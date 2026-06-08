Мучнистая роса на огурцах исчезнет без следа: огородники раскрыли секретный трюк

Вы узнаете:
- Как спасти огурцы от мучнистой росы
- Чем обработать огурцы от вредителей без химии
Мучнистая роса является одной из самых распространенных и в то же время самых коварных болезней огурцов. Она проявляется внезапно: листья желтеют, покрываются белым налетом и быстро теряют жизнеспособность. Если не вмешаться вовремя, урожай может уменьшиться в разы.
Однако далеко не всегда стоит сразу бежать за агрессивными химическими препаратами. Главред расскажет о безопасных и эффективных альтернативах, которые можно приготовить самостоятельно.
Как спасти огурцы от мучнистой росы
Опытные огородники советуют приготовить настой из остатков черного хлеба. Во время брожения ржаной или черный хлеб выделяет комплекс полезных веществ, действующих как природный биостимулятор, пишет ТСН. Дрожжи и молочнокислые бактерии заселяют поверхность листьев и почвы, создавая среду, в которой споры грибка просто не имеют шансов размножаться. Кроме того, настой насыщает почву фосфором, калием и микроэлементами, укрепляет корневую систему и повышает иммунитет растения.
Как правильно приготовить настой
Для раствора понадобится полкилограмма черного или ржаного хлеба (можно использовать сухари или даже кусочки с легкой плесенью) и 10 литров теплой воды. Хлеб заливают в ведро, прижимают гнетом и оставляют на сутки. После этого жидкость нужно процедить и разбавить водой в соотношении 1:3. Перед внесением грядки следует полить чистой водой, а затем под каждый куст влить примерно пол-литра настоя. Повторять процедуру следует раз в 10 дней, чтобы избежать перенасыщения.
Когда настой не поможет
Если болезнь уже охватила большую часть листьев и они покрылись плотным белым слоем, народные методы не спасут. В таких случаях придется применять биологические препараты или системные фунгициды.
Смотрите видео о том, чем обработать огурцы от мучнистой росы:
@dachasadgorod Чем обработать огурцы от мучнистой росы #моядачасадгород#дачасадогород#садоводство#выращиваниеогурцов♬ оригинальный звук - Моя Дача, Сад, Город
Читайте также:
- Тля исчезнет мгновенно: как спасти розы от нашествия насекомых без химии
- Урожай томатов можно потерять за считанные дни: как распознать опасных вредителей
- Морковь вырастет ровной, сладкой и без трещин: чем подкормить ее в июне
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред