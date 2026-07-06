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Малосольные огурцы всегда будут хрустящими: что нужно положить в банку

Мария Николишин
6 июля 2026, 12:49
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Существует простой секрет засолки огурцов, проверенный многими поколениями.
Малосольные огурцы всегда будут хрустящими: что нужно положить в банку
Секрет хрустящих малосольных огурцов / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

  • Почему огурцы бывают мягкими или хрустящими
  • Как работает "старый" способ засолки

Лето - сезон огурцов. Многие люди готовят из них салаты или консервируют. Также популярны малосольные огурцы, которые чрезвычайно вкусны. Однако не всегда они получаются такими хрустящими, как хотелось бы.

Главред решил разобраться, что нужно положить в банку, чтобы малосольные огурцы были хрустящими.

видео дня

Зависит ли хрусткость огурцов от сорта

Автор канала "Характерник" в своем видео на YouTube рассказал, что большинство людей считает, что хрусткость малосольных огурцов зависит от сорта, но это не так.

"Большинство людей думает, что хрусткость малосольных огурцов зависит от сорта огурцов. На самом деле есть один секрет, которым пользовались еще наши предки", - подчеркнул он.

Почему одни огурцы остаются хрустящими, а другие - мягкими

По его словам, огурцы появились на украинских землях много веков назад и быстро стали одной из самых популярных культур для засолки. Однако опыт поколений показал, что результат засолки может сильно отличаться.

"Одни огурцы даже через несколько месяцев остаются упругими и хрустящими, а другие превращаются в мягкую кашу", - говорится в видео.

Мужчина отметил, что именно наблюдение за этим эффектом и привело к появлению особых добавок в банки.

Что положить в банку для хрустящих огурцов

В частности, еще давно в банки с малосольными огурцами начали класть не только укроп и чеснок, но также листья хрена, смородины, вишни и даже дуба.

"Именно эти добавки оказались ключевыми для получения идеальной текстуры", - подчеркнул автор видео.

Как правильно стерелизовать банки
Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Почему листья делают огурцы хрустящими

Мужчина отметил, что главный секрет кроется в составе листьев, которые используют для засолки.

В частности, дубильные вещества влияют на структуру овощей и предотвращают их размягчение во время хранения.

"И именно в них кроется тот самый секрет. В этих листьях содержатся дубильные вещества, которые укрепляют ткани огурца и помогают ему оставаться хрустящим после засолки", - добавил он.

Смотрите видео о секрете хрустящих огурцов:

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Об источнике: канал "Характерник" на YouTube

"Характерник" - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На этот канал уже подписались более 11 тысяч пользователей.

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