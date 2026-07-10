Правда о солнечных панелях: что происходит с ними спустя годы

Современные солнечные панели работают десятилетиями, но постепенно теряют эффективность. Рассказываем, как продлить срок их службы.

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Солнечные панели считаются долгосрочной инвестицией / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что сильнее всего сокращает срок службы солнечных панелей

Какая распространенная ошибка может снизить выработку электроэнергии

Как продлить срок службы солнечных панелей

Солнечные панели считаются долгосрочной инвестицией, однако их реальный срок службы зависит не только от качества оборудования, но и от климата, типа модулей и регулярного ухода.

Установка солнечных панелей требует значительных первоначальных затрат, поэтому для большинства владельцев одним из главных вопросов остается срок их службы. Об этом пишет BGR.

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По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), качественные солнечные панели при надлежащем обслуживании способны прослужить 25 лет и более, что позволяет не только окупить вложения, но и начать экономить на электроэнергии в течение многих лет.

При этом панели не выходят из строя сразу после окончания гарантийного срока. Со временем они постепенно теряют эффективность, однако продолжают вырабатывать электроэнергию. Именно поэтому специалисты чаще говорят не о полном сроке службы, а о периоде наиболее эффективной эксплуатации.

От чего зависит срок службы солнечных панелей

Одним из ключевых факторов является тип используемых модулей. Монокристаллические и поликристаллические кремниевые панели считаются наиболее долговечными и способны работать более четверти века. Тонкопленочные панели обычно рассчитаны на 10–20 лет эксплуатации, хотя современные технологии постепенно увеличивают и этот показатель.

На долговечность системы также влияют климатические условия / Фото: скриншот с Youtube

На долговечность системы также влияют климатические условия. Исследования показали, что высокие температуры способны ускорять естественную деградацию фотоэлектрических элементов, поэтому в жарких регионах снижение производительности происходит быстрее.

Насколько быстро падает эффективность

Исследователи Национальной лаборатории возобновляемой энергии США проанализировали работу большого количества солнечных электростанций и выяснили, что в среднем панели теряют около 0,75% эффективности в год.

Это означает, что:

спустя год панели сохраняют около 99,25% первоначальной мощности;

через пять лет эффективность составляет примерно 96%;

через 30 лет большинство систем продолжают работать с производительностью около 80%.

При использовании более качественных моделей деградация может быть значительно ниже (около 0,3% в год).

Как продлить срок службы

Несмотря на то что солнечные панели считаются неприхотливыми в эксплуатации, полностью забывать об их обслуживании нельзя.

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Эксперты рекомендуют очищать панели примерно 2–4 раза в год. Частота зависит от количества пыли, пыльцы, листьев, особенностей климата и угла наклона конструкции. Если панели установлены под наклоном, дождь частично очищает их естественным образом. Горизонтально расположенные поверхности загрязняются быстрее.

При этом многие производители советуют не проводить очистку самостоятельно, особенно если панели расположены на крыше. Неправильная чистка может привести к повреждениям, которые зачастую не покрываются гарантией.

Ранее Главред писал о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

Также сообщалось о том, что солнечную панель проверили в квартире и результат оказался неожиданным. Реальный эксперимент показал от чего зависит ее эффективность и на что хватает заряда.

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Источник: BGR (Boy Genius Report) BGR (Boy Genius Report) - авторитетное американское технологическое издание, основанное в 2006 году. Ресурс специализируется на новостях о гаджетах, обзорах электроники и эксклюзивных утечках информации о новинках Apple и Android. Сегодня сайт принадлежит крупному холдингу Penske Media и является одним из самых цитируемых источников в мире технологий и науки.

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