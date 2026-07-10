Простой рецепт котлет из хека: получатся сочными и без лишнего масла

Котлеты - классическое блюдо, которое часто готовят на ужин. Но если мясные варианты уже надоели, можно приготовить очень сочные и вкусные рыбные котлеты.
Главред узнал, что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинская блогерша Лилия.
Рыбные котлеты - рецепт
Ингредиенты:
- Филе хека 350 г
- Батон - 60 г
- Молоко 80 мл
- Лук 1 шт.
- Яйцо 1 шт.
- Картофель 1 шт.
- Сливочное масло 20 г
- Соль 1 ч. л.
- Панировочные сухари 3–4 ст. л.
Для соуса:
- Сметана 3 ст. л.
- Томатная паста 1 ст. л.
- Вода
- Сахар
- Специи
Замачиваем хлеб в молоке. Затем взбиваем в блендере рыбное филе с хлебом. Также измельчаем в блендере лук. Для фарша смешиваем рыбу, лук, натертый картофель, соль и любимые специи, растопленное сливочное масло, 2 столовые ложки панировочных сухарей и яйцо.
Формируем котлеты и обваливаем их в панировочных сухарях. Выкладываем в форму и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Также нужно приготовить соус для котлет. Для этого нужно смешать сметану, томатную пасту, соль, сахар, любимые специи и воду. Заливаем котлеты соусом и допекаем ещё 20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом котлет:
@liliia_revehuk ? Рыбные котлеты, как в детстве! Нежные, сочные и очень вкусные. Готовлю в духовке под сметанно-томатным соусом - получаются просто идеальными. Сохраняйте рецепт и готовьте для своих близких ❤️ ✅ Ингредиенты: • Филе хека или минтая - 350 г • Батон без корочки - 60 г • Молоко - 80 мл • Лук - 1 маленький • Яйцо - 1 шт. • Сливочное масло - 20 г • Картофель - 1 шт. • Соль - 1 ч. л. без горки • Панировочные сухари - 3–4 ст. л. Для соуса: • Сметана - 3 ст. л. • Томатная паста - 1 ст. л. • Соль, сахар, специи - по вкусу • Вода ?? Приготовление: Хлеб замочить в молоке. Рыбу, хлеб и лук измельчить в блендере. Добавить натертый картофель, яйцо, сливочное масло, соль и сухари. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях и запекать 20 минут при 180 °C. Для соуса смешать сметану, томатную пасту, воду и специи. Полить котлеты соусом и запекать ещё 20 минут. Приятного аппетита! ❤️ #рыбныекотлеты#рецептывдуховке#домашняякухня#вкусныйрецепт#готовим♬ MINI VLOG. - ALOHI STYLE
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О персоне: liliia_revehuk
liliia_revehuk - украинская блогерша Лилия, которая в своих соцсетях делится быстрыми и простыми рецептами на каждый день. В TikTok за страницей блогерши следят более 8 тысяч пользователей.
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