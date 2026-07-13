Погода в Одессе резко изменится: когда регион накроют грозы и шквалы

Кратко:
- На Одесскую область надвигается непогода со шквальным ветром
- Днем в областном центре ожидается гроза
- Скорость порывов западного ветра достигнет 20 м/с
В понедельник, 13 июля, в Одесской области ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и порывистым ветром. Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый) из-за неблагоприятных метеорологических явлений.
Как сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей, в течение суток по области прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Во время непогоды местами возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с. В Одессе гроза ожидается днем.
Температура воздуха по области составит +23…+28 градусов, в Одессе - +24…+26 градусов. Ветер западный, 7–12 м/с.
На побережье области ветер будет юго-западным со скоростью 6–11 м/с.
Море останется спокойным, с легким волнением, а уровень воды вдоль побережья будет безопасным. Температура морской воды составит +19…+20 градусов.
Несмотря на вероятность осадков, видимость на дорогах области останется хорошей.
Кроме того, синоптики предупреждают о пожарной опасности. В северных районах Одесской области сохранится высокая вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников открытого огня, тогда как в южной части региона риск оценивается как преимущественно низкий.
Когда в Украину вернется жара до +35
Как писал Главред, в первые дни недели погода в Украине будет находиться под влиянием области пониженного давления и нестабильной воздушной массы, поэтому ожидаются дожди в сопровождении гроз. Однако ближе к выходным температура начнет повышаться. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, во второй половине недели в связи с формированием антициклона на севере Европы и ростом давления вероятность осадков снизится, а небо станет преимущественно малооблачным.
"Дневные показатели температуры на крайнем юге и в Закарпатье постепенно достигнут отметки +33…+35 градусов", - подчеркнул синоптик.
Напомним, в 2026 году сформируется одна из самых мощных моделей Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Эксперты прогнозируют экстремальную жару практически по всей планете. Летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3°C. Температура выше нормы ожидает нас "практически во всех уголках земного шара".
В Европе сильная жара убила более 10 тысяч человек
В результате рекордной жары, охватившей западную часть Европы в конце июня, погибло более 10 тысяч человек.
Как пишет Reuters, подавляющее большинство умерших были в возрасте 65 лет и старше.
Как заявил Лассе Вестергорд, главный врач Государственного института сывороток Дании, где проходит конференция EuroMOMO, такое количество смертей является необычным для этого времени года.
"Такое количество смертей в это время года является необычным. Это действительно очень высокий показатель. Трудно объяснить такой высокий уровень смертности чем-то другим, кроме экстремальной жары", - сказал Лассе Вестергорд.
Учёные подчеркнули: такая жара была бы "практически невозможна" без изменений климата, вызванных деятельностью человека.
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О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей - это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
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