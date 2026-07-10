Звезда турецких сериалов опозорился участием в российском фильме — детали

Керем Бюрсин прославился после съемок в сериале "Постучись в мою дверь".

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Керем Бюрсин снимется в российском фильме / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

В каком российском проекте согласился принять участие Керема Бюрсина

Когда и где планируются съемки с участием турецкого актера

Популярный турецкий актер Керем Бюрсин, получивший мировую известность благодаря роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь", принял циничное решение. В разгар полномасштабной войны в Украине артист согласился на сотрудничество с РФ ради заработка, сообщают росСМИ.

Сообщается, что Бюрсин исполнит роль в новом российском фильме под названием "Любовь вне расписания". Съемки проекта с участием турецкой звезды запланированы на осень 2026 года. Чтобы минимизировать логистические трудности для зарубежного гостя, картину планируют снимать в Стамбуле, а премьеру на экранах страны-оккупанта наметили на февраль 2027 года.

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Керем Бюрсин - турецкие сериалы / фото: instagram.com, Керем Бюрсин

Таким решением Керем Бюрсин фактически пошел по стопам своей бывшей партнерши по съемочной площадке и экс-возлюбленной Ханде Эрчел. Актриса, сыгравшая Эду Йылдыз в том же сериале "Постучись в мою дверь", уже давно прослыла своей открытой любовью к РФ. Несмотря на международную изоляцию агрессора и ежедневные убийства украинцев, Эрчел регулярно посещает Россию ради светских мероприятий, полностью игнорируя военные действия РФ в Украине.

Керем Бюрсин - "Постучись в мою дверь" / скрин из видео

Напомним, роман между Бюрсином и Эрчел завязался как раз во время работы над их общим проектом, который вышел в 2020 году. Актеры состояли в отношениях несколько лет, однако в 2022 году официальные представители Керема Бюрсина заявили об их расставании. Как стало понятно, несмотря на разрыв в личной жизни, взгляды на заработок у бывшей пары оказались абсолютно одинаковыми.

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Про персону: Керем Бюрсин Керем Бюрсин - турецкий актер и фотомодель. Наибольшую популярность ему принесли роли в сериалах "Постучись в мою дверь", "В ожидании солнца", "Дело чести". Был лицом брендов Lipton, Nike, Nescafé, H&M, Hublot и BMW. Часто появляется на обложках популярных глянцевых изданий.

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