Следует успеть до конца июля: что посадить на огороде, чтобы собрать еще один урожай

Вы узнаете:
- Топ культур для летнего досева грядок
- Как получить молодую морковь и свеклу к октябрю
- Какая зелень растет быстрее всего после июля
Среди дачников существует укоренившийся миф, будто с окончанием июня посевной сезон закрывается вплоть до следующей весны. Однако агрономы развенчивают этот стереотип: июль является одним из самых благоприятных месяцев для повторных посадок.
Благодаря хорошо прогретой земле и длительному световому дню семена прорастают значительно быстрее, а растения развиваются гораздо динамичнее, чем весной, пишет ТСН.
Главный секрет июльского огорода - выбор скороспелых сортов, устойчивых к стрелкованию, и обеспечение стабильного полива. При соблюдении этих условий уже в сентябре и октябре вас ждет сочный витаминный конвейер.
Корнеплоды и огурцы: экспресс-урожай за считанные недели
Вместо пустых грядок, освободившихся после сбора раннего лука или чеснока, можно организовать эффективный конвейер свежих овощей:
- Редис и дайкон: абсолютные лидеры по скорости. Летний редис будет готов к столу уже через 3–4 недели. Главное - обильно его поливать, чтобы плоды не стали горькими. Японский дайкон, посеянный в июле, не зацветает, а формирует крупные, нежные корнеплоды ближе к осени.
- Ранняя морковь и свекла: посеянные в разгар лета, они успевают дать молодой, сладкий и чрезвычайно сочный урожай в сентябре-октябре. Такие корнеплоды идеально подходят для свежих салатов и не успевают загрубеть.
- Скороспелые огурцы: если выбрать суперранние гибриды, то благодаря летнему теплу первые хрустящие огурчики появятся на лозах уже через 40–50 дней после всходов.
Бобовые, капуста и зелень: свежие витамины до первых заморозков
Вторая половина лета - идеальное время, чтобы пополнить запасы зелени и вырастить полезные овощи для заморозки:
- Кустовая фасоль и горох: в тёплой почве бобовые прорастают мгновенно. Молодая фасоль сформирует стручки примерно через 1,5 месяца, что позволит сделать дополнительные заготовки на зиму. Скороспелый горох также без проблем успеет созреть до осенних холодов.
- Пекинская капуста и брокколи: "пекинская" обожает июльский посев - она формирует плотные кочаны и прекрасно себя чувствует во время прохладных осенних ночей, не пуская стрелок. Брокколи же порадует плотными соцветиями, а после срезки основной головки продолжит давать боковые побеги.
- Витаминная зелень: шпинат, руккола, кресс-салат, листовая горчица и классические листовые салаты - это самый простой способ засеять пустующие места. Первую свежую зелень к столу можно будет срезать уже через две-три недели.
- Совет от специалистов: поскольку июльское солнце очень активно, а верхний слой почвы быстро пересыхает, уделите особое внимание регулярному вечернему поливу. Это гарантирует дружные всходы и сочность будущего урожая.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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