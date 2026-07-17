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Розы будут усыпаны бутонами: хитрый трюк спасет от опасной болезни

Алексей Тесля
17 июля 2026, 18:32
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Если плетистая роза растет на дереве и не ограничена пространством, сильная обрезка ей обычно не требуется.
Розы будут усыпаны бутонами: хитрый трюк спасет от опасной болезни
Как ухаживать за розами / Колаж: Главред, фото: Главред

Вы узнаете:

  • Середина лета - подходящий период, чтобы привести розы в порядок
  • Эксперты советуют избавляться от старых и поврежденных стеблей

Плетистые розы ценят за пышное цветение и способность быстро украшать арки, беседки, заборы и стены.

Однако без правильного ухода даже самые крепкие кусты со временем теряют декоративность: побеги переплетаются, растение разрастается хаотично, а количество цветов заметно сокращается, пишет Express.

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Середина лета - подходящий период, чтобы привести такие розы в порядок. Прежде всего он рекомендует регулярно удалять увядшие цветки, если сорт способен зацветать повторно. Это помогает растению направить силы на формирование новых бутонов.

При этом эксперт обращает внимание, что не все розы цветут одинаково. Многие вьющиеся сорта выпускают большое количество мелких цветков только один раз за сезон. После окончания цветения новые бутоны на них уже не появляются, поэтому ожидать повторной волны не стоит.

Если плетистая роза растет на дереве и не ограничена пространством, сильная обрезка ей обычно не требуется. Исключение составляют слишком длинные, слабые или поврежденные побеги.

Эксперт также советует периодически избавляться от старых и поврежденных стеблей, срезая их у основания.

Если растение выращивается возле вертикальной опоры, побеги лучше распределять по ней равномерно. По словам специалиста, чем ближе стебли расположены к горизонтальному положению, тем больше цветочных почек они способны сформировать в следующем сезоне.

После завершения работ рекомендуют закрепить оставшиеся побеги и замульчировать почву вокруг куста.

Также советуют проводить основную обрезку в период, когда растение находится без листвы. В это время хорошо видна структура куста, а сама роза легче переносит процедуру и активно трогается в рост с приходом весны.

Эксперты также напоминают о распространенном явлении, известном как "слепые побеги", когда роза активно наращивает зелень, но почти не образует бутонов. Причинами могут быть ошибки при обрезке, недостаток солнечного света или неподходящие условия выращивания.

Кроме того, для полноценного развития плетистым и вьющимся розам необходима плодородная, хорошо дренированная почва. Они способны переносить легкую полутень, однако наиболее обильное цветение обычно наблюдается на солнечных участках. Большинство сортов также хорошо выдерживает ветреную погоду.

Виды роз
/ Инфографика: Главред

Не спешите выбрасывать яичную скорлупу: она поможет сделать почву плодороднее

Со временем почва теряет часть необходимых растениям питательных веществ, поэтому перед началом активного сезона ей полезно вернуть запас минералов. Сделать это можно не только с помощью магазинных удобрений, но и используя простые натуральные компоненты, которые есть практически в каждом доме.

Одним из таких средств является яичная скорлупа. После высушивания и измельчения она становится источником кальция - важного элемента, который способствует развитию корневой системы, улучшает структуру грунта и создает более благоприятные условия для роста садовых и огородных культур.

При регулярном внесении такой натуральной подкормки растения легче укореняются, формируют более прочные стебли и становятся устойчивее к неблагоприятным условиям выращивания.

Смотрите видео - обрезка расетний в саду:

В этом видеоролике автор объясняет, зачем проводить обрезку растений летом и какие садовые культуры особенно нуждаются в этой процедуре в середине сезона. Он рассказывает, как правильно удалять лишние побеги и увядшие цветки, чтобы стимулировать появление новых приростов, продлить период цветения и сохранить декоративность растений.

Автор пошагово демонстрирует технику летней обрезки, показывает, какие части растения следует срезать, а также делится полезными советами, которые помогут избежать распространенных ошибок.

Отдельное внимание уделено уходу после процедуры: зрителям объясняют, как помочь растениям быстрее восстановиться и продолжить активное развитие.

Видео будет полезно как начинающим садоводам, так и тем, кто хочет обеспечить своим растениям грамотный уход и сохранить красоту сада на протяжении всего сезона.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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