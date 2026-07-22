Возьму автомат: российская певица пригрозила Путину

Лайма Вайкуле жестко высказалась по поводу возможного вторжения Путина в ее родную страну.

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Лайма Вайкуле дала редкое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Кратко:

Что сказала Лайма Вайкуле

Как она пригрозила

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая публично поддерживает Украину несмотря на "страшные российские отмены", публично обратилась к террористу Путину, который пытается уничтожить независимую Украину.

Певица стала первой героиней нового проекта Artur on Tour российского актера Артура Смольянинова в рамках подкаста DW "Переживем".

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По словам артистки, если Путин также решит вторгнуться в Латвию, то певица будет действовать более чем радикально.

"Я возьму автомат", – уверенно сказала она.

Лайма Вайкуле жестко высказалась против войны / Скриншот видео

По словам Вайкуле, Путину пора на покой.

"Я вот сейчас узнала, что есть ученый японский, который сейчас обещает через пять лет изобрести способ, благодаря которому люди будут жить 120 лет. В то время, когда японцы думают о продлении жизни, Россия думает, как загубить этих украинцев, эту Европу, вообще всех на свете, - говорит Лайма. - Я к президенту России обращаюсь: отдыхайте, не надо сейчас воевать, надо уходить! Пять лет на даче спокойно - и будете жить до 120 лет!".

Лайма Вайкуле жестко высказалась против войны / Скриншот видео

Она также добавила, что если бы на Латвию полетели российские бомбы, то она бы не сказала ни единого слова на русском. "Если на Латвию стали бы падать российские бомбы, я бы слова по-русски не сказала бы, или только матом", - добавила она.

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О персоне: Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.

В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину

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