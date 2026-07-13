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Привлекают в дом беды и болезни: какие цветы не стоит сажать возле дома

Дарья Пшеничник
13 июля 2026, 10:30
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Народные приметы предостерегают от посадки рядом с домом ряда растений, ведь они якобы привлекают одиночество, грусть и разлуку.
Привлекают в дом беды и болезни: какие цветы не стоит сажать возле дома
5 цветов на клумбе, которые привлекают в дом неприятности / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие 5 растений считались опасными для дома
  • Что символизируют желтые розы по приметам
  • Где наши предки советовали сеять мак

Наши предки считали, что некоторые растения способны приносить в дом беды, ссоры и одиночество, поэтому к выбору цветов возле дома относились с особой осторожностью. Среди "нежелательных" у порога растений - плющ, мак, лилии, желтые розы и каллы, пишет Радио Трек.

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Растения, притягивающие одиночество и грусть

Согласно народным поверьям, плющ возле дома мог "изгонять" мужчин из дома, из-за чего это растение иногда называли "мужчиногоном" и старались не сажать его рядом с жилищем.

Подобную осторожность проявляли и по отношению к маку. Хотя его активно использовали в обрядах защиты от злых сил, непосредственно возле дома этот цветок сажать не советовали - считалось, что большое количество маков способно привлекать тревогу, печаль и беспокойство в семью, а также влиять на сны и эмоциональное состояние жильцов. Поэтому мак чаще высевали на огороде или в поле, обходя пространство под окнами и у входа.

Предостережения касались и лилий - некоторые приметы связывали эти цветы с трауром и печалью, поэтому их старались не высаживать прямо у входа в дом.

Цвета, символизирующие разлуку

Особую осторожность народные поверья приписывали и цвету цветов. Желтый цвет традиционно ассоциировался с разлукой или изменой, поэтому желтые розы возле дома старались не сажать, чтобы не навлечь ссоры в семье.

Подобная символика касается и калл - во многих странах эти цветы связывают с похоронными церемониями. Из-за такой ассоциации существует примета, что каллы не стоит сажать возле дома, чтобы не привлекать печаль в семью.

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Об источнике: "Радио Трек"

Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте.

Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

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