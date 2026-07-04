Россия начала "охоту" на АЗС: грозит ли дефицит топлива и что будет с ценами

Россия массированно атакует украинские АЗС. Угрожает ли стране дефицит топлива, как меняется режим работы сетей и что будет с ценами - анализ экспертов.

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Удары по АЗС - будет ли дефицит топлива и как изменятся цены в Украине / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Существует ли угроза дефицита топлива из-за российских ударов по АЗС

Повлияют ли удары по АЗС на стоимость топлива

Возможно ли повторение топливного кризиса

Россия усилила удары по автозаправочным станциям, топливным базам и логистической инфраструктуре Украины, пытаясь затруднить снабжение военных и гражданского населения. В то же время правительство уверяет, что дефицита топлива пока нет, рынок работает стабильно, а эксперты предупреждают: главным риском может стать не нехватка бензина или дизеля, а возможное подорожание из-за новых требований к созданию стратегических запасов топлива.

Гларвед выяснил, какова цель российских ударов по АЗС.

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Существует ли угроза дефицита топлива из-за российских ударов по АЗС

Министр экономики Алексей Соболев подчеркнул, что, несмотря на масштабные атаки России на топливную инфраструктуру, украинский рынок продолжает работать стабильно. По его словам, страна обеспечена необходимыми объемами бензина и дизельного топлива, импортные поставки осуществляются без перебоев, а логистические маршруты остаются работоспособными.

"На данный момент дефицита топлива для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортные поставки контрактуются, логистика работает", - отметил Алексей Соболев, передает УНИАН.

В то же время министр пояснил, что правительство не ограничивается лишь текущим мониторингом ситуации. По его словам, аналогичные вызовы уже приходилось преодолевать во время обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда война между США, Израилем и Ираном создала риски для мирового рынка нефти. Именно тогда был отработан ряд механизмов, которые позволили избежать перебоев с поставками топлива в Украину. Сейчас Кабинет министров совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и представителями топливного рынка ежедневно анализирует ситуацию, оценивает риски и готовит различные сценарии реагирования.

"Консультации проходят ежедневно, чтобы в разных регионах разработать различные модели, которые помогут нам получать это топливо в регионах, организовывать его распределение, защищать АЗС и продолжать работу, или, например, осуществлять доставку топлива на колесах без накопления запасов на месте. Эти дискуссии сейчас ведутся с рынком", - сообщил министр.

Отдельно Соболев рассказал, что правительство работает над созданием механизма страхования рисков или специального компенсационного фонда для топливного сектора. Предполагается, что этот инструмент позволит компенсировать убытки бизнеса после российских атак или финансировать меры по защите критической инфраструктуры. Часть запланированных шагов правительство сознательно не разглашает, чтобы не предоставлять противнику информацию о будущих мерах безопасности.

"Мы ведем эту работу совместно с Минэнерго и ОВА. Поэтому это сейчас приоритетное направление для правительства. Мы понимаем, насколько это болезненная проблема для бизнеса и для населения. И мы уверены, что сможем. Как во время военного кризиса в Ормузе удалось предотвратить дефицит топлива, так и здесь мы пройдем через это достойно", - подчеркнул он.

Последствия удара по АЗС в Киеве / Фото: УНИАН

WOG меняет режим работы АЗС в семи регионах из-за угрозы российских ударов

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью одна из крупнейших сетей автозаправочных комплексов Украины WOG вводит специальный режим работы для своих станций в прифронтовых и приграничных регионах. Новые правила вступили в силу с 1 июля 2026 года и касаются прежде всего областей, которые регулярно подвергаются атакам дронов и ракет.

Компания сообщила, что новые ограничения будут действовать в Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях, а также на части территории Полтавской области, - отметили в WOG.

В компании пояснили, что основной целью таких изменений является защита персонала и клиентов. Именно поэтому ночью автозаправочные комплексы полностью прекратят работу, а во время воздушных тревог будет остановлена любая продажа топлива, включая дистанционную систему WOG PAY Пальне. Кроме того, в темное время суток все станции будут работать в режиме светомаскировки без наружного освещения.

