Новая солнечная панель следит за солнцем: экономия приятно удивит

Вы узнаете:
- Как солнечные панели сами спасаются от града и штормов
- Почему новая технология вырабатывает почти на 40% больше энергии
- Что позволяет системе работать эффективнее зимой и по вечерам
Ученые разработали инновационную систему солнечных панелей, которая автоматически меняет положение вслед за солнцем, а при угрозе града или сильного ветра складывается для защиты.
По данным исследователей, такая технология позволяет увеличить выработку электроэнергии почти на 40%, а в отдельные дни аж до 56%. Об этом пишет TechXplore.
Новая система повышает эффективность
Разработку представила команда исследователей под руководством Армина Бухройтнера из Института электротехнических измерений и сенсорных систем Технического университета Граца (Австрия). Результаты исследования опубликованы в научном журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews.
Новая фотоэлектрическая система получила название FLAPTrack (Face-to-Face Lay-Down Anti-Degradation Protection). В отличие от обычных солнечных панелей, она непрерывно отслеживает положение солнца как по горизонтали, так и по вертикали, поддерживая оптимальный угол наклона в течение всего дня.
Когда наступает ночь или система получает предупреждение о приближении шторма, сильного ветра либо града, панели автоматически складываются лицевой стороной друг к другу и опускаются в безопасное положение.
Механизм выполняет сразу две задачи
Главной особенностью FLAPTrack стал специальный линейный привод, который одновременно отвечает за поворот панелей вслед за солнцем и их складывание при неблагоприятной погоде.
По словам разработчиков, объединение двух функций в одном механизме позволяет снизить стоимость установки и эксплуатации по сравнению с традиционными системами слежения за солнцем.
Сейчас демонстрационная установка мощностью 1,8 кВт уже работает на крыше одного из зданий кампуса Технического университета Граца.
Выработка энергии выросла почти на 40%
Испытания показали, что благодаря постоянному отслеживанию положения солнца система в среднем производит почти на 40% больше электроэнергии, чем стационарные солнечные панели. В отдельные дни прирост достигал 56%.
"Утром и вечером, когда общее потребление электроэнергии особенно велико, FLAPTrack вырабатывает более чем в два раза больше электроэнергии, чем традиционные фотоэлектрические системы, благодаря оптимальному отслеживанию положения солнца, что также помогает снизить нагрузку на сеть и избежать нестабильности", - сказал Бухройтнер.
Система защищает панели от града, ветра и снега
Еще одним преимуществом технологии стала автоматическая защита оборудования от неблагоприятных погодных условий.
При получении данных от метеостанции и региональных моделей прогноза погоды система складывает панели, уменьшая площадь, подверженную воздействию ветра и града. При этом заднюю часть модулей можно дополнительно защитить недорогой противоградовой сеткой.
Зимой механизм также предотвращает накопление снега на поверхности панелей, что позволяет избежать значительного снижения эффективности.
"Повреждение кремниевых пластин градом может привести к образованию зон перегрева, которые снижают эффективность всего модуля из-за повышенного внутреннего сопротивления", - отмечает Бухройтнер
Ранее Главред писал о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.
Также сообщалось о том, что солнечную панель проверили в квартире и результат оказался неожиданным. Реальный эксперимент показал от чего зависит ее эффективность и на что хватает заряда.
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Об источнике: TechXplore
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