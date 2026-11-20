Вы узнаете:
- Почему холод на балконе не гарантирует сохранность продуктов
- Кто ещё может добраться до вашей еды на улице
- Как хранить блюда, если в холодильнике не хватает места
Хранить еду на балконе в холодное время года опасно, и температура здесь ни при чём. Главная угроза - загрязнённый воздух, а также птицы и насекомые, которые имеют свободный доступ к продуктам, сообщает издание Onet.
Сторонники такого способа рассуждают просто: если на улице почти так же холодно, как в холодильнике, почему бы не воспользоваться естественной холодильной камерой. Однако специалисты отмечают, что балкон не создает условий, близких к холодильным. Факторы, о которых мало кто задумывается, ускоряют порчу блюд, лишают их свежести и могут сделать их опасными для здоровья.
Даже если дом расположен вдали от оживлённой трассы, в воздухе достаточно пыли, копоти и выхлопных газов. Всё это оседает на посуде и упаковках с продуктами.
Наибольший риск представляют кастрюли без плотной крышки или миски, накрытые тарелкой. Мелкие частицы загрязнений, а также насекомые и микроорганизмы легко попадают внутрь.
Какая существует невидимая угроза
Балкон открыт для птиц, мух и других насекомых. Они могут садиться на посуду, упаковку и даже непосредственно на еду.
Дело не только в эстетике: животные способны переносить опасные микроорганизмы, в частности болезнетворные бактерии. Если следов их присутствия не видно, это еще не означает, что продукты остались безопасными.
Как хранить еду, когда не хватает места
Самым надежным вариантом остается холодильник: там контролируется температура, а продукты защищены от загрязнений. Готовые блюда следует перекладывать в чистые, плотно закрывающиеся контейнеры.
Большую горячую кастрюлю в холодильник ставить не следует. Лучше разделить блюдо на меньшие порции, чтобы оно остыло быстрее.
Если холодильник переполнен, рекомендуется уменьшить количество продуктов в запасе или заморозить излишки блюд, пригодных для заморозки.
Смотрите видео о том, как правильно хранить продукты в холодильнике:
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