"АЗК полностью прекращают работу с 21:00 до 07:00, во время воздушной тревоги отпуск топлива приостанавливается, а наружное освещение отключается", - сообщили в компании.

Также сеть рекомендовала водителям заранее проверять режим работы конкретной станции через приложение WOG PRIDE или официальный сайт компании. Отдельно автомобилистов призвали не оставлять транспорт возле автозаправочных комплексов и не использовать территорию АЗС для ночной стоянки большегрузного транспорта.

Россия изменила приоритеты ударов и охотится на топливную инфраструктуру

Аналитики мониторингового канала "єРадар" обратили внимание, что после масштабных атак на Киев российская армия изменила акценты и значительно активизировала удары по прифронтовым и приграничным регионам. Больше всего страдают Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, где почти непрерывно применяются управляемые авиабомбы и ударные беспилотники.

"Приоритетными целями, которые пытаются поразить россияне, являются ТЭЦ, АЗС, топливные базы, склады, заводы, фабрики. Масштабы поражений - огромны. Последствия - ужасающие", - сообщили аналитики канала "еРадар".

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Повлияют ли удары по АЗС на стоимость топлива

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров отмечает, что удары по АЗС могут повлиять на цены на топливо для граждан.

"Что касается цен, это точно не повлияет. Потому что цены условно-централизованно устанавливаются всеми сетями", - сказал он в эфире "Суспільне.Запоріжжя".

Почему Россия атакует именно автозаправочные станции

Военный аналитик Иван Ступак считает, что главной целью ударов по автозаправочным станциям является попытка нарушить снабжение украинских военных топливом. Именно топливо необходимо для передвижения пикапов, багги, квадроциклов и другой лёгкой техники, которая используется вдоль линии фронта.

"Они направлены, в первую очередь, против наших военных, которые, по замыслу РФ, не должны иметь возможности заправить свои пикапы, багги, квадроциклы, любое средство, помогающее передвигаться вдоль линии разграничения", - пояснил Иван Ступак в эфире "Суспільне.Запоріжжя".

В то же время эксперт подчеркнул, что последствия выходят далеко за пределы военной сферы. Если в регионах перестает работать топливная инфраструктура, останавливается бизнес, сокращаются экономическая активность и налоговые поступления, а люди вынуждены покидать опасные территории. Кроме того, АЗС являются чрезвычайно легкими целями, ведь их местоположение открыто обозначено на картах.

"Открываешь карту - все АЗС нанесены", - отметил аналитик.

Ступак также обратил внимание на психологический аспект таких ударов. По его мнению, Россия пытается компенсировать невозможность системно уничтожать украинские нефтеперерабатывающие заводы, поэтому переключилась на автозаправочные комплексы. Такие атаки способны затруднить работу мобильных огневых групп, которые не всегда могут оперативно заправиться и выехать на перехват дронов, а также негативно сказываются на аграрном секторе, грузовых перевозках и экономике южных регионов.

"Мобильные огневые группы могут не успеть быстро заправиться и выехать на перехват "Шахедов". Это подрывает логистику для гражданского населения, сказывается на посевной кампании и перевозке грузов", - подчеркнул Иван Ступак.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Реальный риск сейчас - не дефицит, а неправильные решения в отношении топливных запасов

Эксперт по топливу Сергей Куюн заявил, что в последние дни Россия существенно усилила атаки именно на автозаправочные станции и небольшие топливные хранилища далеко за пределами линии фронта. По его словам, всего за одну ночь были атакованы пять АЗС в Днепре и области, под ударами оказались станции WOG, UPG и БРСМ, а также небольшое топливное хранилище в Кировоградской области. Он подчеркнул, что это уже не только проблема прифронтовых территорий, ведь удары всё глубже проникают в тыловые районы.

"На прифронтовых территориях уже пару месяцев царит ад, счет идет на сотни атакованных объектов. Водители бензовозов отказываются туда ехать, потому что за машинами тоже охотятся", - отметил Сергей Куюн.

