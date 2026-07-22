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"Питайник" та "клямри": как раньше на украинском языке называли знаки препинания

Марина Иваненко
22 июля 2026, 21:44
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Запятая и тире когда-то имели собственные украинские аналоги. Старые названия знаков препинания и почему они почти исчезли после языковых реформ.
Как раньше назывались знаки препинания
Как раньше назывались знаки препинания / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как раньше назывались знаки препинания
  • Какие старинные термины предлагали лингвисты
  • Почему эти названия вышли из употребления

Точка, запятая, тире или кавычки - сегодня эти названия кажутся нам единственно возможными и привычными с детства. Однако ещё столетие назад украинские лингвисты использовали совершенно другие, чрезвычайно образные и самобытные термины для обозначения знаков препинания. Как называли знаки препинания в старых грамматиках, расскажет Главред.

видео дня

Поиск собственной терминологии: от "ковики" до "клямры"

Как рассказывает лингвист Алина Острожская, в конце XIX - начале XX века украинский научный язык активно формировался. Стремясь отойти от заимствований из других языков, лингвисты предлагали понятные и точные эквиваленты. Большинство из этих терминов активно использовались в словарях и учебниках вплоть до 1933 года.

, (запятая) - ковика, запинка, перетинка, протинка;

! (восклицательный знак) - окличник, выкличник;

? (вопросительный знак) - вопроситель;

– (тире) - разделитель, пауза, пружка, черта;

- (дефис) - риска (в отдельных источниках);

; (точка с запятой) - точка с запятой;

. (точка) - точка;

[ ] (квадратные скобки) - скобки.

Почему именно "запинка" и "разделитель"

Большинство старинных названий описывали саму суть знаков препинания.

Запинка (запятая)

Название происходит от глагола "запинаться" - делать короткую паузу во время чтения, ведь запятая не завершает мысль, а лишь обозначает небольшую остановку. Кстати, слово "запятая" имеет греческое происхождение и означает "отрезанная часть".

Видео о том, как раньше назывались знаки препинания, можно посмотреть здесь:

Тире

Название происходит от слова "разделять", ведь этот знак отделяет части предложения или обозначает резкий переход мысли.

Три точки ("…")

Интересно, что одним из первых в новой украинской литературе их начал активно использовать Иван Котляревский.

Подобные поиски собственной терминологии происходили не только в языкознании, но и в математике, где также существовали исконно украинские эквиваленты, в частности "відрізна", "залежник", "витвірна".

Хотя после языковых реформ 1930-х годов часть этих слов осталась лишь на страницах архивных учебников, они и сегодня демонстрируют, насколько гибким, богатым и творческим является украинский язык.

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Об авторе: Алина Острожская

Алина Острожская - украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке.

Её блог активно развивается на различных платформах:

  • В Instagram за страницей следят 29,7 тысячи подписчиков.
  • В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео набрали 965,2 тысячи лайков.
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