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Более 4 тысяч должностей исчезнут: в Кабмине готовят масштабные изменения

Юрий Берендий
6 октября 2026, 17:37
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Более 4 тысяч вакантных должностей планируют сократить в госаппарате. Количество заместителей министров уменьшат на 20%, а руководителей ЦОИВ – на 18%.
Более 4 тысяч должностей исчезнут: в Кабмине готовят масштабные изменения
Сокращение госаппарата - правительство решило сократить тысячи должностей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Сергей Корецкий/Telegram (https://t.me/Koretskyi_official)

Ключевые тезисы:

  • Правительство планирует сократить более 4 тысяч вакантных должностей
  • Число заместителей министров сократят примерно на 20%
  • Госаппарат проверят на соответствие задачам государства

В Украине планируют сократить более 4 тысяч вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти. Это станет первым этапом масштабной оптимизации государственного аппарата, которая также предусматривает сокращение числа заместителей министров и руководителей других центральных органов исполнительной власти. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

Перед окончательным определением структуры правительство планирует провести функциональную диагностику органов власти. Речь идет о проверке их полномочий и соответствия актуальным государственным приоритетам.

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"Самое важное - мы проводим функциональную диагностику госаппарата. Проверим, какие функции выполняют органы и соответствуют ли они реалиям и приоритетам государства, а уже потом определим структуру и окончательную численность", - отметил Корецкий.

Отдельные изменения коснутся руководящего состава министерств и других центральных органов исполнительной власти. По словам премьера, количество заместителей будет определяться в зависимости от фактического объема задач.

"Число заместителей министров будет привязано к объему задач и сокращено примерно на 20%, а заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти - почти на 18%", - подчеркнул Корецкий.

Параллельно правительство намерено изменить подход к профессиональной подготовке госслужащих. Обучение планируется в большей степени увязывать с конкретными функциями и требованиями должностей, а для отдельных категорий граждан предусмотрят специальные возможности поступления на государственную службу.

"Отдельное направление - это совершенствование системы обучения, которая должна быть привязана к задачам конкретной должности. Для молодежи запустим информационные кампании и стажировки. Есть отдельная программа для ветеранов", - сообщил премьер.

Также возобновил работу Совет по вопросам государственного управления, в который вошли представители правительства, парламента и экспертного сообщества. На заседании представили план дальнейших действий и распределили ответственных за отдельные направления.

Корецкий заявил, что конечной целью реформ должна стать обновленная система государственного управления, которая будет соответствовать реальной нагрузке на органы власти и приоритетам государства.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил о возобновлении обязательного декларирования для сотрудников правоохранительных органов и Сил безопасности, не находящихся на фронте. Президент также анонсировал проверки руководителей центральных органов исполнительной власти. По словам Зеленского, под проверку попадут налоговая служба, АРМА и различные инспекции с высокими рисками.

До этого президент Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора. Президент подписал указ № 905/2026 и обратился к парламенту с просьбой безотлагательно поддержать увольнение. Указ датирован 14 сентября 2026 года, и отстранение произошло в соответствии с частью второй статьи 11 Закона о правовом режиме военного положения.

Еще ранее Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. Кравченко в своем Telegram назвал это политическим шагом и обратился к президенту и Верховной Раде с просьбой принять его отставку. Он также заявил, что его позиция в отношении ранее выдвинутых обвинений остается неизменной.

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О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), пишет Википедия.

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