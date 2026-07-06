Проблемы с баллистикой: Зеленский сделал неутешительное заявление после атаки РФ

Президент пояснил, что поощряет РФ продолжать террор мирного населения Украины.

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Зеленский рассказал, почему ночью не удалось сбить баллистические ракеты РФ / Коллаж: Главред, фото: US Army, ГСЧС Украины

Что сообщил Зеленский:

В результате ночной атаки погибли по меньшей мере 14 человек

В Киевской области после российского удара объявили эвакуацию

США и Европа могут остановить террор РФ, если передадут Украине ракеты

В ночь на 6 июля Киев подвергся массированному удару со стороны страны-агрессора России. Враг выпустил 68 ракет и еще 351 ударный дрон. Сейчас в столице продолжается ликвидация последствий атаки.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, повреждения зафиксированы более чем в 10 точках города, в том числе в жилых домах. На местах работают все необходимые службы, которые делают все возможное, чтобы спасти людей и оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.

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"На данный момент удалось спасти 64 человека, среди них двое детей. На данный момент известно, что, к сожалению, в результате этой атаки погибли 11 человек. Мои соболезнования родным и близким. Еще около 60 человек ранены", - добавил глава государства.

Удар по Киевской области

В результате атаки на Киевскую область погибли 3, пострадали 16 человек. В Вишневом продолжается пожар на месте ракетного удара. Проводится эвакуация людей из частного сектора. К ликвидации последствий атаки привлечено более 400 спасателей и полицейских.

"Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбивании дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не в отношении российской баллистики. И причина - именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков. Очень важно, чтобы мир, прежде всего Америка и наши европейские партнеры, вышли из саммита НАТО в Анкаре с решительными решениями в поддержку нашей защиты неба, а значит, защиты жизней обычных людей", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что пока ракеты для Patriot остаются на складах союзников, это только поощряет Россию продолжать наносить удары по украинским жилым домам. При этом у США и Европы достаточно сил, чтобы остановить этот террор.

Patriot / Инфографика: Главред

В ГСЧС прокомментировали последствия атаки РФ

В ГСЧС уточнили, что в Киеве значительно повреждено около 30 жилых домов. В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда. Там погибли 5 человек, более 30 - пострадали.

В Дарницком районе ракета попала во двор между домами. Здесь атака унесла жизни 6 жителей. Среди 28 спасенных людей – двое 4-летних детей. Спасатели продолжают разбирать завалы.

В Киевской области в Вишневом спасатели уже временно эвакуировали более 500 человек до завершения работ по ликвидации. Также работники ГСЧС проводят обследование поврежденных частных домов, чтобы не пропустить ни одного пострадавшего.

Насколько серьезны проблемы Украины с ракетами для Patriot

Главред писал, что, по словам полковника Воздушных сил Юрия Игната, Украина уже несколько месяцев находится в состоянии ракетного голода: боевые подразделения ПВО остаются с полупустыми пусковыми установками, а военным приходится буквально "выбивать" боеприпасы на международных встречах.

Страна фактически оказалась "на голодном пайке" в отношении ракет для Patriot, NASAMS и IRIS‑T. Игнат отметил, что причины дефицита накапливались месяцами.

Удар по Украине 6 июля - что известно

Напомним, Главред писал, что ночная российская атака на столицу привела к значительным разрушениям в нескольких районах города. Наибольший удар пришелся на Дарницкий район Киева.

В Киевской области в городе Вишневое после ночной российской атаки объявили повышенную опасность из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов

Впоследствии стало известно, что радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали этой ночью 419 средств воздушного нападения - 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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