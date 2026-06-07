Урожай томатов можно потерять в считанные дни: как распознать опасных вредителей

Вы узнаете:
- Как защитить помидоры от вредителей
- Как определить первые признаки поражения растений
- Как распознать тлю и белокрылку на томатах
Выращивание помидоров нередко сопровождается серьезными проблемами. Самая большая угроза — это вредители, которые способны за очень короткое время уничтожить значительную часть урожая.
Главред расскажет, как своевременно обнаружить вредителей и не допустить потери урожая.
Как распознать самых распространенных вредителей
Тли
Эти мелкие зеленые или черные насекомые чаще всего сосредотачиваются на обратной стороне листьев. Они высасывают соки, из-за чего листья желтеют, деформируются и постепенно теряют способность к нормальному развитию. Характерным признаком является липкая медвяная роса, которая становится средой для развития грибковых инфекций, пишет Agroinform.
Томатная моль
Личинки этого вредителя образуют ходы в листьях и плодах. Листья отмирают, а на плодах появляются отверстия и повреждения, которые делают их непригодными для потребления.
Трипсы
Эти мелкие насекомые оставляют на листьях серебристые пятна. Со временем листья деформируются, становятся ломкими и теряют способность к фотосинтезу. Растение слабеет, а урожайность значительно снижается.
Белокрылки
Маленькие белые насекомые образуют колонии на нижней стороне листьев. Они высасывают соки, из-за чего листья желтеют, а со временем опадают. Как и тля, белокрылки оставляют медвяную росу, которая способствует развитию грибковых инфекций.
Паутинные клещи
Почти незаметные невооруженным глазом, паутинные клещи выдают себя тонкой паутиной на листьях. Признаками повреждения являются пожелтение и бронзирование листьев. В случае сильного заражения растение может погибнуть, поэтому важно регулярно осматривать помидоры и замечать первые симптомы.
Как предотвратить появление вредителей на томатах
- Привлекайте полезных насекомых (божьих коровок, жуков-вуали, хищных клещей), которые уничтожают вредителей и не вредят растению;
- Высаживайте рядом базилик, чеснок, лук или бархатцы для отпугивания насекомых;
- Для опрыскивания от вредителей подойдут настой крапивы, мыльный раствор, масло нима или чесночный экстракт;
- Регулярно осматривайте кусты, удаляйте пораженные листья, применяйте желтые клейкие ловушки.
- Не загущайте посадки, проветривайте грядки и соблюдайте севооборот.
Смотрите видео о том, как избавиться от черной тли на томатах:
@greenlife_agro Сегодня поговорим о черной тле — одном из самых опасных вредителей томатов. Черная тля высасывает сок из листьев и побегов, из-за чего растения ослабевают, замедляется их рост и снижается урожайность. Она выделяет липкое вещество — медвяную росу. На ней развивается сажистый грибок, покрывающий листья черным налетом и ухудшающий фотосинтез. Если не бороться с тлей, она может уничтожить твой урожай. Для борьбы рекомендую биопрепараты, безопасные для человека и полезных насекомых. Это могут быть препараты на основе бактерий, например, Актофит. Обрабатывай растения утром или вечером, чтобы не сжечь листья. Не забывай повторять обработку через 7-10 дней, пока тля полностью не исчезнет. Защищай свои томаты естественно и эффективно!#томаты#помидоры#садогород#огород#garden♬ Best Deep House Music Hamidshax Seven Days - Best Music
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Об источнике: Agroinform.hu
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