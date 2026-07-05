РФ планирует бить по АЗС в нескольких областях: украинцев предупреждают об угрозе

Украинцев призывают временно воздержаться от посещения АЗС и не задерживаться вблизи них без необходимости.

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Россия намерена нанести удары по АЗС в Сумской и других областях / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Сумской горсовет

Российские войска в ближайшее время могут атаковать автозаправочные станции на территории Сумской области и еще нескольких регионов Украины. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

В ОВА призывают жителей области временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без крайней необходимости.

"Руководство автозаправочных станций проинформировано. Даны соответствующие поручения по усилению мер безопасности", - отметил Григоров. видео дня

Россияне второй день подряд атакуют объекты "Нафтогаза"

Отметим, что российские войска уже второй день подряд массированно атакуют добывающие объекты "Нафтогаза" в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Как сообщает Группа "Нафтогаз", оккупанты применяют беспилотники различных типов, в частности реактивные, а обстрелы продолжаются почти непрерывно с утра предыдущего дня.

"На нескольких объектах разразились масштабные пожары, имеются значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена. Сотрудники не пострадали - благодаря своевременно принятым мерам безопасности", - сообщают в компании.

На данный момент оценить полный масштаб повреждений невозможно. Оценка последствий начнётся, как только это позволит обстановка с безопасностью.

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