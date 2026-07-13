Погода в Одессе резко изменится: когда регион накроют грозы и шквалы

На Одессу надвигается непогода. Объявлено штормовое предупреждение.

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Синоптики объявили желтый уровень опасности / Фото: УНИАН

Кратко:

На Одесскую область надвигается непогода со шквальным ветром

Днем в областном центре ожидается гроза

Скорость порывов западного ветра достигнет 20 м/с

В понедельник, 13 июля, в Одесской области ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и порывистым ветром. Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый) из-за неблагоприятных метеорологических явлений.

Как сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей, в течение суток по области прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Во время непогоды местами возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с. В Одессе гроза ожидается днем.

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Температура воздуха по области составит +23…+28 градусов, в Одессе - +24…+26 градусов. Ветер западный, 7–12 м/с.

Погода в Одессе / sinoptik.ua

На побережье области ветер будет юго-западным со скоростью 6–11 м/с.

Море останется спокойным, с легким волнением, а уровень воды вдоль побережья будет безопасным. Температура морской воды составит +19…+20 градусов.

Несмотря на вероятность осадков, видимость на дорогах области останется хорошей.

Кроме того, синоптики предупреждают о пожарной опасности. В северных районах Одесской области сохранится высокая вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников открытого огня, тогда как в южной части региона риск оценивается как преимущественно низкий.

Прогноз пожарной опасности по Одесской области на 13 июля / Фото: t.me/HMC_Odesa

Когда в Украину вернется жара до +35

Как писал Главред, в первые дни недели погода в Украине будет находиться под влиянием области пониженного давления и нестабильной воздушной массы, поэтому ожидаются дожди в сопровождении гроз. Однако ближе к выходным температура начнет повышаться. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, во второй половине недели в связи с формированием антициклона на севере Европы и ростом давления вероятность осадков снизится, а небо станет преимущественно малооблачным.

"Дневные показатели температуры на крайнем юге и в Закарпатье постепенно достигнут отметки +33…+35 градусов", - подчеркнул синоптик.

Напомним, в 2026 году сформируется одна из самых мощных моделей Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Эксперты прогнозируют экстремальную жару практически по всей планете. Летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3°C. Температура выше нормы ожидает нас "практически во всех уголках земного шара".

В Европе сильная жара убила более 10 тысяч человек

В результате рекордной жары, охватившей западную часть Европы в конце июня, погибло более 10 тысяч человек.

Как пишет Reuters, подавляющее большинство умерших были в возрасте 65 лет и старше.

Как заявил Лассе Вестергорд, главный врач Государственного института сывороток Дании, где проходит конференция EuroMOMO, такое количество смертей является необычным для этого времени года.

"Такое количество смертей в это время года является необычным. Это действительно очень высокий показатель. Трудно объяснить такой высокий уровень смертности чем-то другим, кроме экстремальной жары", - сказал Лассе Вестергорд.

Учёные подчеркнули: такая жара была бы "практически невозможна" без изменений климата, вызванных деятельностью человека.

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О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей - это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

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