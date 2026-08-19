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103 защитника Украины - дома: военнослужащих вернули из российского плена

Инна Ковенько
19 августа 2026, 13:37обновлено 19 августа, 14:09
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Самый молодой из освобожденных защитников родился в 2000 году, самому старшему - 59 лет.
103 защитника Украины — дома: военнослужащих вернули из российского плена
Украина и РФ провели обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Украина и РФ провели обмен пленными
  • В рамках обмена вернули 103 военных

19 августа Украина и Россия провели обмен военнопленными. В рамках обмена 103 украинских военнослужащих вернулись домой.

Среди них – защитники из Вооруженных сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Среди освобожденных - воины, которые защищали Украину в Мариуполе, на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях", - говорится в сообщении.

  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни
    В Україну з російського полону повернулися 103 українські воїни Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
  • Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official
    Фото: Координаційни штаб, t.me/V_Zelenskiy_official Фото: Координационный штаб, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент поблагодарил всех украинских воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают возможность возвращения украинцев и украинок домой.

"Мы помним о каждом и каждой, кто до сих пор остается в плену. Делаем все возможное, чтобы забрать всех наших людей домой", - отметил президент.

В Координационном штабе отметили, что большинство освобожденных военнослужащих имеют ранения и тяжелые заболевания. По возвращении они пройдут полное медицинское обследование, получат необходимую физическую и психологическую реабилитацию, а также предусмотренные государством выплаты.

Самый молодой из освобожденных защитников родился в 2000 году, самому старшему - 59 лет.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что 99 % освобожденных в рамках обмена - представители солдатского и сержантского состава. Среди них есть тяжелораненые и тяжелобольные военнослужащие.

По словам Лубинеца, двое освобожденных защитников накануне отмечали день рождения - им исполнилось 34 и 45 лет.

Всего с начала полномасштабного вторжения Украина вернула из российского плена 9 716 украинцев.

Почему Россия саботирует обмены пленными - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российская сторона активно использует тему потерь в информационной войне, в частности манипулируя обменами тел погибших.

В то же время обмены пленными, которые происходят по формуле "один к одному", противоречат нарративам российской пропаганды о якобы значительном превосходстве потерь Украины.

Поэтому, когда дело доходит до обмена пленными, возникает самый интересный момент, который разрушает восприятие реальности у россиян: обмен происходит один к одному. И россияне не понимают, как это возможно.

Обмен пленными - последние новости по теме

Как писал Главред, Украина и Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 160 наших защитников. Они находились в плену с 2022 года. Среди них - бойцы ВСУ, Государственной социальной службы транспорта, Национальной гвардии и пограничники. Они попали в плен в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Среди них есть защитники Мариуполя и "Азовстали".

Напомним, в ходе первого этапа обмена "1000 на 1000", состоявшегося 15 мая, домой вернулись 20 бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов", 19 из которых - защитники Мариуполя.

Всего в ходе этого этапа домой вернулись 205 украинцев. Среди них были военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

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Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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