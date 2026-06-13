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Тля и гусеница исчезнут без химии: чем обработать капусту в июне

Инна Ковенько
13 июня 2026, 03:21
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Рассказываем, какие средства помогут защитить капусту от вредителей без использования химикатов.
Тля и гусеница исчезнут без химии: чем обработать капусту в июне
Как защитить капусту от гусениц и тли / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чем обработать капусту в июне
  • Как защитить капусту от тли
  • Как избавиться от гусениц на капусте

Тля, капустная белянка и многочисленные виды гусениц способны быстро уничтожить листья капусты, из-за чего кочаны формируются мелкими и рыхлыми. Многие садоводы стараются избегать химических препаратов, особенно в период активного роста овощей, поэтому все чаще прибегают к безопасным народным методам. Одним из таких средств является молочная сыворотка.

Почему молочная сыворотка эффективна

В составе сыворотки содержатся молочнокислые бактерии и органические кислоты, которые создают на поверхности листьев неблагоприятную среду для насекомых, пишет Zaxid.net. После обработки образуется тонкая пленка, что затрудняет питание тли и других мелких вредителей. Кроме того, специфический запах сыворотки отпугивает бабочек, откладывающих яйца на капустных листьях, а значит, снижается риск появления новых поколений гусениц.

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Как приготовить раствор

Для небольшого количества растений достаточно смешать литр воды с двумя столовыми ложками молочной сыворотки и добавить чайную ложку жидкого или натертого хозяйственного мыла.

Если нужно обработать целую грядку, в ведре воды объемом десять литров растворяют два стакана сыворотки и добавляют две-три столовые ложки мыльного раствора. Все компоненты следует тщательно перемешать до однородности.

Правила обработки капусты

Опрыскивать растения нужно так, чтобы раствор покрывал и верхнюю, и нижнюю сторону листовых пластин. Именно там чаще всего скапливается тля и прячутся личинки гусениц. Лучше всего проводить процедуру вечером или в пасмурную сухую погоду, чтобы избежать быстрого высыхания раствора. Для поддержания эффекта обработку повторяют каждые семь-десять дней.

Смотрите видео о том, как защитить капусту от белокрылки:

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Об источнике: Zaxid.net

Zaxid.net — это украинское региональное онлайн-СМИ, основанное во Львове в 2007 году. Издание специализируется на новостях Западной Украины, а также освещает общеукраинские общественно-политические события.

Портал публикует новости в сферах политики, экономики, криминала, местного самоуправления, культуры и социальных вопросов. Особое внимание уделяет событиям во Львовской области и соседних регионах.

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