса IIIа, на котором расположено 24 резервуара с общим объемом хранения около 11,5 тысяч кубометров топлива.

Также взрывы этой ночью раздавались в Таганроге, Твери и Ростове-на-Дону. В городе Владимир, по предварительным данным, после применения российских средств радиоэлектронной борьбы загорелся многоквартирный жилой дом.

Почему удары по Москве не имеют смысла - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов считает, что удары по Москве вряд ли изменят политику Кремля или заставят окружение Владимира Путина действовать более решительно. Столицу РФ защищает плотная система ПВО, которая снижает эффективность атак дронами и крылатыми ракетами.

По его словам, большее влияние на российское руководство могут оказать удары по важным предприятиям и экономическое давление. Именно проблемы бизнеса, логистики и потери доходов могут усилить недовольство среди российских элит.

"На российские элиты будет влиять не Москва, а удары по территории России, особенно по предприятиям. Элиты же чем-то владеют, где-то зарабатывают свои деньги, а значит, у них есть какие-то предприятия. Любое предприятие нуждается в транспорте. Но если нет топлива, то предприятие начинает испытывать проблемы", - подчеркнул он.

Жданов считает, что внутри РФ уже формируется противостояние между сторонниками продолжения войны и теми, кто заинтересован в её завершении. В то же время пока влияние "партии войны" остаётся сильнее.

Удары по России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 16 июля дроны атаковали город Энгельс в Саратовской области РФ. Вероятной целью стал военный аэродром "Энгельс-2", откуда российские самолеты наносят удары по Украине.

Впоследствии СБУ заявила об уничтожении стратегического бомбардировщика Ту-95 на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ. Дроны преодолели около 800 км до цели, самолет получил критические повреждения.

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов РФ. Под удар попал НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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