Эксперт обратил внимание, что на этом фоне правительство решило активизировать внедрение системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. По его мнению, соответствующий закон еще на этапе принятия содержал немало недостатков, а сейчас его внедрение может только усилить риски. Куюн напомнил, что весной Украина уже пережила глобальный кризис поставок, когда соседние страны временно ограничивали экспорт нефтепродуктов, однако даже тогда дефицита на украинских АЗС не возникло.

"У нас есть свежий пример саботажа со стороны соседей, мы видим усиление атак на топливную инфраструктуру и, тем не менее, хотим на этом фоне создавать запасы у соседей и внутри страны", - подчеркнул эксперт.

По словам Куюна, практическая реализация крупных запасов пока выглядит малореалистично, ведь во многих регионах не осталось целых нефтебаз, а любые новые хранилища автоматически становятся потенциальными целями для российских ударов. Он также поднял вопрос о механизме компенсации бизнесу в случае повторных разрушений, ведь постоянно восстанавливать запасы за свой счет компании не смогут.

"В Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Херсонской областях нет ни одной уцелевшей нефтебазы. Где половине страны хранить этот запас?" - подчеркнул Сергей Куюн.

Запорожье / Инфографика: Главред

Отдельно эксперт предупредил об экономических последствиях. Он пояснил, что формирование обязательных резервов потребует закупки дополнительного топлива, расходов на его хранение, банковских гарантий и страхования, а это неизбежно будет заложено в розничную цену.По его оценке, украинцам стоит быть готовыми к подорожанию топлива на несколько гривен за литр, если действующая модель будет реализована без изменений.

"Система запасов нужна, но на минимальном уровне, который можно "рассредоточить" по АЗС и небольшим хранилищам. Текущая норма в 6% может быть компромиссом, тогда как увеличение до 9% станет непосильным бременем. Наращивать сейчас запасы - это идти на настоящий бессмысленный "мясной штурм" с большими потерями и соответствующей эффективностью", - резюмировал Сергей Куюн.

Россия изменила тактику ударов по топливной инфраструктуре

После фактического уничтожения украинских нефтеперерабатывающих заводов российские войска начали концентрироваться на последнем звене топливной цепочки - автозаправочных комплексах. По мнению Дмитрия Леушкина, противник все активнее использует новые технологии, позволяющие эффективнее находить такие объекты.

"В Украине уже не осталось НПЗ. Я думаю, что сейчас начнется активизация атак на автозаправочные станции. Это уже началось. И запускаются дроны именно с системой машинного зрения, которые не нуждаются в подключении к интернету. Они наносят удары по газовым модулям, а там, где газовый модуль, там, конечно, стоит АЗС. И очень мощный взрыв уничтожает АЗС", - отметил Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН.

Эксперт подчеркивает, что нынешние правила фактически мешают владельцам АЗС самостоятельно повышать уровень безопасности своих объектов. По его словам, предприниматели готовы вкладывать собственные средства в защитные конструкции, однако сталкиваются с административными ограничениями и штрафами.

"Нужно, чтобы правительство разрешило хотя бы маскировать эти газовые модули. Сейчас, если владелец АЗС это делает, приезжает ГСЧС и налагает штраф. Это неадекватная ситуация. Хотя бы давали сетки, чтобы натягивать над АЗС, хотя бы в прифронтовых районах", - подчеркнул эксперт.

Прифронтовые города уже теряют сети АЗС

Леушкин обратил внимание, что последствия новой российской тактики уже заметны в отдельных приграничных общинах. По его словам, некоторые населенные пункты практически остались без возможности заправлять транспорт.

В качестве примера он привёл Тростянец в Сумской области, где, по его словам, уже не работает ни одна автозаправочная станция. Также он предупредил, что аналогичный сценарий может повториться в Харькове, Днепре или Запорожье, если вопрос защиты АЗС останется без внимания.

"В Тростянецке в Сумской области уже нет ни одной АЗС. Не дай Бог, но я чувствую, что „завтра" в Харькове АЗС также могут исчезнуть. А кто сказал, что в Днепре такого не будет или в Запорожье? Там уже сносят автозаправочные комплексы день за днем", - предупредил Леушкин.

