Урожай томатов можно потерять в считанные дни: как распознать опасных вредителей

Можно потерять урожай помидоров за считанные дни: как распознать опасных вредителей Опасные вредители на помидорах: как за считанные дни не потерять весь урожай

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Какие вредители могут уничтожить урожай помидоров за считанные дни / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как защитить помидоры от вредителей

Как определить первые признаки поражения растений

Как распознать тлю и белокрылку на томатах

Выращивание помидоров нередко сопровождается серьезными проблемами. Самая большая угроза — это вредители, которые способны за очень короткое время уничтожить значительную часть урожая.

Главред расскажет, как своевременно обнаружить вредителей и не допустить потери урожая.

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Как распознать самых распространенных вредителей

Тли

Эти мелкие зеленые или черные насекомые чаще всего сосредотачиваются на обратной стороне листьев. Они высасывают соки, из-за чего листья желтеют, деформируются и постепенно теряют способность к нормальному развитию. Характерным признаком является липкая медвяная роса, которая становится средой для развития грибковых инфекций, пишет Agroinform.

Томатная моль

Личинки этого вредителя образуют ходы в листьях и плодах. Листья отмирают, а на плодах появляются отверстия и повреждения, которые делают их непригодными для потребления.

Трипсы

Эти мелкие насекомые оставляют на листьях серебристые пятна. Со временем листья деформируются, становятся ломкими и теряют способность к фотосинтезу. Растение слабеет, а урожайность значительно снижается.

Как избавиться от слизней и улиток / Инфографика: Главред

Белокрылки

Маленькие белые насекомые образуют колонии на нижней стороне листьев. Они высасывают соки, из-за чего листья желтеют, а со временем опадают. Как и тля, белокрылки оставляют медвяную росу, которая способствует развитию грибковых инфекций.

Паутинные клещи

Почти незаметные невооруженным глазом, паутинные клещи выдают себя тонкой паутиной на листьях. Признаками повреждения являются пожелтение и бронзирование листьев. В случае сильного заражения растение может погибнуть, поэтому важно регулярно осматривать помидоры и замечать первые симптомы.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Как предотвратить появление вредителей на томатах

Привлекайте полезных насекомых (божьих коровок, жуков-вуали, хищных клещей), которые уничтожают вредителей и не вредят растению;

Высаживайте рядом базилик, чеснок, лук или бархатцы для отпугивания насекомых;

Для опрыскивания от вредителей подойдут настой крапивы, мыльный раствор, масло нима или чесночный экстракт;

Регулярно осматривайте кусты, удаляйте пораженные листья, применяйте желтые клейкие ловушки.

Не загущайте посадки, проветривайте грядки и соблюдайте севооборот.

Смотрите видео о том, как избавиться от черной тли на томатах:

@greenlife_agro Сегодня поговорим о черной тле — одном из самых опасных вредителей томатов. Черная тля высасывает сок из листьев и побегов, из-за чего растения ослабевают, замедляется их рост и снижается урожайность. Она выделяет липкое вещество — медвяную росу. На ней развивается сажистый грибок, покрывающий листья черным налетом и ухудшающий фотосинтез. Если не бороться с тлей, она может уничтожить твой урожай. Для борьбы рекомендую биопрепараты, безопасные для человека и полезных насекомых. Это могут быть препараты на основе бактерий, например, Актофит. Обрабатывай растения утром или вечером, чтобы не сжечь листья. Не забывай повторять обработку через 7-10 дней, пока тля полностью не исчезнет. Защищай свои томаты естественно и эффективно! #томаты#помидоры#садогород#огород#garden ♬ Best Deep House Music Hamidshax Seven Days - Best Music

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