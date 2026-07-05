РФ планирует бить по АЗС в нескольких областях: украинцев предупреждают об угрозе

Российские войска в ближайшее время могут атаковать автозаправочные станции на территории Сумской области и еще нескольких регионов Украины. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
В ОВА призывают жителей области временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без крайней необходимости.
"Руководство автозаправочных станций проинформировано. Даны соответствующие поручения по усилению мер безопасности", - отметил Григоров.видео дня
Россияне второй день подряд атакуют объекты "Нафтогаза"
Отметим, что российские войска уже второй день подряд массированно атакуют добывающие объекты "Нафтогаза" в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
Как сообщает Группа "Нафтогаз", оккупанты применяют беспилотники различных типов, в частности реактивные, а обстрелы продолжаются почти непрерывно с утра предыдущего дня.
"На нескольких объектах разразились масштабные пожары, имеются значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена. Сотрудники не пострадали - благодаря своевременно принятым мерам безопасности", - сообщают в компании.
На данный момент оценить полный масштаб повреждений невозможно. Оценка последствий начнётся, как только это позволит обстановка с безопасностью.
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