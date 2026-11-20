Пыль, выхлопные газы, птицы и насекомые могут сделать блюда опасными для здоровья даже при низкой температуре.

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Стоит ли зимой использовать балкон вместо холодильника / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Почему холод на балконе не гарантирует сохранность продуктов

Кто ещё может добраться до вашей еды на улице

Как хранить блюда, если в холодильнике не хватает места

Хранить еду на балконе в холодное время года опасно, и температура здесь ни при чём. Главная угроза - загрязнённый воздух, а также птицы и насекомые, которые имеют свободный доступ к продуктам, сообщает издание Onet.

Сторонники такого способа рассуждают просто: если на улице почти так же холодно, как в холодильнике, почему бы не воспользоваться естественной холодильной камерой. Однако специалисты отмечают, что балкон не создает условий, близких к холодильным. Факторы, о которых мало кто задумывается, ускоряют порчу блюд, лишают их свежести и могут сделать их опасными для здоровья.

Даже если дом расположен вдали от оживлённой трассы, в воздухе достаточно пыли, копоти и выхлопных газов. Всё это оседает на посуде и упаковках с продуктами.

Наибольший риск представляют кастрюли без плотной крышки или миски, накрытые тарелкой. Мелкие частицы загрязнений, а также насекомые и микроорганизмы легко попадают внутрь.

Какая существует невидимая угроза

Балкон открыт для птиц, мух и других насекомых. Они могут садиться на посуду, упаковку и даже непосредственно на еду.

Дело не только в эстетике: животные способны переносить опасные микроорганизмы, в частности болезнетворные бактерии. Если следов их присутствия не видно, это еще не означает, что продукты остались безопасными.

Как правильно хранить продукты / Инфографика: Главред

Как хранить еду, когда не хватает места

Самым надежным вариантом остается холодильник: там контролируется температура, а продукты защищены от загрязнений. Готовые блюда следует перекладывать в чистые, плотно закрывающиеся контейнеры.

Большую горячую кастрюлю в холодильник ставить не следует. Лучше разделить блюдо на меньшие порции, чтобы оно остыло быстрее.

Если холодильник переполнен, рекомендуется уменьшить количество продуктов в запасе или заморозить излишки блюд, пригодных для заморозки.

Смотрите видео о том, как правильно хранить продукты в холодильнике:

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