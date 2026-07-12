Слизни будут обходить грядки десятой дорогой: копеечный способ спасет урожай

На грядках слизни становятся настоящей проблемой, поэтому многие дачники ищут способы защитить посадки без использования химических препаратов.

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Как избавиться от слизней в саду / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Для борьбы со слизнями используют медную сетку или медную ленту

При соприкосновении слизней с медью возникает электрическая реакция

Слизни и улитки считаются одними из самых неприятных вредителей для садоводов - они скрываются во влажных местах, а ночью выходят на поиски пищи, повреждая молодые побеги, овощи, зелень и цветы.

Всего за несколько ночей они способны серьезно испортить внешний вид растений и снизить урожай. пишет Express.

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Хотя в природе эти моллюски выполняют полезную функцию, перерабатывая отмершие растительные остатки, на грядках они становятся настоящей проблемой. Поэтому многие дачники ищут способы защитить посадки без использования химических препаратов.

Одним из таких решений специалисты называют медную сетку или медную ленту. При соприкосновении слизней и улиток с медью возникает слабая электрическая реакция, которая не причиняет им вреда, но вызывает дискомфорт, поэтому вредители предпочитают не пересекать такое препятствие.

Благодаря этому медная сетка служит долговечным барьером, который не требует регулярной обработки растений и безопасен для домашних животных, птиц и полезных насекомых. Кроме того, медь не ржавеет и может использоваться несколько сезонов подряд.

/ Инфографика: Главред

Использовать такой метод можно несколькими способами

Самый распространенный вариант - закрепить полосу медной сетки вокруг верхней части цветочного горшка. Это не позволит слизням подняться к растениям по его стенкам.

Еще один способ - закрыть небольшими кусочками сетки дренажные отверстия на дне горшков. При этом вода продолжит свободно уходить, а вредителям будет значительно сложнее проникнуть внутрь снизу.

Также медную сетку можно нарезать на полосы и установить вокруг отдельных растений или небольших грядок, сформировав защитное кольцо. Такой барьер помогает значительно снизить вероятность того, что слизни и улитки доберутся до молодых побегов.

По словам садоводов, этот метод требует минимального ухода, долго сохраняет эффективность и позволяет защитить растения без применения гранул от слизней и других химических средств.

Смотрите видео - как бороться со слизнями:

В этом видео автор решил проверить популярный способ борьбы со слизнями с помощью пивных ловушек. Для эксперимента в нескольких местах участка были установлены емкости с пивом, чтобы выяснить, действительно ли этот метод помогает сократить количество вредителей.

Спустя некоторое время автор показал результаты, сравнил эффективность ловушек и рассказал, насколько они оправдали ожидания. В ролике также объясняется, как правильно установить такие ловушки, где их лучше размещать и в каких случаях этот способ может помочь защитить растения от слизней.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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