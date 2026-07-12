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Макрон собирает масштабную "коалицию желающих" в Париже: что готовят для Украины

Инна Ковенько
12 июля 2026, 23:04
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Лидеры 37 стран соберутся, чтобы согласовать новую помощь Украине.
Макрон собирает масштабную
В Париже состоится саммит "Коалиции желающих" / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента, скриншот

Главное:

  • Макрон соберёт в Париже "Коалицию желающих" для обсуждения дальнейшей поддержки Украины
  • Главная тема - укрепление ПВО и противоракетной защиты Украины
  • Также обсудят гарантии безопасности в случае возможного прекращения огня.

13 июля в Париже состоится встреча лидеров стран "Коалиции желающих", в ходе которой обсудят дальнейшую военную и стратегическую поддержку Украины.

Одной из ключевых тем станет укрепление украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщает Euronews.

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В созданную Францией и Великобританией "Коалицию желающих" в настоящее время входят 37 государств. Впервые к встрече присоединятся Молдова и Северная Македония. Также ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского, который будет находиться во Франции 13–14 июля.

В ходе саммита участники планируют скоординировать дальнейшую поддержку Украины и подтвердить единство союзников. В частности, обсудят укрепление украинской ПВО, развитие противоракетной обороны, а также американскую инициативу по лицензионному производству ракет Patriot на территории Украины.

Встреча также станет продолжением договоренностей, достигнутых на саммитах G7 и НАТО, где партнеры согласовали выделение 70 млрд евро военной помощи Украине в 2026 году.

Гарантии безопасности для Украины

Отдельно стороны рассмотрят вопрос гарантий безопасности в случае возможного прекращения огня. Французская сторона заявляет, что план размещения многонационального контингента за линией фронта уже подготовлен, однако он может быть доработан.

"Помимо присутствия войск на местах, эти гарантии будут основываться на "юридически обязывающих" двусторонних соглашениях и на участии США в мониторинге перемирия", - отмечается в издании.

Военная помощь Украине - новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине после того, как получил от американской разведки информацию о разработке украинских дальнобойных ударных средств. Отмечается, что Трамп высоко оценил прогресс Украины в создании и применении беспилотников большой дальности.

Как ранее писал Главред, последние массированные атаки России на Украину вряд ли существенно ускорят принятие решений западными партнерами о предоставлении дополнительных средств ПВО, хотя могут стать серьезным вызовом для НАТО. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как сообщалось ранее, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос о возможной передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не рассматривается.

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Об источнике: Euronews

Euronews - ведущий европейский круглосуточный информационный телеканал, сочетающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках; кроме того, ведется вечернее вещание на румынском языке. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание EuroNews охватывает более 350 миллионов домохозяйств в 155 странах мира (в Европе, Африке, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке). Год основания - 1993, пишет Википедия.

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