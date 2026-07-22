Новая солнечная панель следит за солнцем: экономия приятно удивит

Новая система солнечных панелей автоматически складывается при граде и шторме, а также увеличивает выработку электроэнергии почти на 40%.

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Ученые разработали инновационную систему солнечных панелей / Коллаж Главред, фото: TU Graz

Вы узнаете:

Как солнечные панели сами спасаются от града и штормов

Почему новая технология вырабатывает почти на 40% больше энергии

Что позволяет системе работать эффективнее зимой и по вечерам

Ученые разработали инновационную систему солнечных панелей, которая автоматически меняет положение вслед за солнцем, а при угрозе града или сильного ветра складывается для защиты.

По данным исследователей, такая технология позволяет увеличить выработку электроэнергии почти на 40%, а в отдельные дни аж до 56%. Об этом пишет TechXplore.

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Новая система повышает эффективность

Разработку представила команда исследователей под руководством Армина Бухройтнера из Института электротехнических измерений и сенсорных систем Технического университета Граца (Австрия). Результаты исследования опубликованы в научном журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Новая фотоэлектрическая система получила название FLAPTrack (Face-to-Face Lay-Down Anti-Degradation Protection). В отличие от обычных солнечных панелей, она непрерывно отслеживает положение солнца как по горизонтали, так и по вертикали, поддерживая оптимальный угол наклона в течение всего дня.

Новая фотоэлектрическая система получила название FLAPTrack / Фото: TU Graz

Когда наступает ночь или система получает предупреждение о приближении шторма, сильного ветра либо града, панели автоматически складываются лицевой стороной друг к другу и опускаются в безопасное положение.

Механизм выполняет сразу две задачи

Главной особенностью FLAPTrack стал специальный линейный привод, который одновременно отвечает за поворот панелей вслед за солнцем и их складывание при неблагоприятной погоде.

По словам разработчиков, объединение двух функций в одном механизме позволяет снизить стоимость установки и эксплуатации по сравнению с традиционными системами слежения за солнцем.

Механизм выполняет сразу две задачи / Фото: TU Graz

Сейчас демонстрационная установка мощностью 1,8 кВт уже работает на крыше одного из зданий кампуса Технического университета Граца.

Выработка энергии выросла почти на 40%

Испытания показали, что благодаря постоянному отслеживанию положения солнца система в среднем производит почти на 40% больше электроэнергии, чем стационарные солнечные панели. В отдельные дни прирост достигал 56%.

"Утром и вечером, когда общее потребление электроэнергии особенно велико, FLAPTrack вырабатывает более чем в два раза больше электроэнергии, чем традиционные фотоэлектрические системы, благодаря оптимальному отслеживанию положения солнца, что также помогает снизить нагрузку на сеть и избежать нестабильности", - сказал Бухройтнер.

Система защищает панели от града, ветра и снега

Еще одним преимуществом технологии стала автоматическая защита оборудования от неблагоприятных погодных условий.

При получении данных от метеостанции и региональных моделей прогноза погоды система складывает панели, уменьшая площадь, подверженную воздействию ветра и града. При этом заднюю часть модулей можно дополнительно защитить недорогой противоградовой сеткой.

Как экономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Зимой механизм также предотвращает накопление снега на поверхности панелей, что позволяет избежать значительного снижения эффективности.

"Повреждение кремниевых пластин градом может привести к образованию зон перегрева, которые снижают эффективность всего модуля из-за повышенного внутреннего сопротивления", - отмечает Бухройтнер

Ранее Главред писал о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

Также сообщалось о том, что солнечную панель проверили в квартире и результат оказался неожиданным. Реальный эксперимент показал от чего зависит ее эффективность и на что хватает заряда.

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Об источнике: TechXplore TechXplore - международное онлайн-издание о технологиях и научных разработках, входящее в сеть Science X (также объединяющую ресурсы Phys.org и Medical Xpress). Портал специализируется на новостях в области искусственного интеллекта, робототехники, электроники, программного обеспечения, инженерии, полупроводников, телекоммуникаций и зеленых технологий.

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