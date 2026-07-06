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Больше никаких развалившихся котлет: хитрость, которая спасёт ужин

Марина Иваненко
6 июля 2026, 20:21
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Как жарить котлеты, чтобы они оставались сочными и не теряли форму? Как правильно жарить котлеты и каких ошибок следует избегать.
Почему котлеты разваливаются на сковороде
Почему котлеты разваливаются на сковороде / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Почему котлеты разваливаются во время жарки
  • Зачем обмакивать их в яичный белок
  • Правила приготовления идеальных сочных котлет

Приготовление домашних котлет кажется несложным, однако многие хозяйки сталкиваются с проблемой: во время жарки они трескаются, разваливаются или теряют сочность. Часто причина кроется не в рецепте, а в неправильной подготовке фарша и нарушении технологии жарки. Чтобы котлеты хорошо держали форму, стоит воспользоваться проверенными кулинарными советами. Главред расскажет подробнее.

Лайфхак с яичным белком

Полезным советом поделились на YouTube-канале "В гостях у Ptashka Nadia". Автор видео рассказывает, что часто видела, как у многих котлеты разваливаются во время жарки, поэтому решила показать способ, который помогает сделать их румяными снаружи и сочными внутри.

видео дня

По её словам, основа рецепта традиционная: фарш, лук, чеснок, размоченный батон и специи. Однако есть одна важная хитрость.

Главное - обмакнуть котлету в белок, а желтки добавить в фарш, - объясняет автор канала.

Ингредиенты

  • 1 кг свиного фарша;
  • 2 луковицы;
  • треть батона, размоченного в воде или молоке;
  • 2 желтка (добавляются в фарш);
  • чеснок, соль и перец - по вкусу.
Как приготовить идеальный фарш для котлет
Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Для панировки используют яичные белки, которые остаются после отделения желтков.

На 21 котлету вполне хватает двух белков, ещё и немного остаётся. Этот метод меня никогда не подводил, - говорит блогерша.

Видео о том, что нужно сделать, чтобы котлеты не разваливались, можно посмотреть здесь:

В то же время ТСН, ссылаясь на советы шеф-поваров, отмечает, что успех зависит не только от яиц, но и от правильной подготовки фарша.

Кулинары объясняют, что избыток белка внутри фарша делает котлеты более жесткими. При нагревании белок быстро сжимается, из-за чего котлеты могут растрескаться. Именно поэтому желтки лучше добавлять в фарш, а белок использовать только для обмазывания котлет перед жаркой.

Хорошо отбейте фарш

Недостаточно просто перемешать ингредиенты. Фарш нужно несколько минут отбивать, поднимая его руками и с силой бросая обратно в миску. Благодаря этому выделяется миозин - природный белок, который делает массу эластичной и помогает котлетам держать форму.

Дайте фаршу остыть

После отбивания поставьте фарш в холодильник на 20–30 минут. Это поможет ингредиентам лучше соединиться. Для большей сочности можно также добавить несколько ложек холодной воды или измельченный лёд.

Выкладывайте только на хорошо разогретую сковороду

Котлеты нужно жарить на хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством масла. Горячая поверхность быстро образует корочку, которая удерживает мясной сок внутри и не дает котлетам разваливаться.

Не спешите переворачивать

В первые минуты жарки не трогайте котлеты. Дождитесь, пока образуется румяная корочка. Если перевернуть их слишком рано, они могут прилипнуть к сковороде и потерять форму.

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Об источнике: канал "В гостях у Ptashka Nadia"

"В гостях у Ptashka Nadia" - украинский кулинарный YouTube-канал, автор которого делится домашними рецептами, советами по приготовлению блюд, консервированию, выпечке, домашним заготовкам и полезными лайфхаками для кухни. Также на канале выходят обзоры кухонной техники, товаров для дома, средств для сада и огорода, а контент ориентирован на простые и доступные рецепты для всей семьи.

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