Одним из возможных решений эксперт называет использование передвижных топливных комплексов, которые могут быстро менять местоположение и не быть постоянной мишенью для ударов.

В то же время, по его словам, действующее законодательство не позволяет полноценно использовать такие мобильные заправки, поскольку у них отсутствует соответствующая нормативная база.

"Нужно, чтобы население могло заправляться только на мобильных АЗС. Но у нас нет такой возможности, чтобы эту заправочную установку не поставили на штрафную площадку и не выписали баснословный штраф. Потому что у нас нет лицензии на передвижной топливный пункт", - пояснил он.

Леушкин убежден, что такая модель особенно актуальна для населенных пунктов вблизи линии фронта, где стационарные заправки становятся очевидными целями для российских беспилотников.

"АЗК - это маленький микроавтобус или маленькая цистерна, которая где-то спряталась, тихонько работает, сменила местоположение. Никто не сможет вычислить, где она находится. Её нет на картах Google", - сказал эксперт.

Возможно ли повторение топливного кризиса

По мнению Дмитрия Леушкина, повторение ситуации с длинными очередями на АЗС пока не является наиболее вероятным сценарием. Однако он считает, что украинцы могут столкнуться с другой проблемой - необходимостью искать работающие заправочные станции после новых волн атак.

Как менялись цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Эксперт обращает внимание, что местоположение примерно шести тысяч украинских АЗС является открытой информацией, поэтому скрыть их практически невозможно. Если Россия и дальше будет наращивать производство ударных беспилотников, то именно эта инфраструктура может стать главной мишенью.

"У нас шесть тысяч АЗС. Цифра фиксированная, местоположения всех известны и нанесены на Google-карты. Если мы не будем думать о защите бензовозов и автозаправочных комплексов, мы вернемся к тому кризису, который у нас был. Только это будут не очереди на АЗС, а поиски уцелевших АЗС", - предупредил Леушкин.

Россия пытается ответить на удары по своим НПЗ

Авиационный эксперт Богдан Долинце соглашается, что последние удары по украинским автозаправочным станциям не являются случайными. По его мнению, Россия проводит системную кампанию, которая стала ответом на успешные атаки Украины по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Он напомнил, что 2 июля удару подвергся нефтеперерабатывающий завод вблизи Нижнего Новгорода, который обеспечивал топливом центральные регионы России. На этом фоне Кремль пытается нанести Украине аналогичный ущерб.

"Россия продолжает систематически наносить удары по автозаправочным станциям. Мы видели это и раньше, но теперь речь идет о систематической кампании по уничтожению автозаправочных станций в Днепропетровской, Полтавской и других областях", - отметил Богдан Долинце в комментарии 24 каналу.

По словам Долинца, одной из главных целей российских атак является информационный эффект внутри самой России. Кремль пытается продемонстрировать собственному населению, что Украина также сталкивается с проблемами в топливной сфере.

В то же время эксперт подчеркивает, что речь идет прежде всего о приграничных и прифронтовых областях, а не обо всей территории Украины.

"Прежде всего, речь идет о попытке России создать дефицит в прифронтовых и приграничных регионах Украины. Это нужно, чтобы показать российскому населению, что проблемы есть не только в Москве, а Кремль действует зеркально и уже достиг аналогичных результатов", - отметил Богдан Долинце.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Он также подчеркнул, что эта кампания призвана компенсировать потери, которые российская нефтеперерабатывающая промышленность уже понесла в результате украинских ударов. По словам эксперта, ситуация дошла до того, что Россия была вынуждена обращаться к странам Ближнего Востока за поставками бензина, что ранее казалось маловероятным для государства, традиционно являвшегося одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов.

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Об источнике: Министерство экономики Украины Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины (Минэкономики Украины) - министерство Украины. Создано 9 декабря 2010 года как Министерство экономического развития и торговли Украины. В 2019-2021 годах - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021-2025 годах - Министерство экономики Украины. С 2025 года должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины занимает Алексей Соболев, сообщает Википедия.

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