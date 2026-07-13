Следует успеть до конца июля: что посадить на огороде, чтобы собрать еще один урожай

Агрономы назвали культуры, которые стоит посеять в июле, чтобы собрать свежий урожай уже осенью.

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Что посадить на огороде в июле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Какая зелень растет быстрее всего после июля

Среди дачников существует укоренившийся миф, будто с окончанием июня посевной сезон закрывается вплоть до следующей весны. Однако агрономы развенчивают этот стереотип: июль является одним из самых благоприятных месяцев для повторных посадок.

Благодаря хорошо прогретой земле и длительному световому дню семена прорастают значительно быстрее, а растения развиваются гораздо динамичнее, чем весной, пишет ТСН.

Главный секрет июльского огорода - выбор скороспелых сортов, устойчивых к стрелкованию, и обеспечение стабильного полива. При соблюдении этих условий уже в сентябре и октябре вас ждет сочный витаминный конвейер.

Корнеплоды и огурцы: экспресс-урожай за считанные недели

Вместо пустых грядок, освободившихся после сбора раннего лука или чеснока, можно организовать эффективный конвейер свежих овощей:

Редис и дайкон: абсолютные лидеры по скорости. Летний редис будет готов к столу уже через 3–4 недели. Главное - обильно его поливать, чтобы плоды не стали горькими. Японский дайкон, посеянный в июле, не зацветает, а формирует крупные, нежные корнеплоды ближе к осени.

Ранняя морковь и свекла: посеянные в разгар лета, они успевают дать молодой, сладкий и чрезвычайно сочный урожай в сентябре-октябре. Такие корнеплоды идеально подходят для свежих салатов и не успевают загрубеть.

посеянные в разгар лета, они успевают дать молодой, сладкий и чрезвычайно сочный урожай в сентябре-октябре. Такие корнеплоды идеально подходят для свежих салатов и не успевают загрубеть. Скороспелые огурцы: если выбрать суперранние гибриды, то благодаря летнему теплу первые хрустящие огурчики появятся на лозах уже через 40–50 дней после всходов.

Бобовые, капуста и зелень: свежие витамины до первых заморозков

Вторая половина лета - идеальное время, чтобы пополнить запасы зелени и вырастить полезные овощи для заморозки:

Кустовая фасоль и горох: в тёплой почве бобовые прорастают мгновенно. Молодая фасоль сформирует стручки примерно через 1,5 месяца, что позволит сделать дополнительные заготовки на зиму. Скороспелый горох также без проблем успеет созреть до осенних холодов.

в тёплой почве бобовые прорастают мгновенно. Молодая фасоль сформирует стручки примерно через 1,5 месяца, что позволит сделать дополнительные заготовки на зиму. Скороспелый горох также без проблем успеет созреть до осенних холодов. Пекинская капуста и брокколи: "пекинская" обожает июльский посев - она формирует плотные кочаны и прекрасно себя чувствует во время прохладных осенних ночей, не пуская стрелок. Брокколи же порадует плотными соцветиями, а после срезки основной головки продолжит давать боковые побеги.

"пекинская" обожает июльский посев - она формирует плотные кочаны и прекрасно себя чувствует во время прохладных осенних ночей, не пуская стрелок. Брокколи же порадует плотными соцветиями, а после срезки основной головки продолжит давать боковые побеги. Витаминная зелень: шпинат, руккола, кресс-салат, листовая горчица и классические листовые салаты - это самый простой способ засеять пустующие места. Первую свежую зелень к столу можно будет срезать уже через две-три недели.

шпинат, руккола, кресс-салат, листовая горчица и классические листовые салаты - это самый простой способ засеять пустующие места. Первую свежую зелень к столу можно будет срезать уже через две-три недели. Совет от специалистов: поскольку июльское солнце очень активно, а верхний слой почвы быстро пересыхает, уделите особое внимание регулярному вечернему поливу. Это гарантирует дружные всходы и сочность будущего урожая.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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